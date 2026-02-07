Ktr on Revanth: రేవంత్ ఫ్రస్ట్రేషన్‌ వెనుక అసలు సీక్రెట్ అదే.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన కేటీఆర్..

Brs ktr sensational comments on cm revanth reddy: తెలంగాణలో రాజకీయాలు చాలా రసవత్తరంగా మారాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది అన్ని రాజకీయా పార్టీలు ప్రచార హోరును పెంచాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలుతమదైన చాణక్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి. మొత్తంగా నువ్వెంత అంటే.. నువ్వెంత అన్నట్లు నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికినకూడా నేతలు తమదైన పదునైన ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణల్ని మాత్రం మానుకొవడంలేదు. మరోవైపు మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటు కూడా నేతలు ప్రత్యర్థిపార్టీలను ఏకీపారేస్తున్నాయి. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కామారెడ్డి జిల్లా, జుక్కల్ నియోజకవర్గంలోని బిచ్చుకుంద పట్టణంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు.ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై విమర్శల బాణం ఎక్కుపెట్టారు.
రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు "లాగుల తొండల రెడ్డి" గా మారిండని రేవంత్ బూతు భాషపైన కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి పంపించే అవినీతి సొమ్మును మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నేతలు పంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని కేటీఆర్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు పుస్తెల తాడును కూడా ఎత్తుకుపోయే దండుపాళ్యం దొంగల బ్యాచ్ లా మారారన్నారు. స్టూవర్ట్ పురం దొంగల కంటే భయంకరమైన దొంగలుగా కాంగ్రెస్ వాళ్లు దాపురించారన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గత రెండు సంవత్సరాలలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని తిట్టడం తప్పించి చేసింది ఏమి లేదని ఏకీపారేశారు.
రామకోటి రాసినట్లు కేసీఆర్ గారి పేరు ప్రస్తావించడం తప్పించి చేసింది ఏమీ లేదన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ఎంత మొత్తుకున్నా కేసీఆర్ ఆయన పేరును ఒక్కసారి కూడా చెప్పలేదని, కనీసం దేకడం లేదనే రేవంత్ రెడ్డి అడ్డగోలుగా తిడుతున్నాడన్నారు.
Read more: CM Revanth reddy: వికారాబాద్లో రేవంత్ రెడ్డి.. కేసీఆర్వి శుక్రచార్యుడి పన్నాగాలంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
తనను గుర్తించలేదన్న అక్కసుతో నోటికొచ్చినట్లు తిడుతున్నారన్న రేవంత్ కు కేటీఆర్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన 420 హమీలపై నిలదీయాలన్నారు. అదే విధంగా వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే అని, బీఆర్ఎస్ ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకొవాలని ప్రజల్ని కేటీఆర్ కోరారు.
