Ktr on Kummera incident: నిందితులు ఏ పార్టీ వారైన శిక్షించాలి... కుమ్మెర జాతర విషాదంపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr slams on cm revanth reddy over nagarkurnool Kummera Mallanna Jatara incident: నాగర్ కర్నూల్ లో ఇటీవల కుమ్మెర మల్లన స్వామి జాతరలో పెనువిషాదం చోటు చేసుకుంది. మల్లన్న జాతర సందర్భంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు తమ పట్ల కుల వివక్షతో దాడులు చేశారని చాకలి చంద్రకళ కుటుంబం ఆరోపణలు చేసింది. తన భర్తపై రెడ్డిసామాజిక వర్గంకు చెందిన వారు దాడి చేశారని,తన కూతురి ముఖం చూసి వదిలేయాలని ప్రాదేయ పడితే ఆమెను తన్నారని దీంతో రెండు మీటర్ల దూరంపోయి పడిందని అప్పటి నుంచి పాప ఆరోగ్యం దెబ్బతిందని తల్లి చెప్పింది. దీనిపై పోలీసుల చుట్టు మూడు రోజులు తిరిగితే ఆ తర్వాత కేసు నమోదు చేశారన్నారు. రివర్స్ లో తమను వేధిస్తున్నారని వాపోయింది.
దీనిపై న్యాయం చేయాలని బాధిత కుటుంబంతో పాటు, పలు కుల సంఘాలు, పార్టీలు ఆమెకు అండగా నిలిచాయి. దీనిపై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దుమారం రాజుకుంది. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఈ రోజు నాగర్ కర్నూల్ కు వెళ్లి బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. ఈ ఘటనపై బాధిత కుటుంబానికి అన్నివిధాలుగా అండగా ఉంటుందన్నారు. కాంగ్రెస్ కులవివక్ష దాడిలో చనిపోయిన 2 నెలల చిన్నారి కుటుంబానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరపున రూ.1 లక్ష ఆర్థిక సాయం చేసి, రూ.10 లక్షలతో ఇల్లు కట్టించి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ చనిపోయిన రెండు నెలల చిన్నారి ఒక ఎమ్మెల్యే బిడ్డనో, ఒక ఎంపీ బిడ్డనో, ఒక రాజకీయ నాయకుడి బిడ్డనో అయితే పోలీసులు ఇలానే స్పందించేవారా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. రెండు నెలల పసిబిడ్డకు కులం, మతం, అధికారం అంటే ఏంటో తెలుసా?.. అంటూ మండిపడ్డారు.
మనిషి పుట్టినాక కులం, మతంపుట్టిందని అన్నారు. మనుషులను చిన్నచూపు చూసి, దేవుడి దర్శనానికి వెళ్లకుండా అడ్డుకొని దాడి చేసి, తిరిగి వాళ్ళ మీదే కేసులు పెట్టారని పోలీసుల తీరుపై మండిపడ్డారు. హంతకులు ఏ పార్టీ వారైనా హంతకులే.. చిన్నారిని హత్య చేసిన 8 మంది హంతకుల ముఠాకు శిక్ష పడేలా చూడాలని స్థానిక ఎమ్మెల్యేకు కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.
అదే విధంగా బాధిత కుటుంబానికి రూ. కోటి ఇవ్వడంతో పాటు, వారి కుటుంబంలో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలని కేటీఆర్ కోరారు. మొత్తంగా నాగర్ కర్నూల్ ఘటనపై మాత్రం రాజకీయాలు పీక్స్ కు చేరాయి. దీనిపై పోలీసులు ఇప్పటికే నలుగుర్ని అరెస్ట్ చేసి విచారణ చేపట్టారు.
