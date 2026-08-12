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Padi Kaushik Reddy: కేసీఆర్ కాళ్లు మొక్కింది నువ్వు కాదా..?.. పొంగులేటిపై పాడి కౌశిక్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Padi kaushik Reddy: కేసీఆర్, కేటీఆర్ పుణ్యమా అని ఈరోజు ఈ స్థాయికి చేరావంటూ మంత్రి పొంగులేటిపై హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. అసలు కాంగ్రెస్సోళ్లను పక్కన పెట్టేసి.. ఈ దొంగ కాంగ్రెస్సోళ్లు రెచ్చిపోతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 12, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:18 PM IST
Padi Kaushik Reddy: కేసీఆర్ కాళ్లు మొక్కింది నువ్వు కాదా..?.. పొంగులేటిపై పాడి కౌశిక్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: padikaushikreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Padi Kaushik Reddy: కేసీఆర్, కేటీఆర్ కాళ్లు మొక్కింది నువ్వు కాదా..?.. పొంగులేటిపై పాడి కౌశిక్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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