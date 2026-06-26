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Ktr on Revanth Reddy: తులం బంగారం కాదు.. తులం ఇనుము కూడా ఇవ్వరు.!. రేవంత్ పై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr slams on revanth reddy govt: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజల్ని అన్ని విధాలుగా మోసం చేసిందని కేటీఆర్ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా  పరిగి సమావేశంలో మాట్లాడుతూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ సైతం విసిరారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 26, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:26 PM IST
Ktr on Revanth Reddy: తులం బంగారం కాదు.. తులం ఇనుము కూడా ఇవ్వరు.!. రేవంత్ పై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: ktr(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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