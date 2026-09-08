/KTR: కోతికి కొబ్బరి చిప్ప దొరికినట్టు రాజకీయం చేస్తున్నారు.!. సీఎం రేవంత్ టార్గెట్ గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr fires on Telangana speaker gaddam prasad kumar and cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య ఎమ్మెల్సీ టాటా మధు వివాదంపై రచ్చ కొనసాగుతుంది. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో రెండో రోజు కూడా తమ మహిళ నేతలు, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా ల గారిపై జరిగిన దాడిపై హరీష్ రావు మండిపడ్డారు. దీనికి స్పీకర్ సైతం తన తల్లిని గురించి ఎమ్మెల్సీ నీచంగా మాట్లాడారని గుర్తు చేశారు. దీంతో సభలో స్పీకర్ వర్సెస్ హరీష్ రావుమధ్య రచ్చ మొదలైంది. మరోవైపు కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ ఎర్రవల్లిని వద్ద డప్పులు కొట్టి నిరసన తెలియజేస్తామంటూ కాంగ్రెస్ నేతలు తెలిపారు. దీంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ నేతలు ఎక్కడికక్కడ సిద్దిపేటకు బయలు దేరారు.
నిన్న మా మహిళా ఎమ్మెల్యేలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి మీద దాడి చేసి, జుట్టు పట్టి, చీర లాగి ఒక దుశ్శాసన పర్వానికి తెరలేపారు
ఇవాళ వాళ్ల తప్పుని కప్పిపుచ్చుకొడానికి స్పీకర్ గారి కులాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని చిల్లర రాజకీయానికి రేవంత్ రెడ్డి తెరలేపాడు
స్పీకర్ గారిని… https://t.co/TrG5V4pxBo pic.twitter.com/eNu6GZvLUP
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 8, 2026
మరోవైపు ఈ వివాదంలో కేటీఆర్, హరీష్ రావులను అరెస్ట్ చేసి బోయిన్ పల్లి పీఎస్ కు తరలించారు. పీఎస్ కు భారీగా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు చేరుకొవడంతో రచ్చ మొదలైంది. అయితే.. కేటీఆర్ ఈ వివాదంపై మీడియాతో మాట్లాడారు. నిన్న మా మహిళా ఎమ్మెల్యేలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి మీద దాడి చేసి, జుట్టు పట్టి, చీర లాగి ఒక దుశ్శాసన పర్వానికి తెరలేపారని తీవ్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డారు. అయితే.. ఇవాళ వాళ్ల తప్పుని కప్పిపుచ్చుకొడానికి స్పీకర్ గారి కులాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని చిల్లర రాజకీయానికి రేవంత్ రెడ్డి తెరలేపాడంటూ ఎద్దేవా చేశారు.
స్పీకర్ ను అనక పోయినా తాతా మధు ముందుకు వచ్చి నేను అన్నట్లు భావిస్తే నా వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నానని తెలిపారన్న విషయంను గుర్తు చేశారు. అయినా కూడా కేసీఆర్ ఇంటి మీదకి అధికార మదంతో పోలీసుల సెక్యూరిటీ ఇచ్చి వేల మంది కాంగ్రెస్ గుండాలను దాడికి రేవంత్ రెడ్డి పంపించాడని విమర్శించారు.
కేసీఆర్ చనిపోవాలని మాట్లాడిన మాటలు తెలంగాణ గుండెని గాయపరిచాయన్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు కోతికి కొబ్బరి చిప్ప దొరికినట్టుగా ఈ విషయాన్ని రాజకీయం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. తెలంగాణ ను తెచ్చినందుకా కేసీఆర్ చావాలని కోరుకుంటున్నారా..?.. సిగ్గులేకుండా కాంగ్రెస్ నాయుకులు నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు.
ఈ నేపథ్యంలో.. చావు అందరికి వస్తుంది అందరికంటే ముందుగా.. చావు కాంగ్రెస్ కి వస్తుంది, మిమ్మల్ని బొంద పెట్టె రోజు దగ్గరలోనే ఉందని కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు.
మా టార్గెట్ మీ మేనిఫెస్టో .. మీరు ఎప్పుడు పని చేస్తారో ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారనికేటీఆర్ విమర్శించారు. ఉద్యోగులు మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నారని, రిటైర్డ్ ఎంప్లాయ్స్ అడుగుతున్నా ఇచ్చిన హామీలపై ప్రభుత్వం నోరు విప్పడంలేదన్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ని ఎప్పుడు చెప్పుతారని రైతులు ఎదురు చూస్తున్నారని, హిట్లర్ ని ఆదర్శంగా తీసుకొని వ్యక్తి రేవంత్ రెడ్డి పాలన చేస్తున్నాడని విమర్శించారు.
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