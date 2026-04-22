Brs ktr: రేవంత్ కెమెరా ముందు దొరికిన దొంగ.!. కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చేరిగిన కేటీఆర్ ..

Ktr fires on cm revanth reddy:  కసబ్ అనేటోడు తీవ్రవాది అనేది ఎంత వాస్తవమో.. సీఎం  రేవంత్ రెడ్డి ఓటుకు నోటు దొంగ అనేది కూడా అంతే వాస్తవంమంటూ కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అంతే కాకుండా ఆర్టీసీ సమ్మెపై కూడా ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 22, 2026, 07:24 PM IST
Purushaha Movie: నవ్వుకోండి గురూ.. రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా పవన్ కళ్యాణ్ &#039;పురుష:&#039;..
5
Purushaha Movie
Purushaha Movie: నవ్వుకోండి గురూ.. రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా పవన్ కళ్యాణ్ 'పురుష:'..
Bank 5 Days Work: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్? 5 రోజుల పని విధానం అమల్లోకి వచ్చేది అప్పుడేనా? తాజా రిపోర్ట్ ఏం చెబుతోంది?
6
bank 5 days work week india
Bank 5 Days Work: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్? 5 రోజుల పని విధానం అమల్లోకి వచ్చేది అప్పుడేనా? తాజా రిపోర్ట్ ఏం చెబుతోంది?
Fan Cooler vs Blower Cooler: ఫ్యాన్ కూలర్ vs బ్లోయర్ కూలర్.. వేసవి కాలంలో అసలు జిడ్డు పట్టకుండా చల్లగాలి ఇచ్చే కూలర్ ఏమిటంటే!
5
fan cooler vs blower cooler
Fan Cooler vs Blower Cooler: ఫ్యాన్ కూలర్ vs బ్లోయర్ కూలర్.. వేసవి కాలంలో అసలు జిడ్డు పట్టకుండా చల్లగాలి ఇచ్చే కూలర్ ఏమిటంటే!
Money Saving Tips: డిస్కౌంట్లకే బాప్ లాంటి ఏరియా.. ఇక్కడ సరుకులు కొంటే బడ్జెట్ టెన్షన్ ఉండదు..!!
5
Begum Bazar wholesale shops
Money Saving Tips: డిస్కౌంట్లకే బాప్ లాంటి ఏరియా.. ఇక్కడ సరుకులు కొంటే బడ్జెట్ టెన్షన్ ఉండదు..!!
Brs ktr fires on cm revanth reddy on kaleshwaram project verdict: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ  హైకోర్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పై ఇచ్చిన తీర్పులపై కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా.. కసబ్ కెమెరాలో ఆధారాలతో దొరికిపోయిన తీవ్రవాది ఏలాగో రేవంత్ రెడ్డి కెమెరాలో దొరికిపోయిన దొంగ అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ఇన్ని ఆధారాలు ఉన్న ఓటుకు నోటు కేసులో రేవంత్ రెడ్డిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఎవరు ఎవరికి సహాయం చేస్తున్నారో అందరికి తెలుసని కేటీఆర్ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె వెనుక బీఆర్ఎస్ నాయకుల కుట్ర ఉందన్న పొన్నం ప్రభాకర్ వ్యాఖ్యలపై కూడా కేటీఆర్ సెటైరిక్ కామెంట్స్ చేశారు.

గతంలో ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హమీలను మీ మ్యానిఫెస్టోలో ఉన్న 28వ పేజీలో ఒకసారి చదువుకోవాలన్నారు. కార్మికులు మీరు ఇచ్చిన హామీలే అడుగుతున్నారని కేటీఆర్ అన్నారు.  అంతే కాకుండా పీసీ ఘోష్ కమిషన్ పై మండిపడ్డారు. ఇది పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక కాదని,  పీసీసీ నివేదిక అని గతంలో చెప్పామన్నారు. ఇవ్వాళ హైకోర్టు తీర్పుతో అక్షర సత్యం బైటపడిందన్నారు.  నీళ్ళు నిండి పైనుండి పోయినా నిల్చున్న మేడిగడ్డ బ్యారేజ్‌ను పట్టుకొని నానా మాటలు అన్నారన్నారు. 60 ఏళ్లుగా తెలంగాణకు నీళ్ళు ఇవ్వకుండా దోచుకున్న జల ద్రోహులకు ఈ తీర్పు చెంపపెట్టు వంటిదని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

నిజం నిలకడ మీద తేలుతుంది అనే నానుడిని తన తీర్పుతో హైకోర్టు మరోసారి నిరూపించిందన్నారు. రాహుల్ గాంధీని తీసుకొచ్చి బ్రిడ్జి చూపించి మొత్తం ప్రాజెక్టు కూలిపోయిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన చిల్లర ప్రచారాలకు చెంపపెట్టుగా ఈరోజు హైకోర్టు తీర్పు ఉందన్నారు.

Read more: Harish rao: సమ్మెను దెబ్బతియ్యడానికి కుట్రలు.. కాంగ్రెస్ సర్కారు‌పై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

తెలంగాణ హైకోర్టుకు మా పార్టీ తరపున, తెలంగాణ రైతాంగం తరపున ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నట్లు కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.  ఇవాళ కూలింది కాళేశ్వరం కాదని.. కేసీఆర్ మీద మీరు చేసిన కుట్రలు, మీ అబద్ధాలు, మీ మోసపూరిత గారడి  అంటూ కాంగ్రెస్ పై  కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

