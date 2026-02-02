English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Ktr On Revanth: కేసీఆర్‌తో తూగే నేతలు తెలంగాణలో లేరు.!. సీఎం రేవంత్ పై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్..

Ktr satires on cm revanth reddy: మేడారంలోనే క్యాబినెట్ మీటింగ్ అని హడావుడి చేశారని కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పై సెటైర్లు వేశారు.  అక్కడకు వెళ్లిన భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారంటే కాంగ్రెస్ సదుపాయాలు ఏ రీతిన ఉన్నాయో తెలుస్తుందన్నారు. నిన్న కేసీఆర్ విచారణ సందర్భంగా 2000 వరకు పోలీసుల్ని మోహరించారన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 2, 2026, 05:07 PM IST
  • కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డ కేటీఆర్..
  • ఫొన్ ట్యాపింగ్ ఉత్త డ్రామా అంటూ వ్యాఖ్యలు..

Brs ktr Mass warning to cm revanth reddy govt: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం అగ్గి రాజేస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తుంది. ఇక దీనిపై సిట్ అధికారులు బీఆర్ఎస్ కీలక నేతల్ని విచారించారు. మరోవైపు కల్వకుంట్ల కవిత తాను సిట్ విచారణకు రెడీ అన్నారు. కేసీఆర్ విచారిస్తే తప్పేంటని కూడా మాట్లాడారు. మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంపై రచ్చ నాన్ స్టాప్ గా కంటీన్యూ అవుతుంది. ఈ క్రమంలో కేటీఆర్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరంలో మరోసారి కాంగ్రెస్ తీరును ఏకీపారేశారు. కేటీఆర్ చిట్ చాట్ లో మాట్లాడుతూ.. నిన్న మళ్ళీ ఉద్యమ కాలం నాటి రోజుకు గుర్తుకు వచ్చాయన్నారు. చాలా పెద్ద ఎత్తున 7000 గ్రామాల్లో నిరసనలు వ్యక్తం చేసి సీఎం రేవంత్ దిష్టి బొమ్మలు దగ్దం చేశారన్నారు.

హైదరాబాద్ నగరంలో ,ఇతర పట్టణాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు చేశారన్నారు. తమ పార్టీ కార్యకర్తలకు ,నాయకులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మమ్ములను ఒక్కటి చేసిన రేవంత్ రెడ్డి కి కూడా కృతజ్ఞతలన్నారు. మేడారం అనేది కుంభమేళా తరహాలో జరుగుతుందని, ప్రభుత్వం అంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పని ఉంటుందన్నారు. మేడారంలోనే క్యాబినెట్ మీటింగ్ అని హడావుడి చేశారని, కానీవసతులు కల్పించడంలో విఫలమయ్యారన్నారు. అదే విధంగా నిన్న కేసీఆర్ విచారణ సందర్భంగా 2000మంది పోలీసుల్ని అధికారి కారికంగా మోహరించారన్నారు.

కానీ నిన్న కోటి లో మధ్యాహ్నం బ్యాంక్ దోపిడి జరిగింది. నల్లమల ద్వారా ఏపీ జల దోపిడి జరుగుతుంటే పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ లో మన ప్రయోజనాలు తాకట్టు పెట్టారన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళ బాస్ కోసం అన్యాయం చేయలేకపోతున్నారని అర్ధం అవుతుందన్నారు. సింగరేణి విషయంలో మేము ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళ బామ్మర్ది బండారం బయట పెట్టామని, గవర్నర్ ను కూడా కలిసి నివేదిక ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు. సింగరేణి విషయంలో వాస్తవాలను చెప్పడం లేదన్నారు. శ్వేత పత్రం విడుదల చేయండి అని మేము డిమాండ్ చేశామన్నారు.

సృజన్ రెడ్డి కాల్ డేటా తీస్తే సరిపోతుందని, అడ్డంగా దొరికిపోతాడని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ తోడుకు బౌన్సర్ లను పెట్టీ భూ దోపిడి చేస్తున్నారన్నారు. ఒక్క సీఐ అక్కడ కేసు నమోదు చేస్తే అతన్ని బదిలీ చేశారన్నారు. సెక్రటేరియట్ లో కమీషన్ లకు సంబంధించి ధర్నాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వం తమ వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఈ సిట్ విచారణలు చేస్తుందని అన్నారు. విచారణకు ముందు, విచారణ అనంతరం కేసీఆర్ మాతో మాట్లాడింది కేంద్ర బడ్జెట్ పైనే. బడ్జెట్ లో తెలంగాణకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని కేటీఆర్ అన్నారు.

