  • Brs Ktr: నువ్వు టెంప్ట్ అవ్వకు.. కేసీఆర్ ఫోన్ కాల్ సీక్రెట్ బైటపెట్టిన కేటీఆర్.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

ktr reveals former cm kcr phone call:  రేవంత్ రెడ్డికి ఇంకా తర్వాతి రోజు చుక్కలు చూపిద్దామని అనుకుంటున్న సమయంలో కేసీఆర్ ఫోన్ చేశారనే విషయంను కేటీఆర్ ఇటీవల ఒక మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో బైటపెట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 8, 2025, 10:14 PM IST
Brs ktr reveals former cm kcr phone call over cm revanth reddy criticism: తెలంగాణలో  జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల ప్రచారం పీక్స్ కు చేరింది. రేపటితో ఎన్నికల ప్రచారంకు తెరపడనుంది. ఈ క్రమంలోఅన్నిపార్టీల నేతల మధ్య మాటలు తారాస్థాయికి చేరాయి. ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నారు.  ఈ క్రమంలో  ఇటీవల జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..  కేటీఆర్, కేసీఆర్ లపై తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

దీనిపై తాజాగా.. ఒక మీడియాకు ఇచ్చిన  ఇంటర్వ్యూలో కేటీఆర్ అప్పటి ఘటనను గుర్తుచేసుకున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తమను నోటికి వచ్చినట్లు తిట్టాడన్నారు. మరో రోజు పక్కాగా రేవంత్ కు బుద్ది చెప్పాలని అనుకుంటున్న తరుణంలో  కేసీఆర్ నుంచి తనకు ఫోన్ కాల్ వచ్చిందన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోబోతుందని, ఆక్రోషంతో రేవంత్ నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నాడన్నారు.

నువ్వు మాత్రం సంయమనం కోల్పోకుండా, హుందాగా మాట్లాడాలని, అనవసరంగా టెంప్ట్ కావొద్దని తనకు కేసీఆర్  దిశానిర్దేశం చేశారన్నారు. దీంతో తాను చాలా కూల్గా అయ్యానని అన్నారు. తమ పార్టీ అధినేత మాటలతో తాను మరల హుందాగా రేవంత్ మాటలకు సమాధానం చెప్పానన్నారు. కానీ తాను కూడా ఉప్పు, కారం తింటున్నానని..  తమ పార్టీ అధినేత, ముఖ్యంగా తన తండ్రిని పట్టుకుని నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడితే.. ఆవేషం కట్టలు తెంచుకుని వస్తుందన్నారు. 

తనను కేసీఆర్ నియంత్రించినట్లుగానే, కాంగ్రెస్ పార్టీలో పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, బీజేపీలో రామచంద్ర రావు తమ పార్టీ నేతలను నియంత్రించాలని ఆయన అన్నారు. అదే విధంగా.. తనను విమర్శిస్తే సహిస్తానని, కానీ కేసీఆర్‌ను విమర్శిస్తే మాత్రం ఊరుకునేది లేదని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.

Read more: Bandi Sanjay: జూబ్లిహిల్స్‌లో ఓటుకు 10 వేలు.!. కేటీఆర్, రేవంత్ పై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..  

మరోవైపు పార్టీల నేతలు నోటికొచ్చినట్లుమాట్లాడి ప్రజల ముందు చులకనగా మారిపోతున్నారన్నారు. కానీ రాజకీయాలు హుందాగా ఆరోపణలు, విమర్శలు ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని కేటీఆర్ ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్ననేపథ్యంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRCM Revanth ReddyFormer CM KCRJubilee Hills By ElectionsHyderabad

