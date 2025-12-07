English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Ktr shares kcr Photo: కేసీఆర్ ఆసక్తికర ఫోటో ను షేర్ చేసిన కేటీఆర్.. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సరికొత్త రచ్చ..

Ktr shares kcr Photo: కేసీఆర్ ఆసక్తికర ఫోటో ను షేర్ చేసిన కేటీఆర్.. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సరికొత్త రచ్చ..

ktr shares former cm kcr interesting photo:  బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సోషల్ మీడియా ఖాతాలో గులాబీ దళపతి కేసీఆర్ కుర్చీలో కూర్చున్న ఫోటోను పోస్ట్ చేశారు. దీంతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సరికొత్త చర్చ మొదలైంది. దీనిలో కేసీఆర్ మెడలో గులాబీ కండువాతో ఓ కుర్చీలో కూర్చుని ఉండగా, ఆయన కాళ్ల వద్ద ఒక శునకం కూర్చుని ఉంది.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 7, 2025, 04:16 PM IST
  • సోషల్ మీడియాలో సరికొత్త కేసీఆర్ ఫోటో..
  • తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త రచ్చ..

Trending Photos

Traffic e-Challans: ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బిగ్ డిస్కౌంట్స్.. పోలీసులు ఏం చెప్పారంటే..?
7
Traffic e-challans
Traffic e-Challans: ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బిగ్ డిస్కౌంట్స్.. పోలీసులు ఏం చెప్పారంటే..?
Balakrishna: బాలకృష్ణకు కలిసిరాని నిర్మాణం..! మరోసారి ‘అఖండ 2’తో సెంటిమెంట్ రిపీట్..!!
6
Balakrishna
Balakrishna: బాలకృష్ణకు కలిసిరాని నిర్మాణం..! మరోసారి ‘అఖండ 2’తో సెంటిమెంట్ రిపీట్..!!
Hero Allu Arjun: పుష్ప 2 సినిమాపై అల్లు అర్జున్ ఎమోషనల్ పోస్ట్.. మరువలేని అద్భుతమైన ప్రయాణం అంటూ..!!
5
allu arjun
Hero Allu Arjun: పుష్ప 2 సినిమాపై అల్లు అర్జున్ ఎమోషనల్ పోస్ట్.. మరువలేని అద్భుతమైన ప్రయాణం అంటూ..!!
Retirement Plan: రిటైర్‌ అయ్యాక అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఇదే..! ఏమిటో తెలుసా?
6
Retired Employees
Retirement Plan: రిటైర్‌ అయ్యాక అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఇదే..! ఏమిటో తెలుసా?
Ktr shares kcr Photo: కేసీఆర్ ఆసక్తికర ఫోటో ను షేర్ చేసిన కేటీఆర్.. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సరికొత్త రచ్చ..

Brs ktr posts former cm kcr interesting photo on social media: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య రాజకీయాలు పీక్స్ కు చేరాయి. నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. మొత్తంగా  ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పదే పదే కేసీఆర్ ను ఆయన కుటుంబాన్ని టార్గెట్ చేసుకుని విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. గతంలో జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల్లో గెలిచాక.. ఫామ్ హౌస్ లో కూర్చుని ఉన్నాడని, ఆయన గురించి ఇప్పుడు అనవసరమని, రాజకీయాల్లో మరల యాక్టివ్ అయిన తర్వాత ఆయనపై మాట్లాడుతానంటూ కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. కానీ ఆ తర్వాత కూడా ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా కేసీఆర్ పై, ఆయన కుటుంబంపై రేవంత్ రెడ్డి మాటల యుద్దంను మాత్రం ఆపలేదు.

Add Zee News as a Preferred Source

తెలంగాణకు ఈ గతి కేసీఆర్ కుటుంబ పాలన వల్ల కల్గిందంటూ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో కేసీఆర్ ఆసక్తికర  ఫోటోను షేర్ చేశారు.  ఆ ఫొటోలో కేసీఆర్ మెడలో గులాబీ కండువాతో ఓ కుర్చీలో కూర్చుని ఉండగా, ఆయన కాళ్ల వద్ద ఒక శునకం కూర్చుని ఉండటం కన్పిస్తుంది.

ఈ ఫొటోకు ఆయన 'IYKYK' అనే చిన్న క్యాప్షన్ పెట్టారు. 'If You Know, You Know' అనే ఆంగ్ల వాక్యానికి ఇది సంక్షిప్త రూపంగా ఉంది. "తెలిసిన వాళ్లకు దీని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదనే అర్థాన్ని ఇది సూచిస్తుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. కేటీఆర్ పోస్ట్  పెట్టిన కొద్ది సేపటికే ఇది నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్గా  మారింది.

Read more: Harish Rao: కనకపు సింహసనం మీద కూర్చొబెట్టిన శునకం బుద్ది మారదు.!. రేవంత్‌ రెడ్డిపై హరీష్‌రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

కేటీఆర్ ఉన్నట్లుండి..ఈ పిక్ ఎందుకు పెట్టారు.. దీని వెనుక అపోసిషన్ పార్టీలకు ఇవ్వాలనుకుంటున్న మెస్సెజ్ ఏంటని నెటిజన్లు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. కొందరు రాజకీయ తమదైన కోణంలో విశ్లేషిస్తుండగా, మరికొందరు తమకు తోచిన విధంగా కొత్త కొత్త అర్థాలు చెబుతున్నారు. దీనిపై రాజకీయాల్లో సరికొత్త చర్చ మొదలైంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KTRFormer CM KCRTelangana PoliticsCM Revanth Reddyktr shares kcr photos

Trending News