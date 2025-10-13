English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Ktr on Revanth reddy: జూబ్లీహిల్స్‌లో కొడితే.. ఢిల్లీలో కళ్లుబైర్లు కమ్మాలి.. రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Ktr on Revanth reddy: జూబ్లీహిల్స్‌లో కొడితే.. ఢిల్లీలో కళ్లుబైర్లు కమ్మాలి.. రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

ktr fires on cm revanth reddy govt: ప్రతి ఇంటికీ కాంగ్రెస్‌ బాకీ పడ్డ విషయాలను గుర్తించుకోవాలన్నారు. అంతేకాకుండా.. నెలకు రూ.2వేల చొప్పున వృద్ధులకు రూ.48వేల రూపాయలు, పెళ్లి అయిన కోటి 67వేల ఆడబిడ్డలకు తులం బంగారం రావాలన్నారు. వీటిపై కాంగ్రెస్ ను గట్టిగా నిలదీయాలన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 13, 2025, 02:14 PM IST
  • జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల ప్రచారంలో కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
  • రేవంత్ సర్కారు బుద్ది చెప్పాల్సిన సమయం ఇదేనంటూ వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
5
School holidays
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
6
Bigg Boss Wild Card Contestants
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
5
X300 Pro
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
Ktr on Revanth reddy: జూబ్లీహిల్స్‌లో కొడితే.. ఢిల్లీలో కళ్లుబైర్లు కమ్మాలి.. రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Brs ktr slams on revanth reddy govt amid jubilee hills by polls: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల వేడి నడుస్తొంది. అన్ని పార్టీలు కూడా తమదైన శైలీలో పావులు కదుపుతున్నాయి. మరోవైపు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక షెడ్యూల్ విడుదలైంది. అక్టోబర్ 21 వరకు నామినేషన్లు, 22న పరిశీలన, 24 వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణలు చేసుకొవచ్చు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

వచ్చే నెల నవంబర్ 11న పోలింగ్, నవంబర్ 14న ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడతాయని ఈసీ తెలిపింది.ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ జూబ్లిహిల్స్ లోని రహమత్ నగర్ లో కార్యకర్తల సమావేశంలో మాట్లాడారు. రేవంత్ రెడ్డి రెండేళ్ల పాలనను ఏకీపారేశారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ ప్రజల్లో కసి, పట్టుదల, తపన బీఆర్‌ఎస్‌ విజయానికి నాంది కావాలన్నారు. 

మన రక్తంలోనే పోరాటం ఉందని.. మొక్కవోని ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్లాలన్నారు. మన కుటుంబంలో ఒకరు మాగంటి గోపీనాథ్‌ చిన్నవయసులోనే కన్నుమూయడం బాధాకరమన్నారు. ఆడబిడ్డలకు చిరు కానుకలు ఇస్తూ మాగంటి గోపీనాథ్‌ ఆదుకున్నారన్నారు. ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉన్నామని ధైర్యం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందన్నారు.

కాంగ్రెస్‌ పాలనపై ఆగ్రహంతో ఉన్నవారు... రేవంత్‌రెడ్డిని తెలుగు భాషలో తిట్టరాని తిట్లు తిడుతున్నారని కేటీఆర్ అన్నారు.
 ధోకా తిన్న తెలంగాణకు ఇవాళ మోకా వచ్చిందని,  ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి నిజం చెప్పాలని.. గులాబీ జెండా మరోసారి రెపరెపలాడాలన్నారు.  కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంలో మోసపోయిన ప్రతి ఒక్కరినీ కలిసి బాకీ కార్డులపై ప్రశ్నించాలన్నారు.

 ప్రతి ఇంటికీ కాంగ్రెస్‌ బాకీ పడ్డ విషయాలను వివరించాలన్నారు. నెలకు రూ.2వేల చొప్పున వృద్ధులకు రూ.48వేల రూపాయలు అదే విధంగా..పెళ్లి అయిన కోటి 67వేల ఆడబిడ్డలకు తులం బంగారం రావాలన్నారు. మహాలక్ష్మి కింద మహిళలకు రూ.40వేలు, బతుకమ్మ చీరలు, రంజాన్‌ తోఫా రావడం లేదని గుర్తు చేశారు.

