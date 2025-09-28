English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ktr Achampet Meeting Video: నల్లమల పులి కాదు.. నల్లమల గుంట నక్క.!. రేవంత్‌పై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్.. వీడియో..

ktr fires on cm revanth reddy: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్  సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు. గులాబీ దండు అంతా కలికి వెళ్లి ఆల్మట్టిని అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో రేవంత్ ను ఏకీపారేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 28, 2025, 06:39 PM IST
  • రేవంత్ పై ఫైర్ అయిన కేటీఆర్..
  • అచ్చంపేటలో భారీగా తరలి వచ్చిన కార్యకర్తలు..

Ktr Achampet Meeting Video: నల్లమల పులి కాదు.. నల్లమల గుంట నక్క.!. రేవంత్‌పై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్.. వీడియో..

ktr slams on revanth reddy over almatti dam row in achampet meeting: తెలంగాణలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఒక వైపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై, బీసీ రిజర్వేషన్ అంశంపై హైకోర్టు ఆదేశాలతో కాంగ్రెస్ మల్లగుల్లాలు పడుతుంది. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ రేవంత్ రెడ్డి సర్కారును ఇచ్చిన హమీలపై కార్నర్ చేస్తునే ఉంది. ప్రజలకు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హమీల బాకీలను ఎప్పటి కప్పుడు చెబుతూ కాంగ్రెస్ ను ముప్పు తిప్పలు పెడుతుంది.

ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ తాజాగా.. అచ్చం పేటలో జనగర్జన పేరిట బీఆర్ఎస్ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేసింది. దీనికి కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హజరయ్యారు. ఈ సభకు భారీగా అభిమానులు, కార్యకర్తలు తరలివచ్చారు. కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ ప్రజలకు అన్నివిధాలుగా ఉండగా ఉండేది బీఆర్ఎస్ అని చెప్పుకొచ్చారు.

కాంగ్రెస్ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హమీల్ని నెరవేర్చకుంటా మోసం చేసిందన్నారు. అదే విధంగా ఆలమట్టి డామ్ వివాదంపై మాట్లాడుతూ..  ఆల్మట్టి డ్యామ్ ను అడ్డుకునే దమ్ము రేవంత్ రెడ్డికు ఉందా?.. లేదంటే ఈ గులాబీ సైనికులందరం వెళ్లి అడ్డుకోవాలా?.. అంటూ సవాల్ విసిరారు.

 రాహుల్ గాంధీని కలిసి..  కర్నాటక సీఎంతో కూర్చుని మాట్లాడి..  పాలమూరు, రంగారెడ్డికి అన్యాయం జరక్కుండా ప్రాజెక్ట్ ఎత్తు పనుల్ని ఆపేలా  చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు.  మరోవైపు కొడంగల్ నుంచి వచ్చిన వారు కొంత మంది రేవంత్ ను విమర్శిస్తున్నారన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి నల్లమల పులి కాదు.. నల్లమల గుంట నక్క అంటున్నారని అన్నారు.

Read more: KTR: రేవంత్ అహంభావం వల్లే తెలంగాణకు రూ.15,000 కోట్ల నష్టం: కేటీఆర్...

మరోవైపు అచ్చంపేటలో ఎవరో పార్టీ నుండి వెళ్లారని బాధ పడాల్సిన అవసరం లేదని, అంతకంటే మంచి నాయకుడిని కేసీఆర్ నిలబెడుతారని ఆ అభ్యర్థిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కూడా కోరారు. అచ్చంపేటలో గులాబీ జెండా ఎగరవేసేలా కార్యకర్తలంత కలిసి రావాలన్నారు. అచ్చం పేట సభకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, అభిమానులు భారీగా పొటెత్తారు. 

 

