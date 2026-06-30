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Ktr: రైతులు గోస పడుతుంటే ఆశీర్వాద సభలా..?.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr fires on cm revanth reddy: ఒకటి కాదు రెండు కాదు.. ఏకంగా నాలుగుసార్లు రైతుభరోసా ఎగ్గొట్టి తెలంగాణ రైతుల గోస తీసుకుంటున్నారని కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా.. మీ ద్రోహనికి రైతులు సరైన గుణపాఠం చెప్తారన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 30, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:59 PM IST
Ktr: రైతులు గోస పడుతుంటే ఆశీర్వాద సభలా..?.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: ktr(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ktr: రైతులు గోస పడుతుంటే ఆశీర్వాద సభలా..?.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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