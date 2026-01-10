English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Ktr on cm Revanth : రెండెళ్లుగా ఒక్కరూపాయి ఇవ్వలేదు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుపై మరోసారి కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ktr on cm Revanth : రెండెళ్లుగా ఒక్కరూపాయి ఇవ్వలేదు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుపై మరోసారి కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr fires on cm revanth reddy govt: రెండు సంవత్సరాలుగా పట్టణాలను సంక్షోభంలోకి నెట్టిన కాంగ్రెస్ ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఓట్లు అడుగుతుందంటూ  బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు. ప్రజలు కాంగ్రెస్ కు పక్కాగా బుద్ది చెప్తారన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 10, 2026, 06:06 PM IST
  • కాంగ్రెస్ పై ఫైర్ అయిన కేటీఆర్..
  • ఏ ముఖం పెట్టుకుని ఓట్లు అడుగుతున్నారంటూ వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Sankranti Bonus: ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్.. సూపర్ బోనస్ ప్రకటించిన కేంద్రం
5
Central govt
Sankranti Bonus: ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్.. సూపర్ బోనస్ ప్రకటించిన కేంద్రం
Chandra Gochar: కన్య రాశిలో చంద్ర సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించపోతే అంతే సంగతులు..
5
Chandra Gochar
Chandra Gochar: కన్య రాశిలో చంద్ర సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించపోతే అంతే సంగతులు..
Guava: బీ అలర్ట్.. ఈ సమస్య ఉన్నవారు జామ పండు అస్సలు తినకూడదు.. ఎందుకంటే..?
5
Guava Benefits
Guava: బీ అలర్ట్.. ఈ సమస్య ఉన్నవారు జామ పండు అస్సలు తినకూడదు.. ఎందుకంటే..?
PF Salary Limit: లక్షలాది మంది పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. వేతన పరిమితి రూ.25000 నుంచి రూ.30000లకు పెంపుపై కీలక అప్ డేట్..!!
5
EPFO
PF Salary Limit: లక్షలాది మంది పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. వేతన పరిమితి రూ.25000 నుంచి రూ.30000లకు పెంపుపై కీలక అప్ డేట్..!!
Ktr on cm Revanth : రెండెళ్లుగా ఒక్కరూపాయి ఇవ్వలేదు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుపై మరోసారి కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs ktr slams on cm revanth reddy govt: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ల మధ్య నువ్వెంత అంటే.. నువ్వెంత అన్నట్లు మాటల యుద్దం నడుస్తుంది. ముఖ్యంగా నేతలు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా రసవత్తరంగా మారాయి. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. రానున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పట్టణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ కి బుద్ధి చెప్పడం ఖాయమంటూ భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ జోస్యం చెప్పారు.

Add Zee News as a Preferred Source

రెండు సంవత్సరాలుగా పట్టణాలను సంక్షోభం నెట్టిన కాంగ్రెస్ ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఓట్లు అడుగుతుందని ఎద్దేవా చేశారు.  గత రెండెళ్లుగా ఒక్క రూపాయి కూడా పట్టణాలకు ఇవ్వని ఏకైక ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీనే అంటు దుయ్యబట్టారు. కాంగ్రెస్  అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి పట్టణాలకు ఇచ్చిన నిధులు… చేసిన అభివృద్ధిని చూపించి ఓట్లు అడగాలని కాంగ్రెస్ నేతలకు కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు. 

ఈ రోజు ఖమ్మం, నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాల పార్టీ శ్రేణులతో కేటీఆర్ మున్సిపల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంను నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి హాజరైన పార్టీ సీనియర్ నేత హరీష్ రావు, ఆయా జిల్లాల ప్రజా ప్రతినిధులు ముఖ్య నేతలు హజరయ్యారు. రానున్న పురపాలక ఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టిగా బుద్ధి చెబుతారని భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు.

