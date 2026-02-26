English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ktr on Revanth Reddy: ఇందిరమ్మ రాజ్యమంటే ఇళ్లు కూల్చడమేనా..?.. ఖమ్మంలో కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ktr on Revanth Reddy: ఇందిరమ్మ రాజ్యమంటే ఇళ్లు కూల్చడమేనా..?.. ఖమ్మంలో కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs ktr visits velugumatla khammam:  పేదల కోసం సుప్రీంకోర్టు దాకైనా వెళ్తామని కేటీఆర్ బాధితులకు భరోసా ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా  మళ్ళీ ఇక్కడే ఇళ్లు కట్టించి గృహప్రవేశం చేయిస్తామని కేటీఆర్ కీలక ప్రకటన చేశారు.  ఖమ్మం జిల్లాలో కూల్చివేతలపై రేవంత్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 26, 2026, 05:23 PM IST
  • ఖమ్మం జిల్లా బాధితుల్ని పరామర్శించిన కేటీర్..
  • అండగా ఉంటామని భరోసా..

 ktr fires on cm revanth reddy govt over Over velugumatla Khammam house demolish issue: తెలంగాణలో రాజకీయాలు మరోసారి  హాట్ గా మారాయి. ఒకవైపు కేటీఆర్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పర్యటిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ అమాయక ప్రజల ఇళ్లను కూల్చివేస్తున్న ఘటనలపై బాధితులకు అండగా ఉంటామని భరోసా ఇస్తున్నారు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో మూసీ నదీ దగ్గరలోని పలు ఇళ్లను, అపార్ట్ మెంట్స్ లను కూల్చివేసి గాంధీ విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తామంటూ నేతలు చెప్పడం పెద్ద వివాదంగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. మరొవైపు గాంధీ మునిమనవడు తుషార్ గాంధీ సైతం దీన్నివ్యతిరేకించారు.  మరోవైపు ఖమ్మంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూల్చివేతలపై కేటీఆర్ స్వయంగా వెళ్లి బాధితులతో మాట్లాడారు. ఖమ్మం జిల్లాలో ముగ్గురుమంత్రుడు ఉండికూడా ప్రజలకు న్యాయం చేయలేయపోతున్నారని విమర్శలు ఎక్కుపెట్టారు.

ఈ క్రమంలో ఖమ్మం జిల్లాలో పలు చోట్ల కూల్చివేతలపై ప్రజలు తీవ్రంగా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. బాధితులను ప్రత్యేకంగావెళ్లి కేటీఆర్ పరామర్శించారు.ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ తీరుపై మండిపడ్డారు.  పట్టాలు, పన్ను రశీదులు ఉన్నా మెడలు పట్టి గెంటేస్తారా?.. అంటూ అధికారుల తీరుపై ఫైర్ అయ్యారు. అర్ధరాత్రి అరాచకం.. నోటీసులు లేకుండా కూల్చివేతలా..? అంటూ ప్రశ్నించారు. అదే విధంగా ఇల్లు కూల్చిన చోటే ఇల్లు కట్టిస్తామని బాధితులకు కేటీఆర్ భరోసా ఇచ్చారు.

కాంగ్రెస్ కూల్చివేతలపై శాసనసభ నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకు పోరాటం చేస్తామన్నారు. తమ వద్ద ఉన్న భూమి పట్టా కాగితాలు, ప్రభుత్వానికి కట్టిన ఆస్తి పన్ను రశీదులు, ఇంటి పన్ను కాగితాలు, విద్యుత్ కనెక్షన్ కోసం కట్టిన డీడీలను కేటీఆర్ కు ప్రజలు చూపించి తమ గొడును చెప్పుకున్నారు. గత కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో జీవోల ప్రకారం దరఖాస్తు చేసుకుని, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా నివసిస్తున్న తమను, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అర్ధరాత్రి వేళ దౌర్జన్యంగా ఖాళీ చేయించిందని వారు వాపోయారు.  ఖమ్మంలో 150 ఇళ్లతో పాటు, మహబూబ్ నగర్‌లో దివ్యాంగుల ఇళ్లను కూడా కూల్చివేయడం ఈ ప్రభుత్వ అరాచక పాలనకు నిదర్శనమని  కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్దజమెత్తారు. 

Read more: Ktr on Kummera incident: నిందితులు ఏ పార్టీ వారైన శిక్షించాలి... కుమ్మెర జాతర విషాదంపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

కూల్చివేతకు గురైన కుటుంబాలకు కేటీఆర్ గారు అండగా నిలిచారు. ఎవరూ అధైర్యపడవద్దని,మీ అందరికీ మళ్ళీ ఇదే స్థలంలో ఇళ్లు కట్టించి, గృహప్రవేశాలు చేయించే బాధ్యత నాదని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ఈ పోరాటంలో భాగంగా కలెక్టర్, చీఫ్ సెక్రటరీలను కలిసి బాధితుల పక్షాన నిలదీస్తామని చెప్పారు. శాసనసభ, శాసనమండలి వేదికలుగా ఈ అన్యాయాన్ని ప్రశ్నిస్తామని, అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లి న్యాయ పోరాటం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. పేదల పక్షాన పోరాడాలని కేసీఆర్ గారు ప్రత్యేకంగా చెప్పారని, బాధితులు ఐకమత్యంగా ఉండాలని ఆయన కోరారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

