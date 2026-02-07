English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Ktr on Revanth: రేవంత్ ఫ్రస్ట్రేషన్‌ వెనుక అసలు సీక్రెట్ అదే.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన కేటీఆర్..

Ktr on Revanth: రేవంత్ ఫ్రస్ట్రేషన్‌ వెనుక అసలు సీక్రెట్ అదే.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన కేటీఆర్..

Ktr satires on cm Revanth reddy: రేవంత్ రెడ్డి గత రెండు సంవత్సరాలలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని తిట్టడం తప్పించి చేసింది ఏమి లేదని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. అంతేకాకుండా.. రామకోటి రాసినట్లు కేసీఆర్ గారి పేరు ప్రస్తావించస్తు కాలం వెల్లదీశారని ఎద్దేవా చేశారు. మొత్తంగా కేటీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారంలో చేసిన కామెంట్స్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 7, 2026, 08:40 PM IST
  • రేవంత్ పై కేటీఆర్ సెటైర్లు..
  • కేసీఆర్ దేఖట్లేదని వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Horoscope: ఈరోజు రాశిఫలాలు: ధన లాభం ఉన్న రాశులు ఇవే, నష్ట సూచనలు ఎవరికంటే?
5
Today Horoscope Telugu
Horoscope: ఈరోజు రాశిఫలాలు: ధన లాభం ఉన్న రాశులు ఇవే, నష్ట సూచనలు ఎవరికంటే?
Solar Eclipse 2026: మహాశివరాత్రి తర్వాతే మొదటి సూర్యగ్రహణం.. ఈ ఐదు రాశుల వారికి ఊహించని ధనయోగం!
7
solar eclipse
Solar Eclipse 2026: మహాశివరాత్రి తర్వాతే మొదటి సూర్యగ్రహణం.. ఈ ఐదు రాశుల వారికి ఊహించని ధనయోగం!
IMPS: SBI ఖాతాదారులకు బిగ్‌షాక్‌.. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి IMPS ట్రాన్సాక్షన్లపై ఛార్జీలు, ఈ 5 మందే తెలుసుకోండి..!
5
SBI IMPS charges
IMPS: SBI ఖాతాదారులకు బిగ్‌షాక్‌.. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి IMPS ట్రాన్సాక్షన్లపై ఛార్జీలు, ఈ 5 మందే తెలుసుకోండి..!
Soundarya Nandini Rai: సౌందర్య రీల్ కూతుర్ని గుర్తుపట్టారా? టాలీవుడ్‌లో హాట్ బ్యూటీ! ఎవరో తెలుసా?
7
Soundarya Ad
Soundarya Nandini Rai: సౌందర్య రీల్ కూతుర్ని గుర్తుపట్టారా? టాలీవుడ్‌లో హాట్ బ్యూటీ! ఎవరో తెలుసా?
Ktr on Revanth: రేవంత్ ఫ్రస్ట్రేషన్‌ వెనుక అసలు సీక్రెట్ అదే.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన కేటీఆర్..

Brs ktr sensational comments on cm revanth reddy: తెలంగాణలో రాజకీయాలు చాలా రసవత్తరంగా మారాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది అన్ని రాజకీయా పార్టీలు ప్రచార హోరును పెంచాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలుతమదైన చాణక్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి. మొత్తంగా నువ్వెంత అంటే.. నువ్వెంత అన్నట్లు నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి.  ఎక్కడ చాన్స్ దొరికినకూడా నేతలు తమదైన పదునైన ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణల్ని మాత్రం మానుకొవడంలేదు. మరోవైపు మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటు కూడా నేతలు ప్రత్యర్థిపార్టీలను ఏకీపారేస్తున్నాయి. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కామారెడ్డి జిల్లా, జుక్కల్ నియోజకవర్గంలోని బిచ్చుకుంద పట్టణంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు.ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై విమర్శల బాణం ఎక్కుపెట్టారు.

Add Zee News as a Preferred Source

రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు "లాగుల తొండల రెడ్డి" గా మారిండని రేవంత్ బూతు భాషపైన కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి పంపించే అవినీతి సొమ్మును మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నేతలు పంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని కేటీఆర్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు పుస్తెల తాడును కూడా ఎత్తుకుపోయే దండుపాళ్యం దొంగల బ్యాచ్ లా మారారన్నారు. స్టూవర్ట్ పురం దొంగల కంటే భయంకరమైన దొంగలుగా కాంగ్రెస్ వాళ్లు దాపురించారన్నారు.  రేవంత్ రెడ్డి గత రెండు సంవత్సరాలలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని తిట్టడం తప్పించి చేసింది ఏమి లేదని ఏకీపారేశారు.
 
రామకోటి రాసినట్లు కేసీఆర్ గారి పేరు ప్రస్తావించడం తప్పించి చేసింది ఏమీ లేదన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ఎంత మొత్తుకున్నా కేసీఆర్ ఆయన పేరును ఒక్కసారి కూడా చెప్పలేదని, కనీసం దేకడం లేదనే రేవంత్ రెడ్డి అడ్డగోలుగా తిడుతున్నాడన్నారు.

Read more: CM Revanth reddy: వికారాబాద్‌లో రేవంత్ రెడ్డి.. కేసీఆర్‌వి శుక్రచార్యుడి పన్నాగాలంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

తనను గుర్తించలేదన్న అక్కసుతో నోటికొచ్చినట్లు తిడుతున్నారన్న రేవంత్ కు కేటీఆర్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన 420 హమీలపై నిలదీయాలన్నారు. అదే విధంగా వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే అని, బీఆర్ఎస్ ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకొవాలని ప్రజల్ని కేటీఆర్ కోరారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRCM Revanth ReddyTelangana municipal Election CampaignCongress govtKTR Vs Revanth Reddy

Trending News