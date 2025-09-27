English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KTR Video: ప్రజలు మునిగేలా రేవంత్ రెడ్డి కుట్ర.!. మూసీ వరదలపై షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన కేటీఆర్.. వీడియో..

ktr fires on cm revanth reddy: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు.మూసీకి వరదలు రావడం వెనుక రేవంత్ రెడ్డి స్కెచ్ ఉందన్నారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ సర్కారుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 27, 2025, 06:46 PM IST
  • మూసీ వరదలపై కేటీఆర్ ఫైర్..
  • రేవంత్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs ktr slams on cm revanth reddy govt over musi river floods video: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా వర్షం కురుస్తుంది. ఈక్రమంలో ఎక్కడ చూసి కూడా రోడ్లన్ని చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి.కాలనీల్లో భారీగా వదర నీరు వచ్చి చేరుతుంది. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో ఇటీవల కురిసిన వర్షానికి మూసి నదీ పొంగి పొర్లింది. గతంలో ఎప్పుడు లేనంతగా ఎంజీబీఎస్ బస్టాండ్ పూర్తిగా వరద నీళ్లువచ్చాయి. దీంతోప్రయాణికులు చిక్కుల్లొ పడ్డారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

జీహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా, డిజాస్టర్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగిప్రయాణికుల్ని కాపాడారు. హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. అనేక బ్రిడ్జీలు నీళ్లలో మునిగిపోయాయ. మరోవైపు మూసి నదీ వరదలపై  కేటీఆర్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఏకీపారేశారు. ఇన్నాళ్లుగా మూసి నదీని చూస్తున్నాం..ఇలాంటి వరదల్ని చూడలేదన్నారు.

ఉస్మాన్ సాగర్, హిమయత్ సాగర్ జంట జలశయాంలను వరదల అలర్ట్ చెప్పగానే సగం వరకు జలశయాల్ని ఖాళీ చేసి ప్రభుత్వం ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలన్నారు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి కావాలని పట్టించుకొకుండా.. ఒక్కసారిగా మూసీ గేట్లు ఎత్తి వేయడంతో  వరద నీళ్లు భారీగా రావడంతో ఎంజీబీఎస్ బస్టాండ్ లో వచ్చి చేరిందన్నారు.

మరోవైపు..రేవంత్ కావాలని మూసీ పేరిట లూటీ చేసేందుకు వరద నీళ్లలో ప్రజల ఇళ్లు మునిగిపోయేలా చేశాడన్నారు. అంతేకాకుండా... మొండితనంతో మూసీపై ముందుకు వెళ్లాలని ఈ విధంగా కుట్రలు చేశారన్నారు. ఇది ముమ్మాటికి రేవంత్ రెడ్డి కుట్ర అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అదే విధంగా.. స్థానిక సంస్థల  ఎన్నికలపై మాట్లాడారు.

కొడంగల్ ప్రజల జోష్ చూసి వచ్చే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్ లో పోటీ చేయడంటూ సెటైర్ లు వేశారు.
కొడంగల్ నుంచి రేవంత్ రెడ్డిని .. ఎంత జల్దీగా ఇంటికి పంపాలని ఉత్సాహంగా ఉన్నారని అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్ కు సీఎంగా తిరుపతి రెడ్డి అధికారం చలాయిస్తున్నారన్నారు.

తిరుపతి రెడ్డి వార్డు మెంబర్ కూడా కాదు ఎస్పీలు, కలెక్టర్లు వంగి, వంగి దండాలు పెడుతున్నారన్నారు. జేబులో కత్తెరలు పట్టుకుని రేవంత్ రెడ్డి సోదరులు తిరుగుతున్నారని ఎద్దేవాచేశారు. కాంగ్రెస్ గ్యారెంటీ కార్డు పంచినట్లు బీఆర్ఎస్ పార్టీ బాకీ కార్డును ఇంటింటికి పంపిస్తుందన్నారు..

బాకీ కార్డు బీఆర్ఎస్ కు బ్రహ్మస్త్రమన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ఎంత మోడగాడో కొడంగల్ ప్రజలకు తెలుసన్నారు. రాజకీయ జన్మనిచ్చిన కొడంగల్ భూముల్లో తొండలు గుడ్లు పెట్టవంటూ ఎద్దేవా చేశారు.  కొడంగల్ ప్రజలు భిక్ష పెడితే రేవంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే, ముఖ్యమంత్రి అయ్యావని పైర్ అయ్యారు. 

Read more: Musi Floods: కాలనీలను ముంచెత్తిన మూసీ నది.. పరుగులు పెట్టిన జనం..

నువ్వు రాజువు,చక్రవర్తివి కాదంటూ, రేవంత్ రెడ్డిలాంటి వాళ్ళు అడ్రస్ లేకుండా కొట్టుకుపోయారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. అన్ని నియోజకవర్గాలు ఒక ఎత్తు,కొడంగల్ ఒక ఎత్తుఅన్నారు. ముఖ్యంగా.. కొడంగల్ లో జెడ్పిటిసి,ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను ఓడగొట్టాలన్నారు. కొడంగల్ లో గట్టిగా గుద్దితే ఢిల్లీలో సౌండ్ వస్తుందని కేటీఆర్అన్నారు. రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ కలెక్టరేట్లను రేవంత్ రెడ్డి తన తమ్ముళ్లకు పంచారంటూ కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Musi River FloodsBRS KTRHeavy rains in HyderabadKTR Vs Revanth ReddyCM Revanth Reddy