పైశాచిక ఆనందం కోసం నిన్న కేసీఆర్ విచారణ జరిపారన్నారు.  కేంద్ర ప్రభుత్వం అడ్డగోలుగా అప్పులు చేస్తోందని, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉపాధి హామీ పథకం నిర్వీర్యం చేస్తోందన్నారు. ఎరువులకు సబ్సిడీ నిధులు తగ్గించారని, ఆహార భద్రత కు బడ్జెట్ తగ్గించారన్నారు. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కి కూడా నిధులు తగ్గించారన్నారు. మొన్న ఇండోర్ లో కలుషిత నీరు తాగి చాలా మంది చనిపోయారని విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ పథకాలు దేశానికి రోల్ మెడల్ అన్నారు.

గతంలో అనేక తెలంగాణా పథకాలు  కేంద్ర ప్రభుత్వం కాఫీ కొట్టిందన్నారు. బయో ఫార్మా కి 10వేల కోట్లు అన్నారు.తెలంగాణకు ఒక్క రూపాయి కేటాయించలేదు .  బయో ఫార్మా కు తెలంగాణ అడ్డా కానీ రూపాయి కేటాయించలేదన్నారు. రాష్ట్రంలో మహిళా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పెట్టీ విద్యను అందించామన్నారు. ఇప్పుడు జిల్లాకు ఒక్క మహిళ పాఠశాల అంటున్నారని, సెమీ కండక్టర్ పాలసీ మేము ఎప్పుడో తెచ్చామన్నారు.

ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట్లాడినందుకు ఆనందమన్నారు. 60కి పైగా సార్లు సీఎం రేవంత్ ఢిల్లీ కి వెళ్ళారని ఏం తెచ్చారని కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు. ఢిల్లీకి మూటలు,కేసుల మాఫీ కోసం తప్ప రాష్ట్రానికి ఉపయోగం లేదన్నారు.  8+8ఎంపీలు ఉన్నారు రాష్ట్రానికి ఉపయోగం గుండు సున్నా అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఉత్త డ్రామా అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి కి ఎలా సమాచరం వస్తుందో అనాడు మా నాయకుడు కేసీఆర్, ప్రభుత్వం కు సమాచారం వస్తుందన్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రజలకు సేవ చేయడం అభివ్రుద్ది కార్యక్రమాలపై దృష్టి పెట్టాలని కోరుతున్నాం సజ్జనార్, అధికారులు ఇల్లీగల్ అని చెప్పడానికి ఆధారాలు ఉంటే కోర్టులో పెట్టాలన్నారు.

సీపీ సజ్జనార్ బాధ్యాయుతమైన స్థానంలో ఉండి ట్వీట్ లతో,  లీక్ లతో ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించవద్దన్నారు.  అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించడం మంచిది కాదు అధికారులకు హితవు పలికారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో స్థానికంగా స్థానిక నాయకులు స్థానిక సమస్యలపై ప్రచారం చేస్తారన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి బ్లాక్మెయిల్ కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మారాడన్నారు. తమ నాయకుడిని వేధిస్తే మేము ఊరుకొబొమన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధకుడు,తెలంగాణను తెచ్చిన నాయకుడు కేసీఆర్ అని అన్నారు.

Read more: Three Dies by suicide in Charlapally: తల్లి రాసిన మరణ శాసనం.. ఘట్ కేసర్ ఫ్యామిలీ సూసైడ్ లో వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు..

 ఇప్పటి వరకు మూడు సార్లు దావోస్ పర్యటనలు చేశారని, ఒక్కటి అయినా సక్సెస్  అయ్యాయా అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.
కేసీఆర్ తో తుగే రాజకీయ నాయకులు తెలంగాణ లో లేరని, ఆయనతో పెట్టుకొవడం అంటే నిప్పు తో చెలగాటం ఆడుకొవడంలాంటిదని కేటీఆర్ అన్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Phone Tapping CaseCM Revanth ReddyBRS KTRCongress govtSit on Phone tapping case

