Brs Ktr Video: ఏదో ఫ్లోలో నిజం చెప్పేసిండు.!. రేవంత్ రెడ్డి బండారం బైటపెట్టిన కేటీఆర్.. వీడియో వైరల్..

Brs ktr satires on cm revanth reddy over jubilee hills by elections: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలు ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అన్నిపార్టీలు కూడా కూడా తమదైన శైలీలో ప్రచారంలో దూసుకునిపోతున్నాయి. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ లు తోడు దొంగలంటూ బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలు చేస్తుంది. మరోవైపు కాంగ్రెస్ మాత్రం.. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ లు కుమ్మక్కైయానని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల ప్రచారం పీక్స్ కు చేరింది. నేతలమధ్య మాటల యుద్దం తారాస్థాయికి చేరింది.
మన దండ మనమే తీసుకొని,
మన శాలువా మనమే పట్టుకుపోయి,
శాలువా కప్పే వాడిని కూడా మనమే పట్టుకుపోవాలి అన్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి బలవంతంగా సన్మానం పెట్టుకున్నాడు
అంత పెట్టుకొని పోతే అక్కడ సగం కుర్చీలు ఖాళీగానే ఉన్నాయి - కేటీఆర్ https://t.co/zk26QiPzm3 pic.twitter.com/f785QY0CI7
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 29, 2025
ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల యూసుఫ్ గూడలో సినికార్మికులతో సమావేశం అయ్యారు. వారికి తాయిలాలు కూడా ఇచ్చారు. సినికార్మికులకు సినిమాలా లాభాల్లో 20 శాతం వారి వెల్ ఫెర్ కు ఇవ్వాలన్నారు. సినికార్మికుల పిల్లల కోసం స్కూళ్లను కట్టిస్తామన్నారు. ఈ క్రమంలో రేవంత్ మాట్లాడుతూ.. తాను దేవుడ్ని కాదని, ఇచ్చిన హమీలు ప్రతిదీ నెరవేర్చాలని లేదని, కానీ ప్రయత్నిస్తామన్నారు.
ఈ వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ రేవంత్ పై పంచ్ లు వేశారు. కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్ లో మాట్లాడుతూ.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఏదో ఫ్లోలో నిజం చెప్పాడని మండిపడ్డారు. ఆయన గురించి రెండెళ్ల క్రితమే ఇచ్చిన హమీలతోనే ప్రజలు మోసపోయిన విషయంను గుర్తు చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అంటే ఏంటో ప్రజలకు తెలిసిపోయిందన్నారు.
హైదరాబాద్ ప్రజలు మాత్రం మోసపోలేదని వారికి మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఏంటో తెలుసన్నారు. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలు కారుకు, బుల్డొజర్ కు మధ్య జరుగుతున్న ఎన్నికలుఅని కేటీఆర్ అన్నారు.
ఈ ఎన్నికల్లో మరల కాంగ్రెస్ గెలిస్తే మీ ఇంటికి మరల బుల్డొజర్ లు వస్తాయన్నారు. ఆ తర్వాత రందీ పడితే లాభంలేదని కేటీఆర్ అన్నారు. అందుకు కాంగ్రెస్ కు బుద్ది చెప్పాలంటే.. బీఆర్ఎస్ ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలన్నారు.
