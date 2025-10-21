Brs ktr slams on mla danam nagender and cm revanth reddy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ ఉప ఎన్నిక హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే అన్ని ప్రధాన పార్టీలు తమ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించాయి. మరోవైపు నేతల మధ్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది.ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి రేవంత్ రెడ్డి పై , కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పై మండిపడ్డారు.
దానం నాగేందర్ పేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టార్ క్యాంపెయినర్ల లిస్ట్లో ఉంది
దానం నాగేందర్ ఏ పార్టీలో గెలిచాడు? ఏ పార్టీకి క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాడు?
AICC అంటే ఆల్ ఇండియా కరెప్షన్ కమిటీ
మా పార్టీలో గెలిచినోళ్లను తీసుకొని, వాళ్ల పార్టీ క్యాంపెయినర్ల లిస్ట్లో పెట్టారు
కాంగ్రెస్ కు నీతి, రీతి, సిగ్గు ఏమైన ఉందా అంటూ ఏకీపారేశారు. తమ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ పేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టార్ క్యాంపెయినర్ల లిస్ట్ లో ఎందుకుందన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు అంత అమాయకులు కాదని అంతా తెలుసన్నారు. దానం నాగేందర్ ఏ పార్టీలో గెలిచాడు? ఏ పార్టీకి క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాడన్నారు. AICC అంటే ఆల్ ఇండియా కరెప్షన్ కమిటీ అంటూ ఏకీపారేశారు.
మా పార్టీలో గెలిచినోళ్లను తీసుకొని, వాళ్ల పార్టీ క్యాంపెయినర్ల లిస్ట్లో పెట్టారని కాంగ్రెప్ హైకమాండ్ ను ఏకీపారేశారు. పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలు కనీసం ఏ పార్టీలో ఉన్నామో చెప్పుకొలేని దౌర్భగ్యపరిస్థితుల్లో ఉన్నారన్నారు.
దమ్ముంటే పార్టీలు మారిన ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామాలు చేసి ఉప ఎన్నికల్లో గెలవాలని సవాల్ విసిరారు. మరోవైపు.. స్పీకర్ దగ్గరేమో ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలు మేము పార్టీ మారలేదు అని అబద్ధాలు చెప్తున్నారని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం రసవత్తరంగా మారాయి.
