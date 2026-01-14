English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Brs Ktr: మీ మొహబ్బత్ కీ దుకాన్ ఇదేనా..?.. జర్నలిస్టుల అరెస్ట్‌లపై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్..

Brs Ktr: మీ మొహబ్బత్ కీ దుకాన్ ఇదేనా..?.. జర్నలిస్టుల అరెస్ట్‌లపై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్..

ktr fires on revanth reddy govt:  పండగ పూట జర్నలిస్టుల అరెస్టును బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్రంగా ఖండించారు. జర్నలిస్టులు ఏమైన  నేరస్థులా, టెర్రరిస్టులా అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 14, 2026, 05:18 PM IST
  • కాంగ్రెస్ పై కేటీఆర్ ఫైర్..
  • జర్నలిస్టులను విడుదల చేయాలని డిమాండ్..

ktr slams on cm revanth reddy govt and condemns journalist mid night arrests: తెలంగాణలో అర్దరాత్రి జర్నలిస్టుల అరెస్ట్ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. ఇటీవల ఒక సీనియర్ మంత్రి, మహిళ ఐఏఎస్ లపై వచ్చిన నిరాధర కథనాలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సీరియస్ అయింది. దీనిపై కాంగ్రెస్  ప్రభత్వం  సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో సిట్ ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ క్రమంలో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిన్న రాత్రి పలువురు జర్నలిస్టులను అరెస్టు చేశారు. దీనిపై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దుమారం రాజుకుంది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఎవరైన తప్పులు చేస్తే నోటీసులు ఇచ్చి దర్యాప్తు కోసం పిలవాలి కానీ.. రాత్రిపూట జర్నలిస్టుల ఇళ్లలోకి వెళ్లడం ఏంటంటూ నిలదీశారు. తెలంగాణలో ముగ్గురు జర్నలిస్టులను అత్యంత అమానవీయ పద్ధతిలో, చట్టవిరుద్ధంగా అరెస్ట్ చేశారన్నారు. పండుగ పూట ముగ్గురు జర్నలిస్టుల అరెస్టును తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.  తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పాలన ప్రతిసారీ ఎమర్జెన్సీ రోజులను గుర్తు చేస్తోందన్నారు. తెలంగాణ డీజీపీ జర్నలిస్టులను నేరస్థుల్లా చూడటం దురదృష్టకరమన్నారు. 

మీరు వారికి నోటీసులు ఇచ్చి విచారణకు పిలవవచ్చు. కానీ అర్ధరాత్రి వేళ జర్నలిస్టుల ఇళ్లలోకి వెళ్లడం ఖచ్చితంగా అతిగా ప్రవర్తించడమే!అంటూ కేటీఆర్ పోలీసులపై మండిపడ్డారు. అరెస్టు చేసిన జర్నలిస్టులను వెంటనే విడుదల చేయాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఏ సెక్షన్లు కూడా నాన్-బెయిలబుల్ కావు, మరి అలాంటప్పుడు తెలంగాణ పోలీసులు అర్ధరాత్రి అరెస్టులతో జర్నలిస్టులను,  వారి కుటుంబాలను ఎందుకు భయభ్రాంతులకు గురిచేయాలని నిర్ణయించుకున్నారన్నారు.

తెలంగాణ డీజీపీ గారు చట్టపరమైన ప్రక్రియను అనుసరించాలని, కాంగ్రెస్ పార్టీ,  దాని అసమర్థ నాయకత్వం చేసే మురికి రాజకీయాల్లో భాగస్వాములు కావద్దని  కేటీఆర్ కోరారు. అదే విధంగా ఈ అంశంలో రాహుల్ గాంధీ వైఖరిని కూడా కేటీఆర్ ఖండించారు.

Read more: Harish Rao: పరాకాష్టకు రేవంత్ రాజకీయ వికృత క్రీడ.!. జర్నలిస్టుల అరెస్టులపై భగ్గుమన్న హరీష్ రావు..

మీ "మొహబ్బత్ కీ దుకాన్" ఇదేనా అంటూ ఏకీపారేశారు. తెలంగాణ శాఖ పౌరుల రాజ్యాంగ హక్కులను ఏ విధంగా కాలరాస్తుందో మీరు గమనిస్తున్నారా అంటూ ఎక్స్ లో ట్యాగ్ చేశారు. అదే విధంగా నిన్న రాత్రి ముగ్గురు జర్నలిస్టులను రాష్ట్ర పోలీసులు అపహరించారు. పోలీసులు జర్నలిస్టు ఇంటి తలుపులు పగులగొట్టారని చెప్పారు. మొత్తంగా తెలంగాణలో జర్నలిస్టుల అరెస్ట్ అంశం సంచలనంగామారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRJournalist arrestWoman ias defamation CaseCM Revanth ReddySankranti festival 2026

