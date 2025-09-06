English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Harish Rao on Kavitha: కవిత మాటలకు దిమ్మదిరిగే కౌంటర్ ఇచ్చిన హరీష్ రావు..

Harish Rao on Kavitha:  కవిత ఆరోపణలపై హరీష్‌రావు స్పందించారు. తన జీవితం తెలంగాణ ప్రజల ముందే తెరిచిన పుస్తకం అన్నారు. కొందరు నాయకులు, పార్టీలు చేసిన ఆరోపణలే కవిత చేశారన్నారు. అంతేకాదు కవిత చేసిన ఆరోపణలపై దిమ్మదిరిగే కౌంటర్ ఇచ్చారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 6, 2025, 08:50 AM IST

Harish Rao on Kavitha: కవిత మాటలకు దిమ్మదిరిగే కౌంటర్ ఇచ్చిన హరీష్ రావు..

Harish Rao on Kavitha:  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పై జరిగిన అవకతవకలపై ప్రభుత్వం సీబీఐకు అప్పగిస్టూ క్యాబినేట్ తీర్మానం చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. దీనిపై కవిత స్పందిస్తూ.. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పై జరిగిన అవినీతిలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పాత్ర లేదని తెర వెనక ఉండి అంతా నడిపించింది హరీష్ రావే అంటూ మీడియాకు ఎక్కింది. అంతేకాదు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో హరీష్ రావు, సంతోష్ రావు లే తెర వెనక ఉండి అంతా కథ నడిపించారు. అంతేకాదు కాంట్రాక్ర్స్ నుంచి భారీగా ముడుపులు తీసుకున్నారంటూ ఆరోపణలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. అంతేకాదు కాళేశ్వరంలో ఏదైనా అవినీతి జరిగిందంటే అదంతా హరీష్ రావు వల్లే అని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ అవినీతి వెనక కర్త, కర్మ, క్రియా అన్ని హరీష్ రావు అంటూ బట్ట కాల్చి ఆయన పై వేసింది.ముఖ్యంగా  కాళేశ్వరంలో హరీష్‌రావు అవినీతికి పాల్పడ్డారని, పార్టీని హస్తగతం చేసుకునేందుకు కుట్రలు చేశారని హరీష్‌పై కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఛీఫ్ కేసీఆర్ .. కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. గత కొన్ని రోజులుగా కవిత స్వపక్షంలో విపక్షంలా వ్యవహరిస్తూ వస్తోంది.  

తాజాగా కవిత తనపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు హరీష్ రావు దిమ్మదిరిగే  కౌంటర్ ఇచ్చారు. తన జీవితం తెరిచిన పుస్తకం అన్నారు. తెలంగాణ కోసం తాను ఏమి చేసానో ప్రజలకు తెలుసన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో తన నిబద్ధతను ప్రజలకే ఒదిలేస్తున్నాను. తెలంగాణ ద్రోహుల నుంచి రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుంటామని చెప్పారు. కేసీఆర్‌ నాయకత్వంలో మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తామని చెప్పుకొచ్చారు హరీష్‌రావు. లండన్‌ పర్యటన ముగించుకొని హైదరాబాద్‌ చేరుకున్న హరీష్ రావు అక్కడే కవిత మాటలకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. 

అయితే లండన్ పర్యటన ముగించుకొని హైదరాబాద్‌కు వచ్చిన హరీష్ రావు..  ఎర్రవల్లి ఫామ్‌హౌస్‌కు వెళ్లి బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత కేసీఆర్‌తో భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు కవిత తెలంగాణ మేధావులతో సమావేశానికి సిద్ధం అవుతోంది. ఈనేపథ్యంలో హరీష్‌రావు, కేసీఆర్‌తో భేటీ కావడం ఆసక్తికరంగా మారింది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Harish Rao Vs KavithaKavithaHarish Rao Strong couner o KavithabrsHarish Rao

