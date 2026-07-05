Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Brs ktr: కేటీఆర్ కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ పర్యటన ఉద్రిక్తం.. జనగామ వద్ద బీఆర్ఎస్ నేతల్ని అడ్డుకున్న పోలీసులు..

Brs ktr: కేటీఆర్ కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ పర్యటన ఉద్రిక్తం.. జనగామ వద్ద బీఆర్ఎస్ నేతల్ని అడ్డుకున్న పోలీసులు..

kannepalli pump house visit row: జనగామ జిల్లా రఘునాథ పల్లి వద్ద పోలీసులు కేటీఆర్ తో పాటు, బీఆర్ఎస్ నేతల కాన్వాయ్ ను అడ్డుకున్నారు. దీంతో పోలీసులు, బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల మధ్యతీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 05, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:32 AM IST
Brs ktr: కేటీఆర్ కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ పర్యటన ఉద్రిక్తం.. జనగామ వద్ద బీఆర్ఎస్ నేతల్ని అడ్డుకున్న పోలీసులు..
Image Credit: ktr(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఫ్రాన్స్ గెలిచినా లొల్లి తగ్గలేదు.. కైలియన్ ఎంబాపే, ఓర్లాండ్ గిల్ మధ్య రచ్చ.. అసలేం జరిగిందంటే..?
FIFA World Cup53 min ago
2
Venus Mars Effect1 hr ago
3
Ketan Agarwal Grandfather1 hr ago
4
FIFA World Cup1 hr ago
5
Hyderabad Real Estate1 hr ago