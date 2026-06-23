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KTR: మెట్రో రైల్ పేరుతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి , కిషన్ రెడ్డి కొత్త డ్రామాలు.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr fires on cm revanth reddy: రేవంత్ రెడ్డి, కిషన్ రెడ్డి కలిసి ప్రజల దృష్టి ఆకర్షించే విఫల ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. అంతే కాకుండా.. ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో రద్దు చేసిన రేవంత్ రెడ్డిని, మెట్రో విస్తరణకు అనుమతి ఇవ్వని కిషన్ రెడ్డిని ప్రజలు గుర్తుంచుకుంటారని ఏకీపారేశారు.  రేవంత్ రెడ్డికి తుగ్లక్, హిట్లర్ లు ఆదర్శమని విమర్శలు గుప్పించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 23, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:21 PM IST
KTR: మెట్రో రైల్ పేరుతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి , కిషన్ రెడ్డి కొత్త డ్రామాలు.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: ktr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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