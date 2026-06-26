/ Ktr on Revanth Reddy: తులం బంగారం కాదు.. తులం ఇనుము కూడా ఇవ్వరు.!. రేవంత్ పై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs ktr fires on cm revanth reddy over govt: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాకరేపుతున్నాయి. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలే టార్గెట్ గా అన్నిపార్టీలు ఇప్పటి నుంచి పావులు కదుపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఎక్కడకు వెళ్లిన కార్యకర్తలకు తాను అండగా ఉంటానని భరోసా ఇస్తున్నారు. గతంలో కొన్నితప్పిదాలు జరిగిన మాట వాస్తవమని అన్నారు. కానీ అవి మరల జరక్కుండా , కార్యకర్తలకు అన్ని రకాలుగా గౌరవం, మర్యాదలు, మంచి జరిగేలా చూస్తానని స్పష్టం చేశారు.
ఈ క్రమంలో వికారాబాద్ లోని పరిగిలో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, నేతలు సమావేశంలో కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పాలనపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలుకు సాధ్యం కానీ హమీలు ఇచ్చి ప్రజల్నిమోసం చేసిందన్నారు. ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వంద రోజుల్లో ఆరు గ్యారంటీలు అమలు చేస్తామని అన్నారని కానీ వాటిని పట్టించుకోలేదన్నారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొత్త పథకాలు తెలేదని, రూ. 12 కోట్ల రీయింబర్స్ మెంట్ బకాయిలు ఇంకా పెండింగ్ లో ఉన్నాయని విమర్శలు చేశారు. చాలా మంది పేద విద్యార్థుల్ని చదువుకు దూరం చేశారని అన్నారు. కోటి మంది మహిళల్ని కోటిశ్వరుల్ని చేయడం కాదని, కనీసం లక్షాధికారుల్ని చేస్తే తాను రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా సన్యాసం తీసుకుంటానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసిరారు. తెలంగాణలోని 1.67 కోట్ల మంది ఆడబిడ్డల ఖాతాల్లో ఒక్కొక్కరికి రూ.1.50 లక్షలు జమ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
మూడుసార్లు రైతుబంధు పథకంను ఎగ్గొట్టిన రేవంత్ ను ఏమనాలని కేటీఆర్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. రాబోయేది ఖచ్చితంగా మరల బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే అని ప్రజలకు, కార్యకర్తలకు మంచి జరిగేలా కేసీఆర్ పాలన ఉంటుందని కేటీఆర్ సభలో మాట్లాడుతూ అందరిలో సరికొత్త జోష్ ను నింపారు.
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