ఇవాళ ఉప ఎన్నికలు కారు, బుల్డోజర్‌కు మధ్య జరుగుతున్నాయన్నారు. కారు రావాలంటే మాగంటి సునీతా గోపీనాథ్‌ గెలవాలన్నారు. 2 లక్షల ఉద్యోగాల్లో కనీసం 5 శాతం ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వలేదన్నారు. మోసపోయిన అన్నాచెల్లెళ్లు జూబ్లీహిల్స్‌ వైపే చూస్తున్నారన్నారు.  ఆటో డ్రైవర్లు మొదలుకొని బస్‌ డ్రైవర్ల అందరి చూపూ జూబ్లీహిల్స్‌ వైపే ఉందన్నారు.
 

ఆటోడ్రైవర్లకు సంక్షేమ బోర్డులు పెడతామని ఇంతవరకూ అతీగతీ లేదన్నారు. అత్తలు, కోడళ్లు, ఆడపిల్లలు, గర్భిణిలు, బాలింతలను కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేసిందన్నారు.  గత ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్‌లో ఒక్క సీటు ఇవ్వకుండా కేసీఆర్‌కు అండగా నిలిచారన్నారు. కాంగ్రెస్‌ మోసపూరిత మాటలు నమ్మి ప్రజలు మోసపోయారన్నారు.

ఇందిరమ్మ రాజ్యమంటే ఇల్లు కూలగొట్టడమా?.. ఎంతో మంది నిరుపేద, గరీబోళ్లను రోడ్లపైకి చేర్చింది కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంమన్నారు.
 జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్‌కు కళ్లు బైర్లు కమ్మేలా కొడితేనే 6 గ్యారంటీలు వస్తాయన్నారు. కాంగ్రెస్‌ గెలిస్తే ఏమీ ఇవ్వకున్నా గెలిచామని.. నాకే వేస్తున్నారని రేవంత్‌ అనుకుంటాడన్నారు. నెల రోజులు గట్టిగా కొట్లాడాలని, గలీజ్‌ మాటలు మాట్లాడే ముఖ్యమంత్రిని ఎక్కడా చూడలేదన్నారు.

 నీ గుడ్లు పీకి గోటీలాడుతా.. పేగులు తీసి మెడలో వేసుకుంటానంటాడు.. హామీలపై ప్రశ్నిస్తే లంకెబిందెలు ఉంటాయనుకున్నానని అంటాడు.. లంకెబిందెల కోసం ఎవరు తిరుగుతారో మీకు తెలుసని రేవంత్ కు సెటైర్ లు వేశారు.

ఎన్నడూ ఇంత దివాళాకోరు మాటలు ఏ ముఖ్యమంత్రీ మాట్లాడలేదన్నారు. అప్పు కోసం వెళితే దొంగలెక్క చూస్తున్నారని , అపాయింట్‌మెంట్‌ ఇవ్వడం లేదని చెబుతున్నాడు.. పోయినసారి అజారుద్దీన్‌ పోటీ చేశారు.. టికెట్‌ అడుగుతారని ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చిఆయన నోరు మూయించారన్నారు. కోర్టులో నిలబడదని తెలిసీ షేక్‌పేట్‌ వద్ద ఖబ్రస్థాన్‌కు జాగా ఇచ్చారన్నారు.

జూబ్లీహిల్స్‌లో కొట్టే దెబ్బకు ఢిల్లీలో అధిష్టానం అదిరిపడాలన్నారు. కేసీఆర్‌ ఉన్నప్పుడు నల్లా బిల్లులు రాలేదని... కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ముక్కుపిండి బిల్లులు వసూలు చేస్తున్నారని అంటున్నారు. ఒకే ఇంటిలో 43 దొంగ ఓట్లు రాయించిండ్రు.. మొత్తం కలిపి వేల సంఖ్యలో దొంగ ఓట్లు నమోదు చేయించిండ్రన్నారు. నెల రోజులపాటు ఇంటింటికీ బాకీ కార్డు పట్టుకుని వెళ్లాలని నేతలకు పిలుపునిచ్చారు.

Read more: Durgapur Gangrape Case: మమత చెప్పింది పచ్చి అబద్దం.!. అర్ధరాత్రి వ్యాఖ్యల్ని ఖండించిన బాధితురాలి తండ్రి.. అసలు టైమ్ ఇదే..

 దొంగ ఓట్లు పడకుండా అందరినీ ఓట్లు వేసేలా మోటివేట్‌ చేయాలన్నారు. రాబోవు నెల రోజులపాటు కాంగ్రెస్‌పై వ్యతిరేకత పూర్తిస్థాయిలో... ఓట్ల రూపంలో పడాలని బీఆర్ఎస్  కేటీఆర్ ప్రజల్ని కోరారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRJubilee hills by pollsCM Revanth ReddyCongress govtJubilee Hills Elections

Trending News