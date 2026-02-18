English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ktr reacts on balka suman arrest: మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ను అక్రమంగా అరెస్టు చేయడాన్ని కేటీఆర్ తీవ్రంగా ఖండించారు.  వెంటనే ఆయన్ను బేషరతుగా విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇది బడుగు,బలహీన వర్గాల గొంతుకను అణచివేసే కుట్రలని అన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 18, 2026, 07:40 PM IST
  • బాల్కసుమన్ కు 14 రోజుల రిమాండ్ ..
  • కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Brs ktr mass warning to cm revanth reddy govt on balka suman arrest: తెలంగాణలో రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. మంచిర్యాలోని క్యాతన్ పల్లిలో ఇటీవల మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ ఎన్నిక రసాభాసాగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామిపై కాన్వాయ్ పై దాడులు చేశారని అన్న ఆరోపణలపై,తమ విధులకు ఆటంకం కల్పించాని పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులు భారీగా తరలి వెళ్లి బాల్కసుమన్ ను అరెస్ట్ చేశారు. దీంతో హైటెన్షన్ వాతావరణం ఏర్పడింది. పోలీసులు ఆయన్ను ఎత్తుకుని బైటకు తీసుకొచ్చారు. కోర్టులో హజరు పర్చగా బాల్కసుమన్ తో పాటు నలుగురికి 14 రోజుల  రిమాండ్ ను విధించింది. మరోవైపు బాల్కసుమన్ అరెస్ట్ పై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 బడుగు బలహీన వర్గాల గొంతుకగా ఉన్న ఒక దళిత నాయకుడిని అరెస్ట్ చేయడం దారుణమన్నారు. కనీసం ముందస్తు నోటీసులు లేకుండా బందిపోట్ల మాదిరిగా అరెస్టు చేయడం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ పిరికిపంద చర్యకు నిదర్శనమని ఆయన ధ్వజమెత్తారు. క్యాతనపల్లిలో మంత్రి వివేక్ నేరుగా ఎన్నికల ప్రక్రియను శాసిస్తూ అధికారులపై ఒత్తిడి తేవడం రాజ్యాంగంకు విరుద్ధమన్నారు. నిష్పక్షపాతంగా ఉండాల్సిన రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్లు, పోలీసులు కాంగ్రెస్ నాయకుల కళ్లసైగలకు తలొగ్గి పని చేయడం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థల పతనానికి సంకేతమని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

శాంతిభద్రతలను కాపాడాల్సిన పోలీసు యంత్రాంగం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రైవేట్ సైన్యంలా మారిపోయిందని ఎద్దేవా చేశారు. క్యాతనపల్లిలో ప్రజలు బీఆర్‌ఎస్‌కు స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చినా, ఆ తీర్పును అపహాస్యం చేస్తూ అభ్యర్థులను కిడ్నాప్ చేయడం, అడ్డుకున్న వారిపై కేసులు పెట్టడం సిగ్గుచేటని మండిపడ్డారు. వందల మంది పోలీసులను పెట్టి మరి క్యాతనపల్లిలో మంత్రి వివేక్ అరాచకాలు చేశారన్నారు.

వీటిని  ప్రశ్నించినందుకు మాజీ ఎమ్మెల్యే సుమన్ పై అక్రమ కేసులు పెట్టి అరెస్టు చేయడం దారుణమన్నారు. బాల్క సుమన్ తో పాటు పార్టీ సీనియర్ నేతలను కార్యకర్తలను పోలీసులు వేధించడం ఆపాలన్నారు.ఇప్పుడు అధికార పార్టీకి మంత్రికి అడుగులకు మడుగులోత్తుతు… అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న ప్రతి ఒక్క పోలీస్ అధికారి భవిష్యత్తులో తగిన ప్రతిఫలం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుందని కేటీఆర్ మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. 

రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ మార్కు ‘కబ్జా రాజకీయం’ నడుస్తోందని కేటీఆర్ విమర్శించారు. తోర్రూర్, జనగామ, జహీరాబాద్‌లలో జరిగిన సంఘటనలు చూస్తుంటే, ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపించిన కౌన్సిలర్లను సంతలో పశువుల కంటే హీనంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. జనగామలో ఒక దళిత మహిళా ప్రజాప్రతినిధిపై సాక్షాత్తూ అధికారుల ముందే దాడులు జరుగుతున్నా రక్షణ కల్పించలేకపోయారని విమర్శలు చేశారు. బాల్క సుమన్‌ను, అక్రమంగా నిర్బంధించిన బీఆర్‌ఎస్ కార్యకర్తలను వెంటనే బేషరతుగా విడుదల చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. 

Read more: Harish rao: కాంగ్రెస్ అరాచక వైఖరికి ఇది పరాకాష్ట.. బాల్క సుమన్‌ అరెస్ట్‌పై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జరిగిన అక్రమాలపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం, గవర్నర్ తక్షణమే జోక్యం చేసుకుని సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. అధికార పార్టీ మెప్పు కోసం చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తున్న పోలీసు అధికారుల పైన వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. అదే విధంగా  అక్రమ అరెస్టులతో మా గొంతు నొక్కలేరని, నిర్బంధాలతో మా పోరాటాన్ని ఆపలేరని, కాంగ్రెస్ సాగిస్తున్న ఈ రాక్షస పాలనకు చరమగీతం పాడే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయని కేటీఆర్ తెల్చి చెప్పారు.

 

