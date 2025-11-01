English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ktr on Revanth Video: మూడు ఫీట్లమనిషి నువ్వెంత.!. రేవంత్‌పై కేటీఆర్ ఖతర్నాక్ పంచ్‌లు.. వీడియో..

Ktr fires on cm revanth reddy: రేవంత్ రెడ్డి ఏదో యుద్ధం చేసి గెలిచిన చక్రవర్తి లెక్క ఫీల్ అవుతున్నాడని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి తోక కట్ చేసే రోజులు దగ్గర పడ్డాయని అన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 1, 2025, 03:47 PM IST
  • రేవంత్ పై కేటీఆర్ పంచ్ లు..
  • తోక కట్ చేస్తామంటూ వ్యాఖ్యలు..

Ktr on Revanth Video: మూడు ఫీట్లమనిషి నువ్వెంత.!. రేవంత్‌పై కేటీఆర్ ఖతర్నాక్ పంచ్‌లు.. వీడియో..

Brs ktr satires on cm revanth reddy on jubilee hills by elections: జూబ్లిహిల్స్  ఉప ఎన్నికలు తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ప్రచారం జోరును పెంచాయి. ఇప్పటికే  వివిధ పార్టీల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ల మధ్య చీకటి ఒప్పందం కుదిరిందని బీజేపీ ఆరోపణలు చేస్తుంది.

అదే విధంగా కాంగ్రెస్, బీజేపీలది బడేమియ్యా, ఛోటేమియ్యా బంధం అంటూ బీఆర్ఎస్ ఏపీపారేస్తుంది.  జూబ్లిహిల్స్ లో ఎలాగైన తమ పార్టీ జెండా ఎగురవేయాలి అన్ని ప్రధాన పార్టీలు తమదైన స్టైల్ లో ముందుకు వెళ్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై పంచ్ లు వేశారు.

 సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల ఎన్నికల ప్రచారంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. ఈ క్రమంలో కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. రేవంత్ రెడ్డి ఏదో యుద్దంలో గెల్చి నట్లు ఫీల్ అవుతున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటు వేస్తే సంక్షేమ పథకాలను కట్ చేస్తా అని ఓటర్లను బెదిరిస్తున్నాడన్నారు.

ఎన్నికల ప్రచారంలో నోటికి ఎంతోస్తే అంత మాటలు మాట్లాడుతున్నారంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన 420 హమీలు నెరవేర్చలేదన్నారు.

Minister Azharuddin : కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి ఊహించని ఝలక్ ఇచ్చిన అజరుద్దీన్.. ఏంజరిగిందంటే..?

అదే విధంగా..  మూడు ఫీట్ల మనిషివి నువ్వెంత.. ప్రజలు ఎన్టీఆర్ అంతని గొప్ప నేతను సైతం ఓడించరి గుర్తు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి బెదిరింపులకు..  ఓటర్లు భయపడే రోజులు లేవన్నారు. అంతే కాకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తోక కట్ చేసి ప్రజుల ఇంట్లో కూర్చుండబెడతారంటూ కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

 

