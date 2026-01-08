English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Rs Praveen Kumar: లేడీ ఐఏఎస్‌లను వదలడంలేదు.!. కాంగ్రెస్ మంత్రులపై ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Rs praveen kumar fires on congress govt: కొంత మంది కాంగ్రెస్ మంత్రులు లేడీ ఐఏఎస్ అధికారుల్ని సైతం వదలడంలేదని ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. మొత్తంగా ఆర్ఎస్ ప్రవీన్ కుమార్ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 8, 2026, 05:05 PM IST
  • కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్..
  • అధికారుల్నివేధిస్తున్నారని వ్యాఖ్యలు..

Brs leader rs Praveen kumar congress party leaders: తెలంగాణలో ఇప్పటికే సాగునీటి ప్రాజెక్టుల వివాదంపై బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతుంది.మరోవైపు దీనిపై అపోసిషన్ , అధికార పార్టీలు విమర్షలు చేసుకుంటున్నారు. ఇది చాలదన్నట్లు బీఆర్ఎస్ నేత ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలంగాణ మంత్రులపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కొంత మంది తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ మంత్రులు లేడీ ఐఏఎస్ లను వేధిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయన్నారు. అంతే కాకుండా.. తమకు నచ్చినట్లు వారికి పోస్టింగ్ లు, ట్రాన్స్ ఫర్స్ చేయిస్తున్నారన్నారు. మొత్తంగా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

అదే విధంగా కొంత మంది మంత్రులు..చిన్నా, పెద్ద తేడాలేకుండా నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.  అదే విధంగా ఇటీవల సచివాలంలో ఒక లేడీ అధికారిని అన్ని తానై.. మంత్రులతో క్లోజ్ గా ఉంటూ ఇతరుల అధికారులపై పెత్తానం చలాయిస్తుందని వార్తలు వచ్చాయన్నారు.

 మరోవైపు ఏపీలో రేవంత్ రెడ్డి గురువు చంద్రబాబు.. ఏకంగా 16 మంది అధికారులకు పోస్టింగులు ఇవ్వకుండా ఆరు నెలల పాటు ఘోరంగా అవమానించాడన్నారు. ముగ్గురు సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారులను జైలుకు పంపాడని, అదే దారిలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నడుస్తుందని విమర్శలు చేశారు.

రేవంత్ రెడ్డి మెప్పు కోసమే, ఆయన సహచరుల మెప్పు కోసమే మీ సహచరుడు ప్రభాకర్ రావును, ఆయన కుటుంబసభ్యులను ఇబ్బందులు పెట్టడం సరికాదని ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు.ప్రభాకర్ రావు కుటుంబసభ్యులను తెచ్చి పోలీస్ స్టేషన్‌లలో గంటలు గంటలు కూర్చోబెట్టి విచారిస్తే వాళ్లకేం తెలుస్తుందన్నారు.

Read more: Telangana Govt: కేసీఆర్‌ను ఫామ్ హౌస్‌లో కలిసిన మంత్రి సీతక్క, కొండా సురేఖ.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

గతంలో పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఐపీఎస్ అధికారులను టెర్రరిస్టులు అని ముద్ర వేసి ఇబ్బందులు పెడితే, వాళ్ళు అవమానం తట్టుకోలేక రైలు కింద పడి చనిపోయారు.. ఆ పరిస్థితులు తెలంగాణలో తీసుకురావొద్దని ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ కాంగ్రెస్ ను కోరారు. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ మంత్రులపై ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా దుమారంగా మారాయి.
 

