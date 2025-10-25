English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Ktr On Revanth reddy: మీరు గుద్దే గుద్దుడికి కాంగ్రెస్ తుక్కు తుక్కు కావాలి.!. రేవంత్‌పై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Ktr On Revanth reddy: మీరు గుద్దే గుద్దుడికి కాంగ్రెస్ తుక్కు తుక్కు కావాలి.!. రేవంత్‌పై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

ktr fires on cm revanth reddy: రెండేళ్ల లో కేసీఆర్ ని తిట్టడం తప్పా రేవంత్ రెడ్డి ఇంకొ పనిచేయలేదనిన కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు జూబ్లీహిల్స్ గెలిస్తే మేము మోసం చేసిన కూడా మాకు ఓటు వేశారని అంటారన్నారు.ఈ  క్రమంలో కాంగ్రెస్ పై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 25, 2025, 04:24 PM IST
  • రేవంత్ పై మండిపడిన కేటీఆర్..
  • కాంగ్రెస్ కు బుద్ది చెప్పాలని పిలుపు..

Ktr On Revanth reddy: మీరు గుద్దే గుద్దుడికి కాంగ్రెస్ తుక్కు తుక్కు కావాలి.!. రేవంత్‌పై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Brs Ktr slams on revanth reddy govt over congress party fake promises: తెలంగాణలోని హైదరబాద్ జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఎక్కడ చూసిన కూడా ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ బైపోల్ పై రాజకీయంగా రచ్చ నడుస్తొంది. నేతలు ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు. అన్నిపార్టీలు కూడా ప్రచారంను వేగవంతం చేశాయి. ఎలాగైన జూబ్లిహిల్స్ పై తమ పార్టీ జెండాను ఎగురవేయాలని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సైతం తమదైన వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో  బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్ మరోసారి రేవంత్ రెడ్డి పాలనపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ  ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదని ఎద్దేవా చేశారు. రెండేళ్ల లో కేసీఆర్ ని తిట్టడం తప్పా.. రేవంత్ రెడ్డి మరో పనిచేయలేదని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు జూబ్లీహిల్స్ గెలిస్తే మేము మోసం చేసిన మాకు ఓటు వేశారు అంటారని కేటీఆర్ అన్నారు.

అసలు.. తెలంగాణలో.. ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఏమి చేస్తుందని.. మంత్రులు ,మంత్రులు  కొట్టుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ లో.. మీరు గుద్దే గుద్దుడికి కాంగ్రెస్ వాడు తుక్కు తుక్కు కావాలంటూ కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

కాంగ్రెస్ వాళ్ళు జాదుగాళ్ళని,  కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నికల్లో  అది చేస్తాం.. ఇది చేస్తామని చెప్పి ఒక్క పైసా కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఇవ్వలేదని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు.

800 రోజుల్లో ఉన్న బాకి కార్డ్ ని ప్రచారం కి వచ్చే కాంగ్రెస్ వాళ్ళను అడగండన్నారు. కాంగ్రెస్ వాళ్లు ప్రమాణం చేయమంటారు.. కళ్ళు మూసుకొని తుప్పల్ తుప్పల్ అని బీఆర్ఎస్ కు ఓటు వేయాలని కేటీఆర్ ప్రజల్ని కోరారు.
 తెలంగాణలో మరోసారి  కేసీఆర్ పాలనను తెచ్చుకుందామన్నారు.  జూబ్లిహిల్స్ నియోజకవర్గం నుండే కారు పార్టీ జైత్రయాత్ర ప్రారంభం కావాలన్నారు.

అన్ని మతాల వారిని అన్ని వర్గాల వారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేసిందని కేటీఆర్ అన్నారు. మైనార్టీ సబ్ ప్లాన్ పెడతాం అన్నారు అది కూడా పెట్టలేదన్నారు.  మీ ఇంటికి ఓటు వేయండి అని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తే బాకీ కార్డు చూపెట్టండని కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు.

Read more: Kadiyam Srihari Video: రౌడీయిజం, సెటిల్మెంట్లు చేయలేదు.!. కొండా సురేఖపై కడియం శ్రీహరి ఇన్ డైరెక్ట్ పంచ్‌లు.?.. వీడియో..

అవ్వ తాత లకు 4000 పెన్షన్ అన్నారు ఇచ్చారా??.. మహిళలకు 2500అన్నారు ఇచ్చారా.?.. కాంగ్రెస్ పార్టీ కి ఈ ఉప ఎన్నికల్లో బుద్ధి చెప్పాలని, రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుకు కర్రు కాల్చి వాత పెట్టాలని కేటీఆర్ ఓటర్లకు పిలుపునిచ్చారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

BRS KTRCM Revanth ReddyJubilee hills by pollsTelangana Politicsktr vs cm revanth reddy

