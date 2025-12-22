English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Harish Rao: ఛీ...ఛీ.. సీఎం రేవంత్ ది మరీ ఇంత మరుగుజ్జు మనస్తత్వమా..?.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish Rao: ఛీ...ఛీ.. సీఎం రేవంత్ ది మరీ ఇంత మరుగుజ్జు మనస్తత్వమా..?.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish ras fires on cm revanth reddy: మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టగానే ఓర్వలేక సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రాత్రి 9 గంటల ప్రాంతంలో చిట్ చాట్ పెట్టి తన మరుగుజ్జు మనస్తత్వంను బైటపెట్టాడని మాజీ మంత్రి హరీష్‌ రావు ఎద్దేవా చేశారు. అంతే కాకుండా  కాంగ్రెస్  ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 22, 2025, 02:09 PM IST
  • రేవంత్ పై మండిపడ్డ కేసీఆర్..
  • మరుగుజ్జు మవస్తత్వం అంటూ పంచ్ లు..

Trending Photos

Y. S. Jagan Birthday Special: 40 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీకి కూడా చమటలు పట్టించిన మొనగాడు.. ఏపీ రాజకీయ చరిత్రనే మలుపు తిప్పిన తోపు..!!
7
YS Jagan Mohan Reddy
Y. S. Jagan Birthday Special: 40 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీకి కూడా చమటలు పట్టించిన మొనగాడు.. ఏపీ రాజకీయ చరిత్రనే మలుపు తిప్పిన తోపు..!!
Bath Vastu: స్నానం చేసే నీటిలో ఈ ఒక్కటి కలిపితే ఇంటికి ధనాకర్షణ.. మీకు పాజిటివిటీ..!
5
Bath Vastu Tips
Bath Vastu: స్నానం చేసే నీటిలో ఈ ఒక్కటి కలిపితే ఇంటికి ధనాకర్షణ.. మీకు పాజిటివిటీ..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ఈ రాశికి ధన నష్టం పనులకు బ్రేక్‌..!
6
today horoscope december 21 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ఈ రాశికి ధన నష్టం పనులకు బ్రేక్‌..!
Poori Recipe: రాత్రి మిగిలిన అన్నం పడేస్తున్నారా? ఓసారి ఇలా పూరీలు చేసి చూడండి.. నూనె పీల్చకుండా బెలూన్ల పొంగుతాయి​!
5
Fluffy Poori With Left Over Rice
Poori Recipe: రాత్రి మిగిలిన అన్నం పడేస్తున్నారా? ఓసారి ఇలా పూరీలు చేసి చూడండి.. నూనె పీల్చకుండా బెలూన్ల పొంగుతాయి​!
Harish Rao: ఛీ...ఛీ.. సీఎం రేవంత్ ది మరీ ఇంత మరుగుజ్జు మనస్తత్వమా..?.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao sensational comments on cm revanath reddy:  తెలంగాణలో ప్రస్తుతం మరోసారి రాజకీయాలు చల్లని చలిలో కాకరేపుతున్నాయి. చాలాగ్యాప్ తర్వాత గులాబీ బాస్ బీఆర్ఎస్ భవన్ లో తన పార్టీకిచెందిన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ మంత్రులు, కీలకనేతలు, కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేరు తీసుకొకుండానే ఆయన సర్కారుపై మండిపడ్డారు. సీఎం రేవంత్ ఏ సమావేశంలో అయిన కేసీఆర్ పేరు ఎత్తి మరీ ఆయనను బండ బూతులు తిడుతుంటారు. కానీ కేసీఆర్ మాత్రం చాలా హుందాగా కనీసం రేవంత్ పేరు ఎత్తకుండానే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను తూర్పార బట్టారు. మొత్తంగా నిన్న కేసీఆర్ ప్రెస్ మీట్ తర్వాత మరోసారి తెలంగాణ రాజకీయాలు హీటెక్కాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

కేసీఆర్ నిన్న ముఖ్యంగా.. కాంగ్రెస్ అసత్య హమీలు,  తెలంగాణ తాగునీటి ప్రాజెక్టులు, పాలమూరుకు మోసం,  మొదలైన అంశాలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను నిలదీశారు. ఏపీతో కుమ్మక్కై రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారంటూ ఎద్దేవా చేశారు. దీనికి కౌంటర్ గా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రాత్రి మీడియాతో చిట్ చాట్ నిర్వహించారు. అదే విధంగా కేసీఆర్ బైటకు ప్రజల్లో రావడం సంతోషకరమన్నారు. అసెంబ్లీలో రావాలని కూడా కోరారు. 

అదే విధంగా..  నీటి వాటాల విషయంలో కేసీఆర్ హయాంలోనే రాష్ట్రానికి తీరని ద్రోహం జరిగిందని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. "811 టీఎంసీల నికర జలాల్లో మనకు 299 టీఎంసీలు చాలని సంతకం చేసి, మూడు జిల్లాలకు కేసీఆరే మరణశాసనం రాశారంటూ ఎద్దేవా చేశారు. ఏపీ జలదోపిడీకి కేసీఆర్  సహాకరించడం వల్లే  ఈ సిట్యువేషన్ ఏర్పడిందన్నారు. తమ ప్రభుత్వం 71 శాతం వాటా కోసం పోరాడుతున్నామని స్పష్టం చేశారు. జనవరి 2 నుంచి కృష్ణా, గోదావరి జలాల వాటాపై అసెంబ్లీలో మని సవాల్ విసిరారు.  

మీ పాలన ఏంటో, మా పాలన ఏంతో చర్చిద్దామని, మీ గౌరవానికి భంగం వాటిల్లదంటూ సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సీఎం రేవంత్ ను ఏకీపారేశారు.  కేసీఆర్ నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టగానే వెంటనే రేవంత్ రెడ్డి చిట్ చాట్ పెట్టడంపై మండిపడ్డారు.  సీఎం రేవంత్ ఎంత మరుగుజ్జు మనస్తత్వంతో ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తున్నాడో అర్థం అవుతుందని హరీష్ రావు సెటైర్ లు వేశారు.

Read more: KCR On CM Revanth: "రేవంత్‌ రెడ్డి పని అయిపోయింది"..ముఖ్యమంత్రిపై మాజీ సీఎం కేసీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

మరోవైపు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇరిగేషన్ మంత్రి అయి రెండేళ్లు అయ్యిందన్నారు. ఇప్పటికి కూడా ప్రాజెక్ట్ లపై మాట్లాడుదామంటే..  ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వలేదంటూ సగం సగం ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి రాష్ట్ర పరువు తీస్తున్నాడని  హరీష్ రావు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిపై పంచ్ లు వేశారు. మొత్తంగా తెలంగాణలో మరోసారి కేసీఆర్ యాక్టివ్ కావడంతో నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Former Minister Harish RaoKCRCM Revanth ReddyKCR press meetbrs prees meet

Trending News