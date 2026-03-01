Ktr on Revanth: రేవంత్ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్.!. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం టార్గెట్ గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ktr fires on revanth reddy on musi demolishions: రానున్నది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమని కేటీఆర్ ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చారు. ఈ రెండెళ్ల పాటు ఒకరికి మరోకరు అండగా ఉండాలన్నారు. తెలంగాణను కాంగ్రెస్ నుంచి కాపాడుకొవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీదుందన్నారు. మూసీ బాధితులతో మాట్లాడి వారికి అండగా నిలిచారు.

Mar 1, 2026
Brs ktr sensational comments on revanth reddy on musi demolishions:  తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇళ్ల కూల్చివేతలపై పెద్ద దుమారం రాజుకుంది. ఇప్పటికే ఖమ్మంలోని కూల్చివేతలపై ప్రజలు రేవంత్ సర్కారుపై తిరగబడ్డారు. మొత్తంగా ఇది పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తుంది.  మూసీ నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఇళ్లను కూల్చివేతలు అంశంపై బాధితులతో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మాట్లాడారు. ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చారు. రానున్నది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే అని చెప్పారు. అందరు కలసి ఒకరికి మరోకరు అండగా ఉండాలన్నారు. ఇటీవల ఒక చిన్నారి వచ్చి పాప వచ్చి కిడ్డీ బ్యాంక్ ఇచ్చి ఈ డబ్బులు తీసుకొని రేవంత్ రెడ్డిని మా ఇల్లు వదిలేయండని చెప్పమన్నారని విషయంను చెప్పారు. మరో  పాప వచ్చి సార్ నా టెడ్డి బేర్ తీసుకొని మా ఇల్లు వదిలేయమని చెప్పండని చెప్పిందని అన్నారు. ప్రజాపాలన అంటూ రేవంత్ ప్రజల గోస తీసుకుంటున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు.

దేశం కోసం ప్రాణాలు సైతం పణంగా పెట్టి పోరాడి రిటైరైన తర్వాత వచ్చిన డబ్బులతో ఇల్లు కట్టుకుంటే రేవంత్ మా ఇళ్లను ఖాళీ చేయాలని అంటున్నాడని ఆర్మీ బాధితుల గోసను కూడా కేటీఆర్ ప్రజల ముందుంచారు.  ఒక్క ఇళ్లు కూలగొట్టకుండా గతంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 5 కిలోమీటర్లు మూసీ సుందరీకరణ చేసిన విషయంను గుర్తు చేశారు. 

ఇళ్లు కూలగొట్టకుండా సుందరీకరణ చేయలేరా అని ప్రజలంతా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని పిలుపునిచ్చారు. రూ.16 వేల కోట్లతో అయిపోయేదానికి రూ. 1.50 లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారన్నారు.  ఒక కాకికి నొప్పి కలిగితే మిగతా కాకులన్నీ ఎట్లా వాలుతాయో.. ఎక్కడ కూల్చివేతలు జరిగిన మన అందరం కలిసి కొట్లాడాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు కొడంగల్‌లో రేవంత్ రెడ్డి ఇల్లు రెడ్డి కుంట FTLలో ఉందని, దాన్ని కూలగొట్టే దమ్ము ఈ అధికారులకు ఉందా?.. అంటూ ప్రశ్నించారు.

రేవంత్ రెడ్డి అన్న తిరుపతి రెడ్డి ఇల్లు దుర్గం చెరువు FTLలో ఉంటుందని, హిమాయత్ సాగర్‌లో మంత్రి పొంగులేటి ఇల్లు బఫర్ జోన్‌లో ఉంటుందన్నారు. ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి ఇల్లు చెరువు మధ్యలో ఉంటుందన్నారు. వీటిని కూలగొట్టే దమ్ము రేవంత్ రెడ్డికి లేదన్నారు. కానీ పేద వారి ఇండ్లు అయితే కూల్చేస్తాడు.. రేవంత్ రెడ్డి అబ్బ జాగీరా బఫర్ జోన్‌ 50 మీటర్లు పెట్టడానికి?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. గతంలో 7 మీటర్లు ఉన్న బఫర్ జోన్‌ ఇప్పుడు 50 మీటర్లు ఎలా పెట్టారన్నారు. 50 మీటర్ల బఫర్ జోన్‌ పెట్టి లక్షా 50 వేల ఇండ్లు కూల్చేసి, ప్రజలను రోడ్డున పడేసి రేవంత్ రెడ్డి ఏం సాధిస్తాడని కేటీఆర్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రూ.200 కోట్లతో జూబ్లీహిల్స్ మద్యలో ఇంకో ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాడని,   డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కకు ప్రజాభవన్, మధిరలో క్యాంప్ ఆఫీసు రెండు ఇండ్లు ఉండగా, మూడో ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాడన్నారు. రేవంత్ రెడ్డికి రెండు ఇండ్లు కావాలి, భట్టి విక్రమార్కకు మూడు ఇండ్లు కావాలి కానీ పేద వాళ్లకు ఒక ఇల్లు ఉంటే కూలగొడుతున్నారని కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పై సెటైర్లు వేశారు.

ఒక రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని నడుపుతున్నాడని, రెండేళ్లు మీ భూములు, ఇళ్లు కాపాడుకోండి.. తర్వాత మేము వచ్చి మీ ఇంటి మీద సున్నం కూడా ఎవరూ ముట్టకుండా కాపాడే బాధ్యత మాదని, కేసీఆర్ గారి బృందంతో మరల ప్రజలకు అండగా ఉంటామని కేటీఆర్ భరోసా ఇచ్చారు.

 

