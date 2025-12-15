English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Ktr Tweet: కాంగ్రెస్ మోసాలే ఆ పార్టీకి ఉరితాడులా మారాయి.!. సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలపై కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్..

Ktr Tweet: కాంగ్రెస్ మోసాలే ఆ పార్టీకి ఉరితాడులా మారాయి.!. సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలపై కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్..

ktr on Telangana Sarpanch election results 2025: తెలంగాణలో ఇటీవల  రెండో విడత సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలపై బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్ చేశారు. రెండెళ్ల పాటు కాంగ్రెస్ చేసిన మోసాలే ఆ పార్టీకి ఉరితాడులా మారాయన్నారు. అంతేకాకుండా వచ్చే ఎన్నికల్లో మరోసారి  బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగరడం ఖాయమన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 15, 2025, 02:26 PM IST
  • తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికల రిజల్ట్ పై కేటీఆర్ ట్విట్..
  • రాబోయేది బీఆర్ఎస్ పాలన అంటూ జోస్యం..

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ప్రయాణాలు వాయిదా..!
6
Today Horoscope December 14 Telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ప్రయాణాలు వాయిదా..!
Rail Coach Factory Jobs: ఇండియన్‌ రైల్వేస్‌ నుంచి గుడ్‌న్యూస్‌.. 10thతో రూ.25 వేల జీతంతో జాబ్స్‌..
5
Indian Rail Coach Factory
Rail Coach Factory Jobs: ఇండియన్‌ రైల్వేస్‌ నుంచి గుడ్‌న్యూస్‌.. 10thతో రూ.25 వేల జీతంతో జాబ్స్‌..
Tomorrow school holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూల్లకి సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
School Holiday tomorrow
Tomorrow school holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూల్లకి సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకో తెలుసా..?
IPL 2026: కావ్య పాప ప్లానింగ్ అదిరిందిగా.. ఈ స్టార్ ఆటగాళ్లను ఎవ్వరూ ఊహించలేరు..!
5
IPL 2026
IPL 2026: కావ్య పాప ప్లానింగ్ అదిరిందిగా.. ఈ స్టార్ ఆటగాళ్లను ఎవ్వరూ ఊహించలేరు..!
Ktr Tweet: కాంగ్రెస్ మోసాలే ఆ పార్టీకి ఉరితాడులా మారాయి.!. సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలపై కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్..

ktr fire on cm revanth reddy over telangana sarpanch elections results: తెలంగాణలో సర్పంచ్ ఎన్నికలు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇప్పటికే రెండు దశల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. అయితే.. ఇటీవల రెండో ఫెస్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలు కూడా విడుదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలో చాలా చోట్ల కాంగ్రెస్ తో పోటాపోటీగా బీఆర్ఎస్ బలపర్చిన అభ్యర్థులు గట్టిపోటీని ఇచ్చారు. ఇప్పటికే తొలిదశలో  బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలపర్చిన అభ్యర్థులు మెజారిటీ స్థానాల్లో విజయకేతనం ఎగర వేసిన విషయం తెలిసిందే.   ఇక రెండో ఫెస్ రిజల్ట్ లో సైతం బీఆర్ఎస్ పార్టీ సపోర్ట్ చేసిన అభ్యర్థులు పలు చోట్ల విజయం సాధించడంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. దీనిపై తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ అద్వితీయ ఫలితాలు సాధించిన గులాబీ శ్రేణులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అంటూ కేటీఆర్ తన ఎక్స్ వేదికగా ట్విట్ చేశారు.  ముఖ్యంగా.. కాంగ్రెస్ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల నియోజకవర్గాల్లోనూ సత్తాచాటిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలను కేటీఆర్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. అదే విధంగా కాంగ్రెస్ ను ఏకీపారేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల్ని మోసం చూసి అమలుకు సాధ్యం కానీ 420 హమీలు ఇచ్చి గద్దెనెక్కిందని ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్ కు ఇక కాలం చెల్లిందని పల్లె ప్రజలకు తమ ఓటుతో బుద్ది చెప్పారన్నారు.

ప్రభుత్వ పెద్దలు ప్రాతినిథ్యం వహించే నియోజకవర్గాల్లోనూ అధికార పార్టీ కోటలు బీటలు వారడం, రాష్ట్రంలో మారుతున్న రాజకీయ ముఖచిత్రానికి నిదర్శనమని కేటీఆర్ అన్నారు. రేవంత్ రెండేళ్ల పరిపాలనా వైఫల్యాలకు తోడు, గ్యారెంటీల అమలులో చేసిన ఘోరమైన మోసాలే, కాంగ్రెస్ కు ఉరితాళ్లుగా మారి ఆ పార్టీని ప్రజాక్షేత్రంలో కూకటివేళ్లతో పెకిలిస్తున్నాయన్నారు.

పార్టీ గుర్తు లేని ఎన్నికల్లోనే అధికార పార్టీ దుస్థితి ఇలా ఉంటే, ఇక రాబోయే పార్టీ గుర్తుపై జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు ఇంతకన్నా ఘోర పరాభవం తప్పదంటూ కేటీఆర్ జోస్యం చెప్పారు. అరాచక పాలనతో తెలంగాణ బతుకుచిత్రాన్ని ఛిద్రంచేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డికి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వస్తున్న ఈ ఫలితాలు చెంపపెట్టులాంటివని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

గతంలో బీఆర్ఎస్ హయాంలో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అధికార పక్షం ఏకపక్షంగా విజయం సాధిస్తే, నేడు కాంగ్రెస్ సగం పంచాయతీలను కూడా గెలవకపోవడం అంతే కాకుండా.. పల్లె పల్లెనా అధికారపార్టీపై పెల్లుబుకుతున్న ప్రజాగ్రహానికి స్పష్టమైన సంకేతమ్నారు.

కాంగ్రెస్ అంటే అభయహస్తం కాదు, రిక్త హస్తమని రెండేళ్ల పాలనలోనే తేలిపోయిన నేపథ్యంలో ఇక సీఎం రేవంత్ అసమర్థ పాలనలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల నాటికి అధికార పార్టీ అడ్రస్ గల్లంతు కావడం ఖాయమన్నారు. రెండేళ్లుగా కాంగ్రెస్ సర్కారు చేస్తున్న అరాచకాలు, మోసాలు, అవినీతి కుంభకోణాలపై అనునిత్యం బీఆర్ఎస్ సాగిస్తున్న సమరాన్ని గుండెల నిండా ఆశీర్వదిస్తున్న తెలంగాణ సమాజానికి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనలంటూ కేటీఆర్ ట్విట్ చేశారు.

Read more: Kalvakuntla Kavitha: హైదరాబాద్ ను పట్టించుకొకుంటే తాటతీస్తాం.!. సీఎంరేవంత్ పై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..
 

అదే విధంగా.. కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణను కాంగ్రెస్ కబందహస్తాల నుంచి విడిపించే ఈ పోరాటాన్ని తమ భుజాలపై మోస్తున్న గులాబీ సైనికులను పార్టీ కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటుందన్నారు. కష్టకాలంలో బీఆర్ఎస్ వెన్నంటి నిలిచిన ప్రతిఒక్కరి ఉజ్వల రాజకీయ భవిష్యత్తుకు తప్పకుండా పార్టీ బంగారు బాటలు వేస్తుందని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRTelangana local body polls 2025Telangana panchayat ElectionsTelangana sarpanch polls 2025Telangana local body elections

Trending News