Brs Ktr: సీఎం రేవంత్ నువ్వొ కుక్క మూతి పిందెవి.!. కాంగ్రెస్ పార్టీపై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్..

Brs ktr slams on cm revanth reddy in Telangana bhavan: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటలయుద్దం నడుస్తొంది. ముఖ్యంగా పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ ల వివాదం కాస్త పీక్స్ కు చేరింది. ఇదిలా ఉండగా.. ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ పాపం కేసీఆర్ దంటూ నోటికొచ్చినట్లు తిట్టారు. అదే విధంగా హరీష్ రావుపై కూడా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై తాజాగా.. సీఎం రేవంత్ వ్యాఖ్యలకు కేటీఆర్ మాస్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. తెలంగాణలో పవర్ పాయింగ్ ప్రజెంటెషన్ ఏర్పాటు చేసిన కాంగ్రెస్ పై కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ..
రైతులకి రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పి మాట తప్పినందుకు వరంగల్లో రాహుల్ గాంధీని ఉరి తీయాలన్నారు.
అదే విధంగా.. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ అని చెప్పి మాట తప్పినందుకు రాహుల్ గాంధీని, రేవంత్ రెడ్డిని కామారెడ్డిలో ఉరి తీయాలన్నారు. ఎన్నికల వేళ 420 హామీలు ఎగ్గొట్టినందుకు 420 సార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఉరి తీయాలన్నారు. కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అంగుష్టమాత్రులు, కుక్క మూతి పిందెలని ఎన్టీఆర్ గారు ఎప్పుడో చెప్పారన్నారు. ఇవాళ ఆ అంగుష్టమాత్రులు అనే పదానికి సరిపోయే వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడు అంటే రేవంత్ రెడ్డినే అంటూ కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు.
రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీ సాక్షిగా బడివే అని అన్ పార్లమెంటరీ భాష మాట్లాడుతుంటే స్పీకర్ చూస్తూ కూర్చోవడం బాధాకరమని కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. నీ అజ్ఞానాన్ని కప్పి పుచ్చుకోవడానికి నువ్వు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావని అందరికి అర్థమైందని రేవంత్ కు చురకలు పెట్టారు. నదీ జలాల మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ దశాబ్దాలుగా చేస్తున్న ద్రోహానికి, ద్రోహాలకు, కొనసాగుతున్న ద్రోహాల పరంపర విషయంలో వాస్తవాలు తెలంగాణ ప్రజల ముందు పెట్టడానికి బిఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మాజీ ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు పీపీటి ఇస్తున్నారన్నారు.
శాసనసభ కొనసాగుతున్న పద్ధతి, శాసనసభలో ముఖ్యంగా సభానాయకుడి స్థానంలో ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి 'వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి' అన్నట్లు ఉందన్నారు. అధికార మదంతో విర్రవీగుతూ, బలుపు మాటలు మాట్లాడుతున్నారన్నారు. పదే పదే చావు నోట్లో తలపెట్టిన వ్యక్తి గురించి, ఒక రాబందు మాదిరిగా రైతుబంధు కేసీఆర్ గారి గురించి అనరాని మాటలు అంటున్నాడని సీఎం రేవంత్ ను ఏకీపారేశారు. కరువు నేలల్లో సిరులు పండించి, మరణ మృదంగాలు మోగిన చోట జీవకళ తెచ్చిన మానవీయ పరిపాలకుడు కేసీఆర్ అంటూ ఆయనపాలన గురించి మాట్లాడారు.
ఇవాళ అట్లాంటి కేసీఆర్ గారి గురించి 'వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి' అన్నట్టుగా రెచ్చిపోయి మాట్లాడుతున్నాడని రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కేసీఆర్ గురించి మాట్లాడితే అందరి హృదయం రగిలిపోతుందన్నారు. కేసీఆర్ గారిని, హరీష్ రావు గారిని ఊరివేయాలని అని మాట్లాడుతున్నాడని, ఆ మాటకు వస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎన్ని సార్లు ఊరివేయాలని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అసెంబ్లీలో నదీ జలాల అని చెప్పి చర్చ పెట్టారని,
అసలు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి బేసిన్లు తెలవదు, బేసిన్ అంతకంటే తెలవదన్నారు. దేవాదుల ఏ బేసిన్ లో ఉంది అని అడిగే వ్యక్తి ఇరిగేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడన్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి సమైక్యవాదుల సంచులు మోస్తున్నప్పుడు, సమైక్యవాదుల బూట్లకు పాలిష్ చేస్తున్నప్పుడు తెలంగాణ కోసం కోట్లాడినామని కేటీఆర్ అన్నారు.
ఏ తెలంగాణ గురించి అయితే కొట్లాడినమో, ఈ తెలంగాణ రావాలని కలలు కన్నమో, ఇవాళ ఆ తెలంగాణ ఒక అల్పుడి చేతిలో, ఒక అల్పబుద్ధి చేతిలో విలవిలలాడుతుంటే బాధ అనిపిస్తుందని కేటీఆర్అన్నారు. అన్ని రంగాల్లో అట్టర్ ప్లాప్ ప్రభుత్వం, సర్వే సర్వత్రా విఫలమైన ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమని, సర్వభ్రష్ట ప్రభుత్వానికి ఇవాళ అధినేత ఈ ముఖ్యమంత్రి అంటూ సీఎం రేవంత్ పాలనపై నిప్పులు చెరిగారు.
రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఒక్క భాషే వచ్చు,... మాకు మూడు నాలుగు భాషల్లో తిట్టాలనుకుంటే మీ తాతల తాతలని కూడా తిట్టే శక్తి మాకుందన్నారు. రేవంత్ కి IIT కి, IIIT కి అంతరం తెలవదు. బచ్చావత్ కి, బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ కు తేడా తెలవదన్నారు. దోచుకోవడం, దాచుకోవడం తప్ప రేవంత్ కు తెలిసింది ఏమీ లేదు. రేవంత్ ఒక అజ్ఞాని, ఉష్ట్రపక్షి అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
