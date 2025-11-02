Brs ktr slams on revanth reddy govt on manuguru brs party office attack incident: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ రాజకీయంగా కీలకంగా మారింది. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఎలాగైన జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ లో తమ జెండా ఎగరవేయాలని శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. దీంతో నేతల మధ్య మాటల యుద్దం కాస్త పీక్స్ కు చేరింది. మరోవైపు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మణుగూరు పార్టీ కార్యాలయం దహనం చేసిన ఘటన పెనుదుమాంగా మారింది. బీఆర్ఎస్ కార్యాలయంపై కాంగ్రెస్ అల్లరి మూకలు దాడి చేశారు. అంతేకాకుండా బీఆర్ఎస్ కార్యాలయంలో జెండా గద్దెను ధ్వంసం చేశారు.
ఫ్లెక్సీలు చింపి, ఫర్నిచర్ ధ్వంసం చేసి నిప్పు పెట్టారు. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలపై దాడికి దిగారు. దీంతో మణుగూరులో ఒక్కసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం ఏర్పడింది.
ఈ ఘటనపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. పార్టీ కార్యాలయంపై కాంగ్రెస్ గూండాలు దాడి చేశారని తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో గూండాల రాజ్యం, రౌడీయిజం పెరిగిపోయిందన్నారు.
ఈ సంఘటన తెలుసుకున్న వెంటనే కేటీఆర్ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు రేగా కాంతారావుతో ఫోన్లో మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. 60 లక్షల భారత రాష్ట్ర సమితి కుటుంబమంతా మణుగూరు పార్టీ శ్రేణులకు తోడుగా ఉంటుందని, ధైర్యంగా ఉండాలన్నారు.
అతి త్వరలోనే మణుగూరును సందర్శించి, అదే ప్రాంతంలో పార్టీ కార్యాలయానికి శంకుస్థాపన చేసి నిర్మాణం చేసుకుందామని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ రౌడీ మూకలకు, వారి అరాచకత్వానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రం నలుమూలలా, గ్రామస్థాయి నుంచి రాష్ట్ర రాజధాని దాకా ప్రతిచోటా రౌడీల రాజ్యం, తుపాకీల హవా నడుస్తోందని, అరాచకత్వం పాలన కొనసాగుతుందన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనకు చరమగీతం పాడే రోజు దగ్గర్లో ఉందని తెల్చిచెప్పారు.
Read more: CM Revanth Reddy Video: కాకరేపుతున్న జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలు.. కేటీఆర్పై రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..
మరోవైపు.. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలి వద్ద భారీగా మోహరించి పరిస్థితిని అదుపు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తమ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ఆక్రమించి బీఆర్ఎస్ కార్యాలయంగా చేసుకున్నారని కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆరోపిస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ ఘటనతో ప్రస్తుతం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య వార్ పీక్స్ కు చేరింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.