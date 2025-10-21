English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Brs ktr Video: అసలు.. నీతి, రీతి ఏమైనా ఉందా మీకు..?.. దానం నాగేందర్‌పై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Brs ktr Video: అసలు.. నీతి, రీతి ఏమైనా ఉందా మీకు..?.. దానం నాగేందర్‌పై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

ktr fires on cm revanth reddy: బీఆర్ఎస్ కు చెందిన ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ పేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ  స్టార్ క్యాంపెయినర్ లిస్ట్ లో ఎందుకుందని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ కు అసలు సిగ్గుందా అంటూ ఏకీపారేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 21, 2025, 01:18 PM IST
  • రేవంత్ పై మళ్లీ ఫైర్ అయిన కేటీఆర్..
  • స్టార్ క్యాంపెయినర్ పేర్లలో దానం పేరు ఎందుకుందంటూ పంచ్ లు..

Trending Photos

Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
10
Happy diwali
Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
Naga Chaitanya: &#039;గుణపాఠం నేర్చుకున్నా.. సమంత విడాకులపై నాగచైతన్య షాకింగ్‌ కామెంట్లు
6
Akkineni Naga chaitanya
Naga Chaitanya: 'గుణపాఠం నేర్చుకున్నా.. సమంత విడాకులపై నాగచైతన్య షాకింగ్‌ కామెంట్లు
OnePlus Y1S: కేవలం రూ. 999 ధరకే రూ.22,000 విలువైన స్మార్ట్ టీవీ..పండగకి బంపర్ ఆఫర్!
6
Oneplus Tv
OnePlus Y1S: కేవలం రూ. 999 ధరకే రూ.22,000 విలువైన స్మార్ట్ టీవీ..పండగకి బంపర్ ఆఫర్!
Brs ktr Video: అసలు.. నీతి, రీతి ఏమైనా ఉందా మీకు..?.. దానం నాగేందర్‌పై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Brs ktr slams on mla danam nagender and cm revanth reddy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ ఉప ఎన్నిక హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే అన్ని ప్రధాన పార్టీలు తమ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించాయి. మరోవైపు నేతల మధ్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది.ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి రేవంత్ రెడ్డి పై , కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పై మండిపడ్డారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

కాంగ్రెస్ కు నీతి, రీతి, సిగ్గు  ఏమైన ఉందా అంటూ ఏకీపారేశారు. తమ పార్టీకి చెందిన  ఎమ్మెల్యే ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ పేరు  కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టార్ క్యాంపెయినర్ల లిస్ట్ లో ఎందుకుందన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు అంత అమాయకులు కాదని అంతా తెలుసన్నారు.  దానం నాగేందర్ ఏ పార్టీలో గెలిచాడు? ఏ పార్టీకి క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాడన్నారు. AICC అంటే ఆల్ ఇండియా కరెప్షన్ కమిటీ అంటూ ఏకీపారేశారు.

మా పార్టీలో గెలిచినోళ్లను తీసుకొని, వాళ్ల పార్టీ క్యాంపెయినర్ల లిస్ట్‌లో పెట్టారని కాంగ్రెప్ హైకమాండ్ ను ఏకీపారేశారు. పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలు కనీసం ఏ పార్టీలో ఉన్నామో చెప్పుకొలేని దౌర్భగ్యపరిస్థితుల్లో ఉన్నారన్నారు.

Read more: Riyaz Encounter: రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్‌లో బిగ్ ట్విస్ట్.. సిట్టింగ్ జడ్జీతో విచారణ చేపట్టాలని సంచలన డిమాండ్..

 దమ్ముంటే పార్టీలు మారిన ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామాలు చేసి ఉప ఎన్నికల్లో గెలవాలని సవాల్ విసిరారు. మరోవైపు.. స్పీకర్ దగ్గరేమో ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలు మేము పార్టీ మారలేదు అని అబద్ధాలు చెప్తున్నారని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం రసవత్తరంగా  మారాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRCM Revanth ReddyDanam NagenderJubilee Hills BypollTelangana Politics

Trending News