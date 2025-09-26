KTR Video: మెట్రో నుంచి L&T సంస్థ ఎందుకు వెళ్లిపోయింది.!.. రేవంత్ రెడ్డిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన కేటీఆర్.. వీడియో వైరల్..

Brs working president ktr sensational comments on cm revanth reddy metro issue: హైదరాబాద్ లో ప్రతిరోజు రద్దీ పెరుగుతూనే ఉంది. వేలాది మంది రోజు తమ ఆఫీసులు, గమ్యస్థానాలకు వెళ్లడానికి మెట్రోలో ప్రయాణిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా వానలు పడినప్పుడు రోడ్ల మీద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడుతుంది.ఈ క్రమంలో చాలా మంది మెట్రోల్లోనే వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారు. అయితే.. ఇటీవల L&T సంస్థ మెట్రో నుంచి తప్పుకుంది.
రేవంత్ రెడ్డి అహంకార పూరిత వైఖరి, నియంతృత్వ పోకడలతో L&T లాంటి ప్రపంచంలోనే పేరెన్నిక కలిగిన సంస్థ వెళ్ళిపోయింది
కొవిడ్ లాంటి కష్ట సమయాల్లో, నష్టాలు వచ్చినప్పుడు, రాష్ట్ర విభజన సమయంలో అపోహలను తట్టుకొని నిలబడ్డ L&T సంస్థ ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది
ఈ క్రమంలో దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు. బీఆర్ఎస్ హయంలో మెట్రోకు పెద్దపీట వేశామన్నారు. తాము దిగిపోయేప్పటికీ దేశంలో రెండో అతిపెద్ద మెట్రో హైదరాబాద్ గా మారిందన్నారు. మన దగ్గర ఎయిర్ పోర్టుకు మెట్రో లేదని.. మైండ్ స్పేస్ నుండి శంషాబాద్కి మెట్రో వేయడానికి టెండర్ పూర్తి చేసి శంకుస్థాపన కూడా చేశామని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.
ప్రపంచంలోనే మెట్రో రైలు రంగంలో అతిపెద్దదైన పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్టనర్ షిప్ భాగస్వామ్యం L&Tని .. భాగస్వామ్యం చేశామన్నారు. వైఎస్ గారు.. ఓఆర్ఆర్ చుట్టు మెట్రో కోసం భూములు కూడా సేకరించి పెట్టారన్నారు. దీని వల్ల చాలా పనులు వేగవంతగా ముందుకు వెళ్లాయన్నారు.
L&T సంస్థ మెట్రో ప్రాజెక్టుతో నష్టాలు వస్తున్నాయని వెనక్కి తగ్గుతున్న సమయంలో కేసీఆర్ గారు చర్చలు జరిపి, హైదరాబాద్ లాంటి నగరానికి మెట్రో సౌకర్యం ఉండాలని దైర్యం చెప్పారని గుర్తు చేశారు.
కొవిడ్ సమయంలో మళ్ళీ ఇబ్బందులు వచ్చాయంటే, L&T సంస్థకు వడ్డీ లేని సాప్ట్ లోన్ ఇస్తామని మళ్ళీ దైర్యం చెప్పారని కేటీఆర్ వెల్లడించారు. మరోవైపు రేవంత్ రెడ్డి అహంకార పూరిత వైఖరి, నియంతృత్వ పోకడలతో L&T లాంటి ప్రపంచంలోనే పేరెన్నిక కలిగిన సంస్థ వెళ్ళిపోయిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
కొవిడ్ లాంటి కష్ట సమయాల్లో, నష్టాలు వచ్చినప్పుడు, రాష్ట్ర విభజన సమయంలో అపోహలను తట్టుకొని నిలబడ్డ L&T సంస్థ ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళిపోవడం తెలంగాణకు ఇబ్బందికరంగా పరిగణిస్తుందన్నారు.
L&T సంస్థ వారికి 2070 వరకు లీజుకు ఉందని, కానీ వాళ్లు దీన్ని రద్దు చేసుకుని వెళ్లేలా సిట్యువేషన్ ఎందుకొచ్చిందో చెప్పాలని రేవంత్ ను కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు.. తెలంగాణ రైసింగ్ అని అంటున్నారు మరి L&T సంస్థ ఏ కారణంతో వెళ్ళిపోయిందో ప్రజలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత రేవంత్ మీద ఉందని కేటీఆర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