పట్టణ ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన తీవ్రమైన ఆగ్రహంతో ఉన్నారని రెండు సంవత్సరాలుగా ఒక్క రూపాయి కూడా ఏ పట్టణానికి చెల్లించని ఏకైక ప్రభుత్వంగా చరిత్రలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిలిచిపోతుందని అని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ రెండు సంవత్సరాల పాలనలో పట్టణాల్లో పరిపాలన పూర్తిగా పడకేసిందని… పారిశుద్ధ్య నుంచి మొదలుకొని ప్రతి అంశంలో పట్టణ ప్రజలు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. 

గత ప్రభుత్వం కేటాయించిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు మరోసారి శిలాఫలకాలు వేయడం తప్పించి… ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన పని ఒకటి లేదు అన్నారు. గత ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన అనేక మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులు, రోడ్లు, కమ్యూనిటీ హాల్, మోడల్ మార్కెట్ల వంటి ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమానికి నిధులు ఆపివేయడంతో అన్ని కార్యక్రమాలు అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయాయని కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒకవైపు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను వ్యవసాయనం గాని సంక్షోభంలోకి నేడుతూ…మరోవైపు పట్టణాలను పడుకోబెట్టి ఏ ముఖం పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్లు అడుగుతుందన్నారు. ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో ఆయా పట్టణాలకు చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను… ఇచ్చిన నిధులను వివరించి ఓట్లు అడగాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకు కేటీఆర్ సవాలు చేశారు. 

మున్సిపల్ ఎన్నికలకు పార్టీని సన్నద్ధం చేసే క్రమంలో భాగంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ ఖమ్మం జిల్లా నేతలతో కేటీఆర్ సన్నహక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈరోజు హైదరాబాదులో జరిగిన నిజామాబాద్, ఖమ్మం ఉమ్మడి జిల్లాల నేతల సమావేశంలో పార్టీ నేతలకు కేటీఆర్ పురపాలక ఎన్నికలకు సంబంధించిన వివిధ అంశాల పైన దిశా నిర్దేశం చేశారు.

మునిసిపల్ ఎన్నికల కు సంబంధించి పార్టీ తరఫున చేసుకోవాల్సిన ఏర్పాట్లను…ప్రజల ముందు ఉంచాల్సిన వివిధ అంశాలను కేటీఆర్ ఈ సందర్భంగా పార్టీ నేతలకు తెలియజేశారు. రెండు జిల్లాలకు సంబంధించిన ప్రతి మున్సిపాలిటీలోని క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితుల పైన క్షుణ్ణంగా సమీక్ష నిర్వహించారు. పంచాయతీరాజ్ ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ అరాచకాలను అధికార దుర్వినియోగాన్ని తట్టుకొని మంచి ఫలితాలు సాధించామని ఇదే స్పూర్తితో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోను మరింత మెరుగైన ఫలితాలు సాధించాలని సూచించారు. 

జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు ప్రజాప్రతినిధులు పార్టీ సీనియర్ నాయకులు హాజరైన ఈ సమావేశంలో పార్టీ సీనియర్ నేత శాసనసభ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీష్ రావు కూడా పలు అంశాల పైన నేతలకు దిశా నిర్దేశం చేశారు. కలిసి కట్టుగా సమిష్టిగా కొట్లాడి ఎన్నికల్లో మంచి విజయం నమోదు చేయాలని హరీష్ రావు అన్నారు. ఈ సందర్భంగా పురపాలక ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహం పైన పలు అంశాలను హరీష్ రావు నేతలకు వివరించారు. 

Read more: Komati reddy Venkat reddy Video: ఇంత విషమిచ్చి చంపండి.. భావోద్వేగానికి గురైన మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి.. వీడియో..

ఈ సమావేశాల సందర్భంగా ఆయా జిల్లాల నేతలు క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న పరిస్థితులను పార్టీ సీనియర్ నేతలకు వివరించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పైన క్షేత్రస్థాయిలో తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఉన్నదని అదే తరుణంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అనుకూల వాతావరణ ఉందని కేటీఆర్ అన్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRCM Revanth ReddyTelangana PoliticsCongress govtMunicipal elections

Trending News