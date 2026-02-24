English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Brs ktr: గుర్తుపెట్టుకో.. మళ్లీ నీకు చిప్పకూడు పక్కా.!. రేవంత్‌ రెడ్డిపై మరోసారి నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్..

Ktr meets with balka suman in adilabad jail: ఆదిలాబాద్ జైలులో ఉన్న బాల్క  సుమన్ ను కేటీఆర్ కలిశారు. ఆ తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. రాబోయేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే అంటూ జోస్యం చెప్పారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 24, 2026, 05:08 PM IST
  • కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డ కేటీఆర్..
  • ప్రజలు బుద్ది చెప్తారని వ్యాఖ్యలు..

Brs ktr: గుర్తుపెట్టుకో.. మళ్లీ నీకు చిప్పకూడు పక్కా.!. రేవంత్‌ రెడ్డిపై మరోసారి నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్..

Brs ktr slams on cm revanth reddy govt over former mla balka suman arrest: తెలంగాణలో రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. బీఆర్ఎస్  వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం పతాక స్థాయికి చేరింది. ఇటీవల క్యాతన్ పల్లి మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత చైర్ పర్సన్ ఎన్నికల సమయంలో అల్లర్లు జరిగిన విషయంతెలిసిందే. మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమన్ మంత్రి వివేక్ పై దాడులు చేసేలా కార్యకర్తల్ని ఉసిగొల్పాడని, అదే విధంగా రాళ్లదాడికి కారణమయ్యాడని పలు ఆరోపణలు చేస్తు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆయనకు కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. ప్రస్తుతం బాల్కసుమన్ ఆదిలాబాద్ జైల్లో ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆదిలాబాద్ కు వెళ్లి బాల్కసుమన్ తో భేటీ అయ్యారు. అదే విధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.

ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. జైలులో పెడితే బాల్క సుమన్ భయపడతాడని, మా నాయకులు భయపడతారని కాంగ్రెస్ వాళ్లు అనుకొవద్దన్నారు. బాల్క సుమన్ ఇవ్వాళ కొత్తగా జైలుకు పోలేదని.. తెలంగాణ ఉద్యమం సమయంలో ఆరు నెలలు జైలులో ఉన్నాడన్నవిషయంను గుర్తు చేశారు. అదే విధంగా.. గుర్తుపెట్టుకో రేవంత్.. మళ్లీ నువ్వు చిప్పకూడు తినే సమయం ఖచ్చితంగా వస్తుందని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.

గతంలో డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి చార్జీ తీసుకున్నప్పుడు రెడ్ బుక్ ఉండదు, పింక్ బుక్ ఉండదు కేవలం ఖాకీ బుక్ మాత్రమే ఉంటుందని మాట్లాడారని ఇప్పుడు ఏంజరుగుతుందన్నారు.  మీ పోలీసుల బట్టలు ఉడదీసి కొడతానని ఒక కాంగ్రెస్ నాయకుడు అంటే కేసు పెట్టలేదని, మిమ్మల్ని యూజ్ లెస్ ఫెలోస్ అని ఒక బీజేపీ ఎంపీ అంటే కేసు పెట్టే ధైర్యం లేదని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.

రేవంత్ రెడ్డి, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి గుర్తు పెట్టుకోండి.. ఎప్పడు అధికారం శాశ్వతం కాదని కేటీఆర్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. రెండేళ్లలో మళ్లీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వస్తుందని అప్పుడు మీరు ఏ కలుగులో దాక్కున్నా మిమ్మల్ని వదిలే ప్రసక్తే లేదని మండిపడ్డారు. వెంటనే క్యాతనపల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం, ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీలలో వెంటనే ఎన్నికలు పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు. 

గాంధీ కుటుంబానికి ఇస్తానన్న రూ.1000 కోట్లు నీ అయ్య సొమ్మా?.. నీ అబ్బ సొమ్మా రేవంత్ రెడ్డి?..అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. గాంధీ కుటుంబానికి ఇవ్వడానికి రేవంత్ రెడ్డి దగ్గర రూ.1000 కోట్లు ఉన్నాయంట.. కానీ ప్రజలకు ఇచ్చిన హమీలు నెరవెర్చమంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డు ఉద్యోగులకు ఇవ్వమంటే ఖజానాలో పైసలు లేవంటున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు.

కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు డిసెంబర్‌లో రైతుబంధు పడేదని ఇప్పుడు మార్చి వస్తున్నా రైతుబంధు ఇవ్వడం లేదని మండిపడ్డారు. రైతులకు యూరియా బస్తాలు ఇచ్చే తెలివి లేదని, రైతుల దగ్గర పంటలు కొనే సోయి లేదు కానీ గాంధీ కుటుంబానికి రూ.1000 కోట్లు ఇస్తాడంట అని రేవంత్ పై సెటైర్ లు వేశారు. కేటీఆర్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నికల్లో జరిగిన అక్రమాలు, దౌర్జన్యాలను వెలుగులోకి తెచ్చిన సోషల్ మీడియా వారియర్స్‌కి, మీడియా మిత్రులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

క్వాతనపల్లి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మా మహిళా కౌన్సిలర్ల మీద అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన వెదవ కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్ల మీద ఎన్నికల కమిషన్ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు. మా ఎమ్మెల్యే కోవ లక్ష్మి మీద కేసు పెట్టారని ఆమె ఏం తప్పు చేసిందని కేసు పెట్టారని నిలదీశారు. అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన కాంగ్రెస్ నాయకుల మీద కేసులు పెట్టాలిగానీ, మా నాయకుల మీద కాదని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు.

మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ను, జిల్లా పరిషత్ మాజీ అధ్యక్షుడు మూల రాజిరెడ్డిని మరో ఆరుగురు బీఆర్ఎస్ నేతలను పోలీసులను ఏదో అన్నారని కారణం చూపించి అరెస్ట్ చేశారన్నారు. క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో బీఆర్ఎస్, సీపీఐ పొత్తుకు స్పష్టమైన మెజారిటీ ఇచ్చినా, అక్రమంగా మున్సిపాలిటీని దక్కించుకోవాలని మంత్రి వివేక్ ఇలా మా నాయకులపై కేసులు పెట్టి ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేశాడని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

Read more: Tgspdcl: విద్యుత్ వినియోగ దారులకు సూపర్ న్యూస్.. ఈ వాట్సాప్ నంబర్‌కు ఒక్క మెస్సెజ్ చేస్తే అన్ని సేవలు మీ అరచేతిలోనే.!.

ఒక్కో కౌన్సిలర్‌కు రూ.3 కోట్లు ఆఫర్ చేసినా, నిజాయితీ గల బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు ప్రలోభాలకు లొంగలేదన్నారు. జనగామలో మా మహిళా కౌన్సిలర్ చేయి పట్టుకొని కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్ లాగాడని, ఇంత లేకి రాజకీయం, దిగజారుడు రాజకీయం కాంగ్రెస్ చేస్తుందని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

 

