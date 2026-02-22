Brs ktr: తలా ఓ చెయ్యేసి రాహుల్ గాంధీకి వెయ్యి కోట్ల.?... రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్..

Brs ktr slams on revanth reddy govt: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారీ హీటెక్కాయి. ఒకవైపు కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే వివాదం నడుస్తుండగానే మరోవైపు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల అంశం కూడా తెరమీదకు వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల మాట్లాడుతూ రాహుల్ గాంధీ కుటుంబానికి కావాలిస్తే తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలంతా తల ఓక చెయ్యి వేసి వెయ్యి కోట్లివ్వడం పెద్ద మాట కాదన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రెండెళ్లుగా తెలంగాణను రేవంత్ రెడ్డి దొచుకుంటూ డబ్బుల మూటల్ని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ కు ఢిల్లీకి వెళ్లి ఇస్తున్నాడన్నారు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కు ఎటీఎంలా మారిందన్నారు.
Revanth openly offers
Rs.1,000 crores to the Gandhi Family.
Hence proved.
Telangana has turned into an ATM for AICC.#CongressLootingTelangana pic.twitter.com/Jn6hffeQGi
— BRS Party (@BRSparty) February 22, 2026
గతంలో ఈ విషయాన్నిఎన్నోసార్లు చెప్పామని, ఇప్పుడు సాక్షాత్తూ రేవంత్ రెడ్డే నిస్సిగ్గుగా ఒప్పుకున్నాడన్నారు. అదే విధంగా.. రైతన్నలకు, మహిళలకు, యువతకు, అవ్వాతాతలకు ఉద్యోగస్తులకు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగస్తులకు ఇస్తామన్న 420 హామీల అమలు గాలికొదిలేసి, వాటికి తనదగ్గర డబ్బులు లేవని రేవంత్ మాట్లాడారని అన్నారు. అదే విధంగా..
మూసీ సుందరీకరణ పేరిట పేదల ఇండ్లను కూలుస్తు, లగచర్లలో గిరిజనుల భూమిని దీనితో పాటు హెచ్సీయూ విశ్వవిద్యాలయ భూమిని.. హిల్ట్ పాలసీ పేరిట పరిశ్రమల భూమిని, అనుముల బ్రదర్స్ కలిసి లాక్కొవడానికి రెడీ అయిపోయారన్నారు.
Read more: CM Revanth reddy: గోదావరి జలాలపై మీ రాజకీయాలా.!. మరోసారి కేసీఆర్ టార్గెట్ గా సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
రెండేళ్లలోనే మూడు లక్షల కోట్ల అప్పు తెచ్చి, రాష్ట్రంలో ఒక్క ఇటుక కూడా పేర్చలేదన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్నదల్లా, దండుపాళ్యం ముఠాలాగా.. తెలంగాణను దోచుకోవడం, స్వంతానికి దాచుకోవడం, పదవిని కాపాడుకోవడం కోసం ఢిల్లీకి సంచులు మోయడమంటూ కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా కాంగ్రెస్ పాలనపై నిప్పులు చెరిగారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.