English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Jagadish Reddy on Pawan Kalyan: పవన్‌కు అసలు బుర్రుందా..?.. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంపై జగదీష్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Jagadish Reddy on Pawan Kalyan: పవన్‌కు అసలు బుర్రుందా..?.. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంపై జగదీష్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs leader Jagadish fires on pawan kalyan: వాళ్ల దిష్టి తెలంగాణకు తగిలిందని మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇలాంటి వాళ్లు కూడా సీఎంలు, డిప్యూటీ సీఎంలు అవుతున్నారంటూ సెటైర్ లు వేశారు. జగదీష్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 27, 2025, 06:57 PM IST
  • పవన్ పై ఫైర్ అయిన జగదీష్ రెడ్డి..
  • కొంచెం ఆలోచించి మాట్లాడాలని పంచ్ లు..

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. దూర ప్రయాణాలు మానుకోండి, ఆరోగ్యం జాగ్రత్త..!
5
today Horoscope
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. దూర ప్రయాణాలు మానుకోండి, ఆరోగ్యం జాగ్రత్త..!
Ram Recent Movies Pre Release Business:‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ సహా రామ్ పోతినేని గత చిత్రాల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్..
7
Andhra King Taluka Pre Release Business
Ram Recent Movies Pre Release Business:‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ సహా రామ్ పోతినేని గత చిత్రాల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్..
Tamannaah Bhatia: అందం కోసం ఇంజక్షన్స్.. 15 ఏళ్లకే అలా.. తమన్నా ఏం చెప్పిందంటే..!
5
Tamannaah Bhatia
Tamannaah Bhatia: అందం కోసం ఇంజక్షన్స్.. 15 ఏళ్లకే అలా.. తమన్నా ఏం చెప్పిందంటే..!
Money Saving Tips: నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వచ్చినా సరే.. ఏడాదికి 70వేలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షాధికారి కాదు.. కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు..!!
9
Money Saving Tips
Money Saving Tips: నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వచ్చినా సరే.. ఏడాదికి 70వేలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షాధికారి కాదు.. కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు..!!
Jagadish Reddy on Pawan Kalyan: పవన్‌కు అసలు బుర్రుందా..?.. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంపై జగదీష్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs leader Jagadish reddy counter to ap deputy cm Pawan kalyan: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు ఇటీవల రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా పార్టీలు వేరు అయినన  సీఎం చంద్రబాబు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇద్దరు ఎంతో ప్రేమతో, ఒకరితో మరోకరు క్లోజ్ గా ఉన్న వీడియోలు వైరల్ గా మారాయి . మరోవైపు గురు, శిష్యులు ఒకచోటకు వచ్చారని ప్రచారం జరిగింది. దీంతో ఇద్దరు సీఎంలు కాస్త నెట్టింట ట్రెండింగ్ గా  మారారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్  కోనసీమ జిల్లా రాజోలులో 'పల్లె పండుగ 2.0' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. పచ్చని కోనసీమకు తెలంగాణ నాయకుల దిష్టి తగిలిందని సెటైర్ లు వేశారు. ఇక్కడి కొబ్బరి చెట్ల పచ్చదనాన్ని చూశాక  వారికి ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఆలోచన వచ్చిందేమో అంటూ  వ్యాఖ్యానించారు. అంతటితో ఆగకుండా..  నరుడి దిష్టికి రాయి కూడా పగిలిపోతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో పవన్ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట దుమారంగా మారాయి. దీనిపై తాజాగా.. మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ కీలక నేత జగదీష్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు.

పవన్‌ కళ్యాన్ వి తెలివితక్కువ మాటలని, మెదడుకు పనిచెప్పకుండా మాట్లాడటం విడ్డూరంగా ఉందని ఆయన తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. "తమ దిష్టి వాళ్లకు తగలడం కాదు, ఇన్నేళ్లుగా వాళ్ల దిష్టే మా తెలంగాణకు, హైదరాబాద్‌కు తగిలిందని జగదీశ్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. ప్రతిరోజూ వందలాది మంది ఏపీ నుంచే హైదరాబాద్‌కు వస్తున్నారన్నారు.

Read more: Vaikunta dwara darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై టీటీడీ చైర్మన్ కీలక ప్రకటన..

కానీ ఎవరు కూడా ఏపీకి పొవట్లేదన్నారు.   ఒకవేళ దిష్టి తగులుతుందని అంత భయంగా ఉంటే, ఒక దిష్టిబొమ్మ పెట్టుకోవాలని, దాన్ని తామేమీ ఆపలేదని పంచ్ లు వేశారు.  ఇలాంటి వాళ్లు సీఎంలు, డిప్యూటీ సీఎంలు అవుతున్నారంటూ పవన్ పై ఖతర్నాక్  సెటైర్ లు వేశారు. ప్రస్తుతం జగదీశ్ రెడ్డి తాజా కౌంటర్ లతో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య  పొలిటికల్ హీట్ మరింత పెరిగింది. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pawan kalyanjagadish reddyDeputy CM Pawan KalyanAp politicsKonaseema

Trending News