ktr fires on cm revanth reddy on formula e case: హైదరాబాద్ ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రేగ్యులరైజేషన్ పేరుతో అందినకాడికి దోచుకున్నారంటూ బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశ చరిత్రలోనే అత్యంత పెద్ద భూ కుంభకోణంకు రేవంత్ తెరతీశాడన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 21, 2025, 01:29 PM IST
  • ఫార్మూలా కేసుపై కేటీఆర్ ఫైర్..
  • రేవంత్ పెద్ద భూకుంభకోణంకు తెరలేపాడని వ్యాఖ్యలు..

Brs ktr slams on cm revanth reddy govt on formula e race case:  తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఫార్మూలా ఈ రేసింగ్ వివాదం మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారింది. గత కొన్ని నెలలుగా గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ దగ్గర కేటీఆర్ పై విచారణకు చెందిన అంశం పెండింగ్ లో ఉంది. తాజాగా.. ఆయన దీనికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో  పోలీసులు చట్టం ప్రకారం ముందుకు వెళ్తున్నారు. మరోవైపు దీనిపై బీఆర్ఎస్ మాత్రం అపోసిషన్ పార్టీలను కుట్రపూరితంగా అణచివేయాలని రేవంత్ సర్కారు ఇలా చేస్తుందని మండిపడుతున్నారు.

ఎలాంటి అక్రమాలు జరక్కపోయిన  కూడా కాంగ్రెస్ లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తుందని ఇలాంటికేసులు, విచారణలు తమ మనోస్థైర్యంను దెబ్బతీయలేరని బీఆర్ఎస్ నేతలు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఫార్మూల్ ఈ రేసింగ్ కారు వివాదంపై మాట్లాడారు. అదే విధంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుపై సంచలన ఆరోపణలు గుప్పించారు.

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అనేక అక్రమాలు పాల్పడుతున్నారని ఏకీపారేశారు.
హైదరాబాద్ లో పారిశ్రామిక భూముల రేగులరైజేషన్ పేరుతో ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయల స్కామ్‌కు తెరలేపిండని ఎద్దేవా చేశారు. దేశ చరిత్రలోనే ఇంత భారీ కుంభకోణం ఎక్కడ కూడా జరగలేదన్నారు.

హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న 9,292 ఎకరాల భూమిపై రేవంత్ కన్నేశాడని ఏకీపారేశారు.  దీని కోసమే.. కేవలం 30 శాతం ప్రభుత్వ రిజిస్ట్రేషన్ విలువ చెల్లించి రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవాలని ఈ పాలసీ ద్వారా కుంభకోణం చేయబోతున్నారని కాంగ్రెస్ సర్కారును ఎండగట్టారు.

గత బీఆర్ఎస్  హయాంలో కనీసం 100% నుండి అత్యధికంగా 200% ఎస్ఆర్ఓ రేట్లు చెల్లించాలని నిర్దేశించినట్లు గుర్తు చేశారు. కానీ ఇప్పుడు  కాంగ్రెస్ మాత్రం కేవలం 30 శాతం మాత్రమే చెల్లిస్తే సరిపోతుందని కొత్త పాలసీ తెచ్చి అక్రమాలు తెరతీశారన్నారు.

ఇప్పటికే ఈ భూములకు సంబంధించి రేవంత్ రెడ్డి సోదరులు,  అనుచరులు కొనుగోలు అమ్మకాలకు చెందిన అగ్రిమెంట్లు చేసుకున్నారని, కేబినెట్ లో దీనిపై చర్చించారని కూడా కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఆరోపణులు గుప్పించారు. దీనిలో భాగంగానే.. ఆగమేఘాల మీద కేవలం ఏడు రోజుల్లో దరఖాస్తు, ఏడు రోజుల్లో ఆమోదం, 45 రోజుల్లో రెగ్యులరైజేషన్ అంటూ హడావిడి చేస్తున్నారని కేటీఆర్ అసలు విషయంను బైటపెట్టారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకువచ్చిన హైదరాబాద్ పారిశ్రామిక భూముల ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ పాలసీ అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ, రేవంత్‌ పాలిట గోల్డెన్ ఏటీఎం గా మారిందని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఈ భూముల్ని కొన్న వారికి ఫ్యూచర్ లో న్యాయపరమైన చిక్కులు తప్పవంటూ జోస్యం చెప్పారు. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంకు తనకు అరెస్ట్ చేసేంత ధైర్యంలేదని, అదే విధంగా కడియం శ్రీహరిని టెక్నికల్ అంశాలతో తప్పించేందుకు కాంగ్రెస్ కుట్రలు చేస్తుందన్నారు.

Read more: KTR E Car Case: ఈ కారు కేసులో KTR కు గవర్నర్ బిగ్ షాక్..

మరోవైపు దానం నాగేందర్ ను ఒక వేళ సస్పెండ్ చేస్తే పరువు పోతుందని ఆయనతో రాజీనామా చేయించే  విధంగా రేవంత్ సర్కారు పావులు కదుపుతుందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRFormula e race carCM Revanth Reddyformula e caseHyderabad

