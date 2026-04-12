Brs ktr slams on cm revanth reddy govt over six guarantees schemes: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాక రేపుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్ ల పార్టీల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన నేతలు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆదివారం మంచిర్యాలలో జిల్లా పార్టీ నేతల సమావేశంలో కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో తమ పార్టీకి సంపూర్ణ మెజారిటీ ఉన్నా మంత్రి వివేక్ అడ్డంకులు సృష్టించారని విమర్శించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం క్యాతనపల్లిలో నీచ రాజకీయం చేశారంటూ కాంగ్రెస్ నేతలపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
ఆదివారం మంచిర్యాలలో జిల్లా పార్టీ నేతల సమావేశంలో కేటీఆర్ మాట్లాడారు. గతంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. మూడు నెలల్లోనే పిల్లలు పుట్టరని అన్నమాటల్ని గుర్తు చేశారు. దీనిపై సెటైరికల్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి 30 నెలలు దాటిందన్నారు. ఇంకా ఎందుకు పిల్లలు పుట్టలేదని హమీలను అమలు చేయడంలేదని ఎద్దేవా చేశారు.
క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో తమ పార్టీకి సంపూర్ణ మెజారిటీ ఉన్నా మంత్రి వివేక్ అడ్డంకులు సృష్టించారని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఒక్క మున్సిపాలిటీ కోసం మంత్రి వివేక్ దాడులు, అక్రమ కేసులు, అరెస్టులతో భయపెట్టాలని చూశారని కాంగ్రెస్ పార్టీను ఏకీపారేశారు. బీఆర్ఎస్ నేత బాల్క సుమన్ను జైల్లో పెట్టి ఇబ్బందులు పెట్టారన్నారు.
ఈ మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకున్న బీఆర్ఎస్-సీపీఐ నేతలకు అభినందనలు తెలిపారు. అంతే కాకుండా.. వివేక్ ఫోన్ చేసి అడుక్కుంటే మున్సిపాలిటీని వదిలేసే వాళ్ళమని కేటీఆర్ సెటైరికల్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. 100 రోజుల్లో ఆరు గ్యారంటీలు ఏమయ్యాయో చెప్పాలంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనను కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు.
సింగరేణిని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బావమరిది నడుపుతున్నాడని, టెండర్ వేయాలంటే సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ పెట్టారని అన్నారు. సీఎం బామ్మర్ది సృజన్ రెడ్డి ఇదంతా చేస్తున్నారని విమర్శించారు. సింగరేణి వారసత్వ ఉద్యోగాలపై ఏసీబీ విచారణ కాదని.. సీఎం రేవంత్కు నిజమైన నిబ్బద్దత ఉంటే ఆయన బామ్మర్దిపై విచారణ చేపట్టాలని కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ కు సవాల్ విసిరారు.
