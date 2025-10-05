ktr slams on cm revanth reddy govt over bus fare hike in Hyderabad: రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దీపావళికి ముందు ప్రజలకు ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ పరిధిలోని బస్సు చార్జీల్ని పెంచుతూ ఆర్టీసి బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. ఈ పెంపు అక్టోబర్ 6 సోమవారం నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ క్రమంలో పెరగనున్న బస్సుచార్జీలపై బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సిటీ బస్సు చార్జీలను ఒకటి కాదు రెండు కాదు.. ఏకంగా ఒకేసారి 10 రూపాయలు పెంచడం దారుణమన్నారు. జంట నగరంలోని పేద మధ్యతరగతి ప్రయాణికుల జేబులను కొల్లగొట్టాలని చూస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయాలు దుర్మార్గమైనవంటూ కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు. పెరిగిన నిత్యావసర వస్తువుల ధరలతో అల్లాడుతున్నఈ తరుణంలో.. ప్రతి ప్రయాణికుడిపై నెలకు 500 రూపాయల అదనపు భారం మోపితే ఎలా అంటూ కేటీఆర్ సీరియస్ అయ్యారు.
ఇప్పటికే ఒకవైపు..విద్యార్థుల బస్ చార్జీలు, టీ-24 టిక్కెట్ చార్జీలను పెంచిందని గుర్తు చేశారు. ఇది చాలదన్నట్టు.. ఇప్పుడు కనీస చార్జీపై కనికరం లేకుండా 50 శాతం టిక్కెట్టు ధరలను పెంచడం రేవంత్ అసమర్థ విధానాలకు, పాలనకు నిదర్శనమన్నారు.
రాజధాని వాసుల నడ్డివిరిచాలని రేవంత్ కంకణం కట్టుకున్నాడన్నారు. ప్రతినిత్యం దాదాపు కోటి రూపాయల భారం మోపాలని చూస్తున్న ముఖ్యమంత్రి హైదరాబాద్ ప్రజలపై కక్ష పెంచుకుంటున్నట్టు అర్థమవుతోందని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు.
ఫ్రీ బస్సు పథకంతో దివాళా తీసిన ఆర్టీసిని గట్టెక్కించాల్సిందిపోయి, సామాన్య ప్రయాణికుల నడ్డి విరచాలని చూడటం క్షమించరాని నేరం అంటూ కేటీఆర్ తీవ్రంగా రియాక్ట్ అయ్యారు.
Read more: TGSRTC Bus Fares Hike Hyderabad: దీపావళికి ముందే బాంబు పేల్చిన ఆర్టీసీ.. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్లో బస్సు చార్జీల పెంపు.. డిటెయిల్స్..
ఫ్రీ బస్సు పథకంతో ఆర్టీసీ నీ ఆగం చేసిండు.. ఇప్పుడు.. బస్సు చార్జీలు పెంచి ప్రజలను ఆగం చేస్తుండని రేవంత్ సర్కారును కేటీఆర్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి అనాలోచిత నిర్ణయాలతో తెలంగాణ అంతా ఆగమౌతుందని కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పాలనపై మండిపడ్డారు.
