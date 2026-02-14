English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • ktr on Revanth: జైల్లో పెట్టినా భయపడేది లేదు.!. మరోసారి రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr on Revanth: జైల్లో పెట్టినా భయపడేది లేదు.!. మరోసారి రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr on Telangana municipal elections results: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలపై కేటీఆర్ మరోసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండపడ్డారు. అంతే కాకుండా తనపై అక్రమంగా కేసులు పెట్టిన, ఎన్నిసార్లు విచారించిన వెళ్తామన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అరాచకాలకు తలగ్గొదిలేదన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 14, 2026, 08:22 PM IST
  • కాంగ్రెస్ పై కేటీఆర్ ఫైర్..
  • కేసులకు భయపడమంటూ వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Double Rajayoga: 64 యేళ్ల తర్వాత డబుల్ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల కష్టాలు పరార్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..
5
Saturn Transit 2026
Double Rajayoga: 64 యేళ్ల తర్వాత డబుల్ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల కష్టాలు పరార్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..
Ram Charan Upasana: మెగా ఫ్యాన్స్‌కు సర్‌ప్రైజ్..రామ్ చరణ్ ఉపాసన కవల పిల్లల పేర్లు రివీల్..! అర్థం ఏంటో తెలుసా?
5
Ram Charan Twin Babies
Ram Charan Upasana: మెగా ఫ్యాన్స్‌కు సర్‌ప్రైజ్..రామ్ చరణ్ ఉపాసన కవల పిల్లల పేర్లు రివీల్..! అర్థం ఏంటో తెలుసా?
EPS-95 Pension Update: ఉద్యోగులకు ముఖ్యమైన అప్‌డేట్..47 లక్షల మందికి రూ.9,000 పెన్షన్..ప్రభుత్వం ఏం చెబుతోంది?
5
EPFO Pension
EPS-95 Pension Update: ఉద్యోగులకు ముఖ్యమైన అప్‌డేట్..47 లక్షల మందికి రూ.9,000 పెన్షన్..ప్రభుత్వం ఏం చెబుతోంది?
School Holiday: మహాశివరాత్రికి సెలవుల జాతర..వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవులు..ఎప్పటి నుంచి?
6
Mahashivratri 2026
School Holiday: మహాశివరాత్రికి సెలవుల జాతర..వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవులు..ఎప్పటి నుంచి?
ktr on Revanth: జైల్లో పెట్టినా భయపడేది లేదు.!. మరోసారి రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs ktr reacts on Telangana municipal election Results: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకే మరోసారి ఓటర్ల తమ సపోర్ట్ తెలియజేశారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్  పార్టీ వచ్చిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అసంతృప్తిగానే ఉందన్నారు. వాళ్ళు ఆశించినన్ని స్థానాలు రాలేదన్నారు.  మా పార్టీ కార్యకర్తల గట్టి పోరాటం వలన ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగిందన్నారు.  ఓవరాల్‌గా 30 మున్సిపాలిటీల పైగా వస్తాయి అనుకున్నామని, నీ వచ్చిన 17 మున్సిపాలిటీలతో పాటు హంగ్ ఏర్పడిన మున్సిపాలిటీల్లో కూడా మాకు విజయావకాశాలు ఉన్నాయని కేటీఆర్ అన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

బీజేపీ ఎందుకు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందని చెప్పుకుంటుందో అర్థం కావడం లేదని కేటీఆర్ మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ కు  గతంలో కంటే తక్కువ ఓట్లు, వార్డులు వచ్చాయన్నారు.  బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిని తెచ్చి ప్రచారం చేసింది, హడావిడి చేసింది. కానీ ఫలితాలు మాత్రం ఏ విధంగా వచ్చాయో అందరూ చూస్తున్నారన్నారు.  ఒక ముఖ్యమంత్రి, జాతీయ అధ్యక్షుడు వచ్చినా ఒక్క మున్సిపాలిటీ కూడా బీజేపీ గెలవలేకపోయింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పార్టీ అధినేతలు తిరిగితే పెద్ద ప్రయోజనం ఏముండదన్నారు.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో లోకల్ అంశాలు, ప్రభుత్వ అధికారంలో ఉన్నవాళ్లకి సాధారణంగా అనుకూలంగా ఉంటాయన్నారు.  స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా విపరీతంగా డబ్బు ప్రభావం పెరిగిపోయింది. కాంగ్రెస్ విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేసిందన్నారు. ఫలితాలు గొప్పగా రాని జిల్లాల్లోనూ పార్టీ శ్రేణులు అద్భుతమైన పోరాటం చేశాయన్నారు.  స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మా పార్టీ సంతృప్తికరమైన పోరాటం చేసిందని కేటీఆర్ వెల్లడించారు.  పంచాయతీ ఎన్నికలైనా, మున్సిపల్ ఎన్నికలైనా గట్టిగా కొట్లాడారన్నారు. గతంలో పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత అడ్డగోలుగా మాట్లాడిన వాళ్ళందరికీ ఈ ఎన్నికలే సమాధానమన్నారు. 

ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులకు సంబంధించిన నిబంధనల విషయంలో ప్రభుత్వానికి కూడా స్పష్టత లేదన్నారు. నిన్నటి దాకా కలెక్టర్లు ఒక మాట, చీఫ్ సెక్రటరీ ఒక మాట చెప్తున్నారని, ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనల పైన ఎవరికీ స్పష్టత లేదని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. మరోసారి ఫార్ములా ఈ అనే అంశాన్ని ప్రభుత్వం తెర మీదికి తీసుకొస్తున్నదని, ఇప్పటికే నాలుగు సార్లు పిలిచి వాళ్లు చేసింది ఏమీ లేదన్నారు.  కేవలం మరోసారి తమాషా కోసమే పిలవబోతున్నారన్న సమాచారం ఉందన్నారు.

Read more: Kavitha On Ktr: ఇది జస్ట్ ట్రైలర్.. పిక్చర్ అభి బాకీ హై.. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ కేటీఆర్‌పై కవిత సెటైర్లు..

 ఎన్ని సార్లు పిలిచినా, ఎన్ని సార్లు విచారణ చేసినా మాకేమీ ఇబ్బంది లేదని కేటీఆర్ తెల్చి చెప్పారు. చివరికి జైలులో పెట్టినా భయపడేది లేదన్నారు. ఆ కేసులో ఎలాంటి పస లేదనే విషయాన్ని పోలీస్ అధికారులు, ఏసీబీ అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి ఇప్పటికే పలుమార్లు చెప్పారని కేటీఆర్ చిట్ చాట్ లో స్పష్టంచేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRCM Revanth ReddyTelangana Municipal Elections 2026Congress govtTelangana govt

Trending News