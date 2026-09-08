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KTR: కోతికి కొబ్బరి చిప్ప దొరికినట్టు రాజకీయం చేస్తున్నారు.!. సీఎం రేవంత్ టార్గెట్ గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ktr fires on cm revanth reddy: స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ తన కులాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని చిల్లర్ రాజకీయం చేస్తున్నారని కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు.  మా నాయకుడు స్పీకర్ గారినీ ఏమి అనలేదని, అయిన కాంగ్రెస్ నేతలు కోతికి కొబ్బరి చిప్ప దొరికినట్టుగా ఈ విషయాన్ని రాజకీయం చేస్తున్నారని సెటైర్లు వేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 08, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:10 PM IST
KTR: కోతికి కొబ్బరి చిప్ప దొరికినట్టు రాజకీయం చేస్తున్నారు.!. సీఎం రేవంత్ టార్గెట్ గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KTR: కోతికి కొబ్బరి చిప్ప దొరికినట్టు రాజకీయం చేస్తున్నారు.. సీఎం రేవంత్ టార్గెట్ గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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