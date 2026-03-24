Ktr on Lpg Shortage: ఆంబోతుల కొట్లాటలో లేగదూడలు బలైనట్లు.. ఎల్పీజీ కొరతపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr fires on  modi govt on lpg shortage: ఎల్పీజీ కొరతపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు కేంద్రంపై కూడా ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.  గ్యాస్ కొరతపై కేంద్రం ప్రజల్ని తప్పుదొవపట్టిస్తుందన్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 24, 2026, 12:43 PM IST
Brs ktr slams on central govt on lpg cylinder shortage: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మిడిల్ ఈస్ట్ లో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చమురు, ఎల్పీజీ కొరతతో అనేక దేశాలు అల్లాడిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే హర్మూజ్ జల సంధించి క్లోజ్ చేసి ఇరాన్న అమెరిపై ఒత్తిడి పెరిగేలా చేసింది. మరోవైపు శత్రుదేశాలకు చెందిన నౌకలకు తప్ప ఇతర దేశాల నౌకలను ఆ మార్గం గుండా వెళ్లేందుకు అనుమతిస్తామని ఇరాన్ ప్రకటించింది. ఇప్పటికే భారత్ కు చెందిన పలు నౌకలు హర్మూజ్ జలసంధి గుండా గమ్యస్థానాలకు చేరుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం దేశంలో ఎల్పీజీ, చమురు కొరతపై ప్రధాని  మోదీ పార్లమెంట్ లో ప్రసగింస్తు అన్నిరకాలు సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్దంగా ఉన్నామన్నారు.

వ్యూహత్మక నిల్వలను పెంచుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. ఇతర దేశాల నుంచి చమురు మొదలైనవి దిగుమతులు చేసు కుంటున్నామన్నార. ఈ క్రమంలో మోదీ వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కౌంటర్ వేశారు. కేంద్ర గ్యాస్ కొరత లేదని అంటుందని, కానీ గ్రౌండ్ లెవల్ లో సిట్యువేషన్ మరోలా ఉందన్నారు. ప్రజలు గోడౌన్ల వద్ద భారీగా క్యూలు కడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.  ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం తమకు సహాకరించట్లేదని చేతులెత్తేస్తుందని అన్నారు.

కేంద్రం ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రాబోతున్న ఎన్నికల వరకు ఆగి మే 4 తర్వాత సిలిండర్ సైజ్ కూడా 12  కేజీల నుండి 10కి తగ్గించాలని చూస్తున్నట్లు తమకు విశ్వసనీయ సమాచారం ఉందని కేటీఆర్ అన్నారు. అదే విధంగా.. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరతను నిరసిస్తూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో.. గన్‌పార్కు వద్ద కేటీఆర్ నేతృత్వంలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు గ్యాస్ సిలిండర్ల ప్లకార్డులతో వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు.

 ఒక వైపు కేంద్రం గ్యాస్ కొరత లేదని చెప్తుందని, రాష్ట్రాలు మాత్రం పెట్రోలియం శాఖ తమ పరిధి కాదంటుందని అన్నారు.
వీరిద్దరి వైఖరి "ఆంబోతుల కొట్లాటలో లేగదూడలు బలైనట్లు" సామాన్య ప్రజల పాలిట శాపంగా మారిందని తీవ్రస్థాయిలో ద్వజమెత్తారు. ప్రజలు ఎల్పీజీ కొరతతో అల్లాడిపోతున్నారని, ప్రజల నెత్తిన గ్యాస్ బండ గుది బండలా మారకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై ఉందని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

