English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • ktr On Revanth Video: రేవంత్ కాదు.. వాడి జేజేమ్మకు భయపడేది లేదు.. కేటీఆర్ ఫైర్..వీడియో..

ktr On Revanth Video: రేవంత్ కాదు.. వాడి జేజేమ్మకు భయపడేది లేదు.. కేటీఆర్ ఫైర్..వీడియో..

ktr fires on cm revanth reddy:  రెండెళ్లుగా తనపై లేని పోని ప్రచారాలు చేసి వ్యక్తిత్వ హననంకు పాల్పడుతున్నారని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. అదే విధంగా డ్రగ్స్ తీసుకున్నానని, హీరోయిన్లతో  సంబంధం ఉందని దిక్కుమాలిన వార్తలు రాశారంటూ కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 23, 2026, 12:34 PM IST
  • కాంగ్రెస్ పై మరోసారి కేటీఆర్ ఆగ్రహం..
  • డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అంటూ వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Bank Strike: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ ప్రభుత్వ ప్రైవేటు బ్యాంకుల సమ్మె.. వరుసగా 4 రోజులు మూసివేత..!
6
bank strike 2026
Bank Strike: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ ప్రభుత్వ ప్రైవేటు బ్యాంకుల సమ్మె.. వరుసగా 4 రోజులు మూసివేత..!
Motorola G05 Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G05 ఫోన్‌పై రూ.6,880 బోనస్‌.. రూ.419కే మీ సొంతం!
5
motorola edge
Motorola G05 Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G05 ఫోన్‌పై రూ.6,880 బోనస్‌.. రూ.419కే మీ సొంతం!
Tamannaah: ఉదయాన్నే 4 గంటలకు లేచి అతనితో ముచ్చట్లు..12 ఏళ్లగా అతనితోనే.. విజయవర్మకి పెద్ద షాక్..!
6
Tamannaah viral video
Tamannaah: ఉదయాన్నే 4 గంటలకు లేచి అతనితో ముచ్చట్లు..12 ఏళ్లగా అతనితోనే.. విజయవర్మకి పెద్ద షాక్..!
Budget 2026: ప్రతి ఏడాది బడ్జెట్‌ ముందు హల్వా వేడుక ఎందుకు జరుపుతారు? ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఇదే!
5
Budget 2026
Budget 2026: ప్రతి ఏడాది బడ్జెట్‌ ముందు హల్వా వేడుక ఎందుకు జరుపుతారు? ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఇదే!
ktr On Revanth Video: రేవంత్ కాదు.. వాడి జేజేమ్మకు భయపడేది లేదు.. కేటీఆర్ ఫైర్..వీడియో..

Ktr fires on cm revanth reddy govt on phone tapping case: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం పెనుదుమారంగా మారింది. ఇప్పటికే ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ అధికారులు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు విచారించిన విషయం తెలిసిందే. ఈరోజు (శుక్రవారం) కేటీఆర్ ను విచారణకు తమ ఎదుట హజరు కావాలని సిట్ నోటిసులు ఇచ్చింది. దీనిలో భాగంగా బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్  తెలంగాణ భవన్ లో మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. ఈ రెండేళ్లలో నన్ను తీవ్రంగా వ్యక్తిత్వ హననం చేయాలని చూశాడని  కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డారు. డ్రగ్స్ తీసుకుంటానని, నాకు హీరోయిన్స్‌తో సంబంధం ఉందని.. దిక్కుమాలిన వార్తలు రాసి నన్ను, నా కుటుంబాన్ని క్షోభకు గురిచేశాడన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

గత రెండేళ్లుగా ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ పేరిట లీకుల రూపంలో  వేధించాలని సీఎం రేవంత్ తీరును ఎండగట్టారు. 
 హీరోయిన్ల ఫోన్ ట్యాప్ చేశా నంటూ లీకులు ఇచ్చి,  మళ్లీ అవి అబద్ధాలను మీరే రాస్తారని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఈ నిరాధర కథనాల వల్ల.. తన పరువు, ప్రతిష్టలకు కలిగిన నష్టానికి ఎవరు బాధ్యులంటూ కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డారు.

ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఒక్క అధికారి అయినా ఈ ప్రభుత్వంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరగడం లేదని చెప్పడానికి ముందుకు వస్తారా.. అంటూ కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. అదే విధంగా కేసీఆర్ సాధించిన ఈ రాష్ట్రం పిచ్చోడి చేతిలో రాయిలాగ మారిందని అన్నారు. సీఎం రేవంత్ కు పరిపాలన చాతకాక.. రెండేళ్లు టైంపాస్ చేసుకుంటూ వచ్చాడని ఎద్దేవా చేశారు.  ఒక్కోరోజు ఒక్కో డ్రామాకు కాంగ్రెస్ తెరతీస్తుందని అన్నారు.

కొన్ని కాళేశ్వరం పేరు మీద డ్రామా, కొన్ని రోజులు గొర్రెల స్కామ్ అని డ్రామా, కొన్ని రోజులు ఫార్ములా-ఈ మీద డ్రామా, మరి కొన్నిరోజులు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని డ్రామాలు ఆడటమే కాంగ్రెస్ పని అంటూ కేటీఆర్ ఆరోపణలు గుప్పించారు.
 అదే విధంగా.. తాను మనస్సాక్షిగా ఎలాంటి అక్రమాలు, అనైతికమైన పనులు చేయలేదని అన్నారు.

Read more: KTR On Revanth Video: రేవంత్‌లో రాము.. రెమో ఇద్దరు.!. మరోసారి కాంగ్రెస్‌పై కేటీఆర్ పంచ్‌లు..వీడియో..

తప్పులు చేసిన వాళ్లు భయపడతారని, తాను ఏ తప్పులు చేయలేదని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. కొంత మంది పోలీసు అధికారులు రేవంత్ రెడ్డి తొత్తులుగా మారి వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారని, వారిని మాత్రం వదిలే ప్రసక్తిలేదన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ఎన్ని డైవర్షన్లు చేసినా, అతని అక్రమాల గురించి ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాముని కేటీఆర్ సిట్ విచారణకు హజరుకు వెళ్లే  ముందు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRCM Revanth ReddyPhone Tapping CaseSIT investigationTelangana Politics

Trending News