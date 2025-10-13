Brs ktr slams on revanth reddy govt amid jubilee hills by polls: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల వేడి నడుస్తొంది. అన్ని పార్టీలు కూడా తమదైన శైలీలో పావులు కదుపుతున్నాయి. మరోవైపు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక షెడ్యూల్ విడుదలైంది. అక్టోబర్ 21 వరకు నామినేషన్లు, 22న పరిశీలన, 24 వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణలు చేసుకొవచ్చు.
రేవంత్ రెడ్డి బైగన్ కే బాతే హైదరాబాద్ ప్రజలు వినలేదు.. అందుకే హైదరాబాద్లో అన్ని సీట్లు బీఆర్ఎస్కి ఇచ్చారు
ఈ బైగన్ గాళ్ళ బైగన్ కే బాతే ఊర్లలో ప్రజలు నమ్మి ఓటేసి, ఇప్పుడు మోసపోయామని తిడుతున్నారు – కేటీఆర్ pic.twitter.com/ZFIAEZQ4C0
వచ్చే నెల నవంబర్ 11న పోలింగ్, నవంబర్ 14న ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడతాయని ఈసీ తెలిపింది.ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ జూబ్లిహిల్స్ లోని రహమత్ నగర్ లో కార్యకర్తల సమావేశంలో మాట్లాడారు. రేవంత్ రెడ్డి రెండేళ్ల పాలనను ఏకీపారేశారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ ప్రజల్లో కసి, పట్టుదల, తపన బీఆర్ఎస్ విజయానికి నాంది కావాలన్నారు.
మన రక్తంలోనే పోరాటం ఉందని.. మొక్కవోని ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్లాలన్నారు. మన కుటుంబంలో ఒకరు మాగంటి గోపీనాథ్ చిన్నవయసులోనే కన్నుమూయడం బాధాకరమన్నారు. ఆడబిడ్డలకు చిరు కానుకలు ఇస్తూ మాగంటి గోపీనాథ్ ఆదుకున్నారన్నారు. ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉన్నామని ధైర్యం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందన్నారు.
కాంగ్రెస్ పాలనపై ఆగ్రహంతో ఉన్నవారు... రేవంత్రెడ్డిని తెలుగు భాషలో తిట్టరాని తిట్లు తిడుతున్నారని కేటీఆర్ అన్నారు.
ధోకా తిన్న తెలంగాణకు ఇవాళ మోకా వచ్చిందని, ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి నిజం చెప్పాలని.. గులాబీ జెండా మరోసారి రెపరెపలాడాలన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మోసపోయిన ప్రతి ఒక్కరినీ కలిసి బాకీ కార్డులపై ప్రశ్నించాలన్నారు.
ప్రతి ఇంటికీ కాంగ్రెస్ బాకీ పడ్డ విషయాలను వివరించాలన్నారు. నెలకు రూ.2వేల చొప్పున వృద్ధులకు రూ.48వేల రూపాయలు అదే విధంగా..పెళ్లి అయిన కోటి 67వేల ఆడబిడ్డలకు తులం బంగారం రావాలన్నారు. మహాలక్ష్మి కింద మహిళలకు రూ.40వేలు, బతుకమ్మ చీరలు, రంజాన్ తోఫా రావడం లేదని గుర్తు చేశారు.
ఇవాళ ఉప ఎన్నికలు కారు, బుల్డోజర్కు మధ్య జరుగుతున్నాయన్నారు. కారు రావాలంటే మాగంటి సునీతా గోపీనాథ్ గెలవాలన్నారు. 2 లక్షల ఉద్యోగాల్లో కనీసం 5 శాతం ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వలేదన్నారు. మోసపోయిన అన్నాచెల్లెళ్లు జూబ్లీహిల్స్ వైపే చూస్తున్నారన్నారు. ఆటో డ్రైవర్లు మొదలుకొని బస్ డ్రైవర్ల అందరి చూపూ జూబ్లీహిల్స్ వైపే ఉందన్నారు.
ఆటోడ్రైవర్లకు సంక్షేమ బోర్డులు పెడతామని ఇంతవరకూ అతీగతీ లేదన్నారు. అత్తలు, కోడళ్లు, ఆడపిల్లలు, గర్భిణిలు, బాలింతలను కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేసిందన్నారు. గత ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్లో ఒక్క సీటు ఇవ్వకుండా కేసీఆర్కు అండగా నిలిచారన్నారు. కాంగ్రెస్ మోసపూరిత మాటలు నమ్మి ప్రజలు మోసపోయారన్నారు.
ఇందిరమ్మ రాజ్యమంటే ఇల్లు కూలగొట్టడమా?.. ఎంతో మంది నిరుపేద, గరీబోళ్లను రోడ్లపైకి చేర్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంమన్నారు.
జూబ్లీహిల్స్లో కాంగ్రెస్కు కళ్లు బైర్లు కమ్మేలా కొడితేనే 6 గ్యారంటీలు వస్తాయన్నారు. కాంగ్రెస్ గెలిస్తే ఏమీ ఇవ్వకున్నా గెలిచామని.. నాకే వేస్తున్నారని రేవంత్ అనుకుంటాడన్నారు. నెల రోజులు గట్టిగా కొట్లాడాలని, గలీజ్ మాటలు మాట్లాడే ముఖ్యమంత్రిని ఎక్కడా చూడలేదన్నారు.
నీ గుడ్లు పీకి గోటీలాడుతా.. పేగులు తీసి మెడలో వేసుకుంటానంటాడు.. హామీలపై ప్రశ్నిస్తే లంకెబిందెలు ఉంటాయనుకున్నానని అంటాడు.. లంకెబిందెల కోసం ఎవరు తిరుగుతారో మీకు తెలుసని రేవంత్ కు సెటైర్ లు వేశారు.
ఎన్నడూ ఇంత దివాళాకోరు మాటలు ఏ ముఖ్యమంత్రీ మాట్లాడలేదన్నారు. అప్పు కోసం వెళితే దొంగలెక్క చూస్తున్నారని , అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం లేదని చెబుతున్నాడు.. పోయినసారి అజారుద్దీన్ పోటీ చేశారు.. టికెట్ అడుగుతారని ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చిఆయన నోరు మూయించారన్నారు. కోర్టులో నిలబడదని తెలిసీ షేక్పేట్ వద్ద ఖబ్రస్థాన్కు జాగా ఇచ్చారన్నారు.
జూబ్లీహిల్స్లో కొట్టే దెబ్బకు ఢిల్లీలో అధిష్టానం అదిరిపడాలన్నారు. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు నల్లా బిల్లులు రాలేదని... కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముక్కుపిండి బిల్లులు వసూలు చేస్తున్నారని అంటున్నారు. ఒకే ఇంటిలో 43 దొంగ ఓట్లు రాయించిండ్రు.. మొత్తం కలిపి వేల సంఖ్యలో దొంగ ఓట్లు నమోదు చేయించిండ్రన్నారు. నెల రోజులపాటు ఇంటింటికీ బాకీ కార్డు పట్టుకుని వెళ్లాలని నేతలకు పిలుపునిచ్చారు.
దొంగ ఓట్లు పడకుండా అందరినీ ఓట్లు వేసేలా మోటివేట్ చేయాలన్నారు. రాబోవు నెల రోజులపాటు కాంగ్రెస్పై వ్యతిరేకత పూర్తిస్థాయిలో... ఓట్ల రూపంలో పడాలని బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్ ప్రజల్ని కోరారు.
