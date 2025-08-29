BRS New Plan: కొత్త వ్యూహంతో బీఆర్ఎస్.. ఆ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రక్షాళన..!

BRS Political Plan: తెలంగాణలో గులాబీ పార్టీ అధికారానికి దూరమై దాదాపు రెండేళ్లు కావొస్తోంది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలకే తిరిగి టికెట్లు ఇవ్వడంలో ఆ పార్టీ అధికారానికి దూరమైంది. ముఖ్యంగా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్ధులను మార్చాలని వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రయత్నించారు. కానీ ఈ విషయంలో గులాబీ బాస్ వెనక్కి తగ్గలేదు.. పార్టీలో ఎమ్మెల్యేలను మారిస్తే కొత్త సమస్యలు వస్తాయనే ఉద్దేశంతో సిట్టింగ్ లను బరిలో దింపారు. దాంతో 119 నియోజకవర్గాల్లో గులాబీ పార్టీ కేవలం 39 సీట్లకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యింది. అయితే కేటీఆర్ చెప్పినట్టుగా 25 మంది ఎమ్మెల్యేలను తప్పించి కొత్తవారికి అవకాశం ఇచ్చివుంటే.. ఆ పార్టీ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చేదని ఎన్నికల్లో ఓడాకగానీ నేతలకు అర్ధం కాలేదు.. అయితే గత ఎన్నికల్లో షాక్ నుంచి కోలుకున్న గులాబీ పార్టీ వచ్చే ఎన్నికల్లో మాత్రం చాలామంది నేతలను మార్చే ఆలోచనలో ఉందని పార్టీలో వినిపిస్తున్న టాక్.
ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంచార్జ్ లను మార్చే ప్రక్రియ కామారెడ్డి జిల్లా ఆర్మూర్ నుంచే మొదలు కాబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆర్మూర్ నుంచి పోటీ చేసిన ఆశన్నగారి జీవన్ రెడ్డి చిత్తుచిత్తుగా ఓడిపోయారు. ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సమయంలో జీవన్ రెడ్డిపై అనేక ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆర్మూర్ బస్టాండ్ ను కబ్జా చేశారని.. అక్కడి స్థలంలో ఓ పెద్ద హోటల్ నిర్మంచారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయనకు టికెట్ ఇచ్చినా గెలిచే పరిస్థితి లేదని పార్టీ హైకమాండ్ లెక్కలు వేసుకుంటోందట. అందుకే అక్కడ జీవన్ రెడ్డికి చెక్ పెట్టేందుకు మరో నేతకు అవకాశం ఇవ్వబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అందుకే ఆ నేతను బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేర్చుకున్నారని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. తాజాగా తెలంగాణ భవన్ లో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సమక్షంలో సీనియర్ దివంగత నేత గంగారెడ్డి కూతురు విజయభారతి గులాబీ కండువా కప్పుకున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో విజయభారతికే ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇచ్చేందుకు హైకమాండ్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది.
ఇక తెలంగాణ ఉద్యమం నుంచి బీఆర్ఎస్ లో కొనసాగిన ఆశన్నగారి జీవన్ రెడ్డి.. ఆ తర్వాత 2014 ఎన్నికల్లో ఆర్మూరు నుంచి తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత 2018 ఎన్నికల్లోనూ మరోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. కానీ 2023 ఎన్నికల్లో మాత్రం.. బీజేపీ అభ్యర్థి పైడి రాకేష్ రెడ్డి చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు. ప్రస్తుతం కామారెడ్డి జిల్లాకు బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్నారు. అయితే కొద్దిరోజులకు ముందు వరకు కవితకు ముఖ్య అనుచరుడిగా ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే కవిత బీఆర్ఎస్ హైకమాండ్ తో విబేధించిందో అప్పటినుంచి ఆమెకు దూరంగా ఉంటున్నారు. గతంలో నిజామాబాద్ లో కవిత ఎంపీగా ఓడిపోవడానికి జీవన్ రెడ్డి కూడా ఓ కారణమని బీఆర్ఎస్ లో ఓ ప్రచారం ఉంది. అందుకే ఆయనకు చెక్ పెట్టేందుకే విజయ భారతిని రేసులోకి తీసుకొచ్చినట్టు పార్టీలో వర్గాలు చెబుతున్నాయి..
ఇదిలా ఉంటే.. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనే విజయభారతి ఆర్మూర్ టికెట్ ను ఆశించారు. కానీ ఆమెకు టికెట్ దక్కకపోవడంతో సైలెంట్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం మాజీమంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి ఆశీస్సులు విజయభారతికి పుష్కలంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. విజయభారతికి ఆర్మూర్ ఇంచార్జ్ పదవి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే విజయభారతి చేరికపై మాజీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి కూడా టెన్షన్ పడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. తన నియోజకవర్గంలో మరో నేతకు అవకాశం ఎలా ఇస్తారని ప్రశ్నించినట్టు సమాచారం. త్వరలోనే జీవన్ రెడ్డి తన భవిష్యత్తు ప్రణాళికపై ఓ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని అనుచరులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు మరిన్ని నియోజకవర్గాల్లో కూడా సిట్టింగ్లకు షాక్ ఇచ్చే ఆలోచనలో బీఆర్ఎస్ హైకమాండ్ ఉందని ప్రచారం సాగుతోంది.
