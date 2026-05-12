Brs ktr slams on central govt on neet ug 2026 exam leak row: జాతీయ అర్హత పరీక్ష రాజస్థాన్ లోని సికార్లో లీకైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో ఎన్టీయే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మే 3వ తేదీన నిర్వహించిన నీట్ పరీక్షను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఎగ్జామ్ కు ముందే ఈ పరీక్ష పేపర్ లీక్ అయినట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు. నీట్ పేపర్ లీక్ కేసు వ్యవహారంలో 13 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. 'గెస్ పేపర్' పేరుతో మార్కెట్లోకి ఈ నీట్ ప్రశ్నాపత్రం విక్రయించినట్లు గుర్తించారు. దీనితో 100 శాతం సరి పోలినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
ఈ ప్రశ్నాపత్రం రూ. 20 వేల నుంచి రూ. 2 లక్షల వరకు విక్రయించినట్లు సమాచారం. అయితే..ఈ వివాదంపై దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు నీట్ అంశం పొలిటికల్ టర్న్ కూడా తీసుకుంది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కేంద్రంపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.
విద్యార్థులు పగలూ రాత్రి కష్టపడి చదివిన రాసిన ఎగ్జామ్ లీక్ ల పేరిట క్యాన్సిల్ కావడం దారుణమన్నారు. విద్యార్థుల జీవితాలతో కేంద్రం ఆడుకొవద్దని ఫైర్ అయ్యారు. పకడ్బందీగా పరీక్షలు నిర్వహించడం చేతకాని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్లే మరోసారి పేపర్ లీకైందని ఎద్దేవా చేశారు. గతంలో 2024 లోనూ నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకైన ఉదంతం నుంచి గుణపాఠం నేర్చుకోకపోవడం వల్లే మళ్లీ ఈ ఘటన పునరావృతమైందని ఏకీపారేశారు.
జాతీయ అర్హత పరీక్ష నిర్వహణలో వరుసగా వెలుగుచూస్తున్న ఈ అసమర్థత విద్యార్థుల పట్ల శాపంగా మారిందన్నారు. ఏకంగా వందకు పైగా ప్రశ్నలు పరీక్షకు ముందు రోజే లీక్ కావడం వ్యవస్థలో ఉన్న వైఫల్యాల్ని బైటపెట్టాయన్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది నీట్ పరీక్ష రాసిన దాదాపు 23 లక్షల మంది విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులను కేంద్ర సర్కారు తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురిచేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీ వ్యవహారాన్ని కేంద్రం సీరియస్ గా తీసుకుని వెంటనే ఉన్నతస్థాయి దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలన్నారు. దీని వెనక ఎంత పెద్దవాళ్ల హస్తం ఉన్నా, వాళ్లందరినీ పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలి, వాస్తవాలను ప్రజల ముందు ఉంచాలని డిమాండ్ చేశారు. అంతే కాకుండా సాధ్యమైనంత త్వరగా మళ్లీ నీట్ పరీక్షను అత్యంత పకడ్బందీగా నిర్వహించి విద్యార్థుల భవిష్యత్తును కాపాడాలని కోరారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీకి పూర్తి బాధ్యత వహించి కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు క్షమాపణలు చెప్పాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.
