/Brs ktr: కేటీఆర్ కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ పర్యటన ఉద్రిక్తం.. జనగామ వద్ద బీఆర్ఎస్ నేతల్ని అడ్డుకున్న పోలీసులు..

Ktr on kannepalli pump house visit row: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కాసేపటి క్రితం హైదరాబాద్ నుంచి జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మంథని నియోజకవర్గంలోని కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ ను సందర్శించడానికి బీఆర్ఎస్ నేతలతో సహా బయలు దేరారు. ముఖ్యంగా కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ ను పరిశీలించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బండారం బైటపెడతామన్నారు.
కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ లో నుంచి లక్షల క్యూసెక్కుల నీళ్లు వృధాగా పోతున్నాయని అన్నారు. ఒక వేళ ఈ నీళ్లు ఎగువన పొలాల్లో పారితే రైతులకు ఎంతో మేలు కలుగుతుందన్నారు .
ఈ క్రమంలో కేటీఆర్ ను, బీఆర్ నాయకుల్ని పోలీసులు జనగామ జిల్లా రఘునాథ పల్లి వద్ద అడ్డుకున్నారు. దీంతో పోలీసులు, బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల మధ్య తోపులాట జరిగింది. ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్ పోలీసులతో వాగ్వాదంకు దిగి సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించిన కన్నెపల్లి చేరుకుంటమని కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కన్నెపల్లి కి వెళ్తే సీఎం రేవంత్ ప్రభుత్వం బండారం బయటపడుతుందని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. పొలాలకు నీళ్లు పారితే యూరియా ఇవ్వాలి, బోనస్ ఇవ్వాలి. పంటలను కొనాలి, మద్దతు ధర ఇవ్వాలి.. ఇవన్ని తప్పించుకునేందుకు సీఎం రేవంత్ కన్నేపల్లి నుంచి నీళ్లు రాకుండాచేస్తున్నాడని అన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు దమ్ముంటే మంచి పనులు చేయాలని కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు.
కన్నెపల్లికి చేరుకుని లక్షల క్యూసెక్కుల నీళ్లు వృధాగా పోవడంను అడ్డుకుని రైతులుకు మేలు చేసేలా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తామని కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.ఇక వరంగల్ జనగామ హైవేలో బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్ని పోలీసులు అడ్డుకొవడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తున్నారు. దీంతో స్థానికంగా ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పాడ్డాయి.
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