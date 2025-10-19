Brs ktr fires on cm revanth reddy on bc bandh issue: ప్రస్తుతం తెలంగాణలో జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ లు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు. మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్..మరోసారి రేవంత్ పాలనపై మండిపడ్డారు.
ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గీతక్క, సీతక్క, సురేఖ అక్క తప్ప.. ఎవరు సంతోషంగా లేరని చెప్పేవాడిని
ఇప్పుడు ఆ సురేఖ అక్క కూడా సంతోషంగా లేదు - కేటీఆర్ pic.twitter.com/XcLik0nYu5
ఇటీవల బీసీ బంద్ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీలు బంద్ కు సంఘీభావంగా ధర్నాచేయడంపై సెటైర్ లు వేశారు. కాంగ్రెస్ లు, బీజేపీలను చూస్తే... అందరూ శ్రీ వైష్ణవులు అంట కానీ రొయ్యల బుట్ట మాత్రం మాయం అయినట్లు వీరి ప్రవర్తన ఉందన్నారు.
అందరూ మద్దతు తెలుపుతుంటే బీసీ బిల్ ఎందుకు పాస్ కాదు.. ఇవాళ 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు, 8 మంది కాంగ్రెస్ ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తే బిల్ పాస్ కాదా అంటూ సవాల్ విసిరారు.
పార్లమెంటులో మాత్రం మాట్లాడకుండా.. ఇక్కడ రోడ్ల మీద మాత్రం డ్రామాలు చేసి బీసీలను మోసం చేస్తున్నారని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. మరో రెండేళ్లలో మన ప్రభుత్వం వస్తుంది.. ఎవరెవరి బెండు తీయాలో, ఎవరెవరి సంగతి చూడాలో అన్ని చూస్తామన్నారు.
రాజేంద్ర నగర్ ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గౌడ్ సంగతి తెలుసు, ఫహీం సంగతి తెలుసు, అందరి జాతకాలు తెలుసన్నారు. ప్రకాశ్ గౌడ్ ఎవరి అభివృద్ధి కోసం పోయాడో తెలుసన్నారు. అన్నీ బయటకు వస్తాయి.. సుల్తాన్ పూర్ బయటకు వస్తుంది, ఘన్సిమియా గూడ బయటకు వస్తుందని కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు. మరోవైపు రేవంత్ రెడ్డి పాలన ఏర్పడిన తర్వాత.. గీతక్క, సీతక్క, సురేఖ అక్క తప్ప.. ఎవరు సంతోషంగా లేరని చెప్పేవాడిననన్నారు.
కానీ ఇటీవల కొండా సురేఖ అక్క కూడా సంతోషంగా లేరని తెలుస్తొందన్నారు. ఆమె కూతురు సుస్మిత స్వయంగా తన తల్లి ఏడ్చిందని చెప్పారని, రేవంత్ కొండా సురేఖను సైతం నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడారని ఇటీవల చోటు చేసుకున్న వివాదంపై మాట్లాడారు.
మరోవైపు.. పోయిన దీపావళికి బాంబులేటి బాంబులు పేలుతాయని అన్నాడు.. కానీ ఈ దీపావళికి వాళ్ల ఇంట్లోనే బాంబులు పేలాయని కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పై సెటైర్ లు వేశారు. రానున్న ఎన్నికల్లో మరోసారి తెలంగాణలో గులాబీ జెండా ఎగరడం ఖాయమన్నారు. అప్పుడు అందరి లెక్కలు తీస్తామన్నారు.
