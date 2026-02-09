English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ktr satires on cm revanth reddy: రెండెళ్లలో కాంగ్రెస్ పాలన అంతా అధ్వాన్నంగా సాగిందన్నారు. ప్రజలు రేవంత్ రెడ్డిపాలనపై విసిగిపోయారన్నారు. మొత్తంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని తన మాటల తూటాలతో ఏకీపారేశారు.  

Feb 9, 2026
  • రేవంత్ పై కేటీఆర్ ఫైర్..
  • ప్రజలు చింత పండు చేస్తారని వార్నింగ్..

Brs ktr sensational comments on cm Revanth reddy in municipal elections campaign:  తెలంగాణ రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం ముగింపుకు మరికొన్ని గంటలు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. మొత్తంగా  అన్ని పార్టీల నేతలు ప్రచార హోరును ఏ మాత్రం తగ్గించడంలేదు. నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అన్నట్లు మాటల ఫిరంగులు పేల్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలను అన్ని పార్టీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మంగా తీసుకున్నాయి. తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ జయశంకర్ భూపాల పల్లి జిల్లాలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రెండెళ్ల పాలనను తూర్పారబట్టారు. 

 రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల జయశంకర్ భూపాల పల్లి జిల్లాకు వచ్చి జిల్లా గురించి ఇష్టమున్నట్లు మాట్లాడారన్నారు. అసలు జయశంకర్ సార్ పేరు మీదుగా జిల్లా చేసింది బీఆర్ఎస్ అని, మెడికల్ కాలేజీలు తీసుకొచ్చామని, కలెక్లర్, ఎస్పీ లను అక్కడ ఉండేలా జిల్లా చేశామన్నారు. వెయ్యి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను నిర్మించామన్నారు.

19వేల విరాసత్ జాబ్ లతో పాటు, సింగరేణి కార్వర్టర్స్ లను కట్టించామన్నారు. సింగరేణికి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎంతో న్యాయం చేసిందన్నారు. అసలు జయశంకర్ భూపాల పల్లి జిల్లాకు వచ్చి ఏంచేశాడని మాట్లాడుతున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు. అసలు నువ్వు జయశంకర్ సార్ జిల్లాను నువ్వు పెట్టినవారా తీసేయడానికి?  అంటూ మండిపడ్డారు.

Harish Rao: బొగ్గును పాలతో కడిగితే తెల్లగా మారుతదా.?.. రేవంత్‌పై బూతు మాటలపై  హరీష్ రావు ఖతర్నాక్ పంచ్ లు.. 

రెండేళ్లలో ఈ పొట్టోడు ఏం పీకిండని,  జిల్లా జోలికి వస్తే ప్రజలు నీ వీపు చింతపండు చేస్తారంటూ రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

