  • Ktr on Revanth: 30 నెలలు దాటిన ఇంకా పిల్లలు లేరు.?.. రేవంత్ టార్గెట్‌గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ktr on Revanth: 30 నెలలు దాటిన ఇంకా పిల్లలు లేరు.?.. రేవంత్ టార్గెట్‌గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr satires on cm revanth reddy: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 30 నెలలు దాటిపోయిందని  ఆరు గ్యారంటీల పథకం ఏమైందని కేటీఆర్  నిప్పులు చెరిగారు. అంతే కాకుండా మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత క్యాతన్ పల్లిలో కాంగ్రెస్  నీచ రాజకీయాలు చేసిందని ఎద్దేవా చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 12, 2026, 04:55 PM IST
  • సీఎం రేవంత్ పై కేటీఆర్ విమర్శలు..
  • తెలంగాణలో మరోసారి హీటెక్కిన రాజకీయాలు..

Asha Bhosle&#039;s Life Secrets: రెండు పెళ్లిళ్లు.. ఎన్నో కష్టాలు! ఆర్‌.డి. బర్మన్‌తో ఆమె బంధం ఎలా మొదలైందంటే? ఆసక్తికర నిజాలు..!!
8
Asha Bhosle's Life Secrets: రెండు పెళ్లిళ్లు.. ఎన్నో కష్టాలు! ఆర్‌.డి. బర్మన్‌తో ఆమె బంధం ఎలా మొదలైందంటే? ఆసక్తికర నిజాలు..!!
Hyderabad Traffic Diversion: హైదరాబాద్ నగర వాసులకు అలర్ట్.. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ మళ్లింపు
5
Hyderabad Traffic Diversion: హైదరాబాద్ నగర వాసులకు అలర్ట్.. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ మళ్లింపు
SECL Recruitment 2026: టెన్త్ పాస్ అయిన వారికి గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నెలకు రూ. 50 వేల జీతంతో గవర్నమెంట్ జాబ్..!
5
SECL Recruitment 2026: టెన్త్ పాస్ అయిన వారికి గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నెలకు రూ. 50 వేల జీతంతో గవర్నమెంట్ జాబ్..!
Banks Holiday: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. ఏవైనా పనులుంటే చూసుకోండి, ఏప్రిల్‌ 14న దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు బంద్‌!
7
Banks Holiday: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. ఏవైనా పనులుంటే చూసుకోండి, ఏప్రిల్‌ 14న దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు బంద్‌!
Ktr on Revanth: 30 నెలలు దాటిన ఇంకా పిల్లలు లేరు.?.. రేవంత్ టార్గెట్‌గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs ktr slams on cm revanth reddy govt over six guarantees schemes: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాక రేపుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్ ల పార్టీల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన నేతలు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నారు.  ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్  ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్  ఆదివారం మంచిర్యాలలో జిల్లా పార్టీ నేతల సమావేశంలో కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో తమ పార్టీకి సంపూర్ణ మెజారిటీ ఉన్నా మంత్రి వివేక్ అడ్డంకులు సృష్టించారని విమర్శించారు.  మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం క్యాతనపల్లిలో నీచ రాజకీయం చేశారంటూ కాంగ్రెస్ నేతలపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.

ఆదివారం మంచిర్యాలలో జిల్లా పార్టీ నేతల సమావేశంలో కేటీఆర్ మాట్లాడారు. గతంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. మూడు నెలల్లోనే పిల్లలు పుట్టరని అన్నమాటల్ని గుర్తు చేశారు. దీనిపై సెటైరికల్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి 30 నెలలు దాటిందన్నారు. ఇంకా ఎందుకు పిల్లలు పుట్టలేదని హమీలను అమలు చేయడంలేదని ఎద్దేవా చేశారు.

 క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో తమ పార్టీకి సంపూర్ణ మెజారిటీ ఉన్నా మంత్రి వివేక్ అడ్డంకులు సృష్టించారని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఒక్క మున్సిపాలిటీ కోసం మంత్రి వివేక్ దాడులు, అక్రమ కేసులు, అరెస్టులతో భయపెట్టాలని చూశారని కాంగ్రెస్ పార్టీను ఏకీపారేశారు. బీఆర్ఎస్ నేత బాల్క సుమన్‌ను జైల్లో పెట్టి ఇబ్బందులు పెట్టారన్నారు.

ఈ మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకున్న బీఆర్ఎస్-సీపీఐ నేతలకు అభినందనలు తెలిపారు. అంతే కాకుండా.. వివేక్ ఫోన్ చేసి అడుక్కుంటే మున్సిపాలిటీని వదిలేసే వాళ్ళమని కేటీఆర్ సెటైరికల్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. 100 రోజుల్లో ఆరు గ్యారంటీలు ఏమయ్యాయో చెప్పాలంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనను కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు.

Read more: Jeevan Reddy: చంద్రబాబు డైరెక్షన్లో రేవంత్ రెడ్డి కుట్రలు.. కాంగ్రెస్ పాలనపై మరోసారి జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

సింగరేణిని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బావమరిది నడుపుతున్నాడని,  టెండర్ వేయాలంటే సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ పెట్టారని అన్నారు. సీఎం బామ్మర్ది సృజన్ రెడ్డి ఇదంతా చేస్తున్నారని విమర్శించారు. సింగరేణి వారసత్వ ఉద్యోగాలపై ఏసీబీ విచారణ కాదని.. సీఎం రేవంత్‌కు నిజమైన నిబ్బద్దత ఉంటే ఆయన బామ్మర్దిపై విచారణ చేపట్టాలని కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ కు సవాల్ విసిరారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

