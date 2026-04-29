Brs Ktr: ఎన్నికల ముందు దాన వీరశూర కర్ణ, ఎన్నికల తర్వాత కుంభకర్ణ.. రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs ktr slams on cm revanth reddy govt over congress party promises: తెలంగాణలో ఒకవైపు ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. మరోవైపు రాజకీయ నేతలు సైతం తమ పదునైన ఆరోపణ అస్త్రాలతో మరింత హీట్ ను పెంచుతున్నారు.ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి కాంగ్రెస్ నిప్పులు చెరిగారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలుకు సాధ్యం కానీ 420 హమీలు ఇచ్చి ప్రజల్ని మోసం చేసిందన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికలకు ముందు దానవీర శూర కర్ణ అని , ఎన్ని కల తర్వాత కుంభకర్ణ అని పేర్కొన్నారు. మా తిట్లు వింటుంటే ఆయనకు పైశాచిక ఆనందం వస్తుందంటున్నాడు. ఆయనని ఏమనాలో కూడా అర్థం కావడం లేదని కేటీఆర్ సెటైర్లు వేశారు. ఆమనగల్ మున్సిపల్ పీఠం మన నాయకుల వెన్నుపోటు వల్లే చేజారిపోయిందన్నారు.
మెజారిటీ సీట్లు గెలిచి కూడా ఓడిపోయామంటే, మన నాయకులే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఓడగొట్టారని కేటీఆర్ సీరియస్ అయ్యారు. పాలమూరు - రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు తన మామ జైపాల్ రెడ్డి పేరు పెట్టుకున్నాడని, కానీ రెండున్నరేళ్లు అయినా.. మిగిలిన 10% పనులు మాత్రం పూర్తి చేయడం లేదని విమర్శించారు.
ఆఖరిలో కట్టి, క్రెడిట్ కొట్టేయాలి అనేదే.. రేవంత్ రెడ్డి ప్లాన్ అంటూ ఆరోపణలు గుప్పించారు. సీఎం పేరు రేవంత్ రెడ్డి కాదు.. తొండల్ రెడ్డి అని మరోసారి ఏకీపారేశారు. తొండల్ రెడ్డి ఆయన సోదరులు నగరం చుట్టూ ఉన్న భూములపై కన్నేశారని, రుణమాఫీ, హామీలు ఏమయ్యాయి అంటే లాగుల్లో తొందలిడిస్తా అంటాడని పంచ్ లు వేశారు.
రుణమాఫీపై తాను అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఛాలెంజ్ చేస్తే.. బెల్లం కొట్టిన రాయి లెక్క కూర్చున్నాడంటూ సెటైర్ లు వేశారు. ఒక్క ఊరిలో అయినా కనీసం 100% రుణమాఫీ జరిగిందని చెప్తే తాను రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటానన్న రేవంత్ కదలడం లేదంటూ వ్యాంగ్యాస్త్రాలు సంధించాడు. కాంగ్రెస్ పార్టీలాగా ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ అడ్డమైన హామీలు ఇవ్వలేదన్నారు. బాండ్ పేపర్స్ రాసివ్వలేదు.. 420 హామీలు కూడా ఆయన ఇచ్చింది లేదన్నారు. ఒక్కో వర్గాన్ని మోసం చేయడానికి డిక్లరేషన్స్ పేరిట డ్రామాలు ఆడలేదన్నారు.
దేశ చరిత్రలో ఏ ఒక్క నాయకుడు చేయని రైతు బంధు పథకాన్ని కేసీఆర్ తెచ్చారని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. 73 లక్షల రైతుల ఖాతాల్లో 11 విడతల్లో రూ.73 వేల కోట్లు వేసిన ఏకైక నాయకుడు కేసీఆర్ అని మాట్లాడారు. పదేళ్ల కేసీఆర్ పాలనలో మంచి జరిగిందా.. చెడు జరిగిందా?.. లేదా.. రెండున్నరేళ్ల రేవంత్ పాలనలో మంచి జరిగిందా.. చెడు జరిగిందా?.. చూసుకొవాలన్నారు. గుండెల మీద చెయ్యి వేసుకుని పాలమూరు ప్రజలు ఒక్కసారి ఆలోచించండని కేటీఆర్ భావొద్వేగంగా మాట్లాడారు.
