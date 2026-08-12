/Padi Kaushik Reddy: కేసీఆర్ కాళ్లు మొక్కింది నువ్వు కాదా..?.. పొంగులేటిపై పాడి కౌశిక్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Padi kaushik Reddy fires on minister ponguleti Srinivas reddy: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఇటీవల హనుమ కొండలోని కమలాపురంలో డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇండ్ల పంపిణి కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, పొంగులేటిపై ఎమ్మెల్మే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పుల వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి ఇలా ఉందని మంత్రులు అనడంతో పాడి కౌశిక్ రెడ్డి రెచ్చిపోయారు. ఆ ఘటన మరువక ముందే మరోసారి పాడి కౌశిక్ రెడ్డి మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని ఏకీపారేశారు.
ఏదో పుట్టుక నుంచే.. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నట్టు పొంగులేటి బిల్డప్పులు ఇస్తున్నాడని ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఫైర్ అయ్యారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో.. కాంట్రాక్టులు తీసుకుని ఎంజాయ్ చేసింది నువ్వు కాదా?.. అని ఘాటువ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో ఇదే కేసీఆర్, కేటీఆర్ కాళ్లు మొక్కి, ఇప్పుడు వాళ్లకు వెన్నుపోటు పొడిచి.. ఏదో పెద్ద హీరోలు లెక్క పోజులు ఇస్తున్నారన్నారు.
కేసీఆర్, కేటీఆర్ పుణ్యమా అని ఈరోజు ఈ స్థాయికి చేరావుని లేదంటే నీ పరిస్థితి ఏందని పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. అసలు కాంగ్రెస్సోళ్లను పక్కన పెట్టేసి.. ఈ దొంగ కాంగ్రెస్సోళ్లు రెచ్చిపోతున్నారన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి, పొంగులేటి కలిసి.. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ను బొంద పెడుతున్నారని విమర్శించారు. మీరు పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి అయితే.. నేను కౌశిక్ రెడ్డినని, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ వద్ద శిక్షణ పొందిన శిష్యుడిని నేను అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ఈ కౌశిక్ రెడ్డి మీ బెదిరింపులకు భయపడేటోడు కాదని, బరాబర్ ప్రజల పక్షాన నిలబడతాం, ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటామని పాడి కౌశిక్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
మంత్రి పొంగులేటి సిగ్గు లేకుండా అబద్ధాలు చెప్తున్నారని, గత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రూ.8 లక్షల కోట్లకు పైగా అప్పు చేసిందని మంత్రి పొంగులేటి అబద్ధపు ప్రచారం చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ ను విమర్శించారు.
నేను వెంటనే లేచి.. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ కాదు, అధికారిక సభ, మీరు తప్పు చెప్తున్నారు, నిజాలు చెప్పమని చెప్పానని అన్నారు. కేసీఆర్ సర్కార్ చేసిన అప్పు రూ.2.85 లక్షల కోట్లు అని స్వయంగా కేంద్రమే చెప్పినా.. మళ్లీ ఈ అబద్ధాలు ఎందుకని ఏకీపారేశారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లల్లో గృహప్రవేశం చేసిన వారిలో.. ఏ ఒక్కరికి కూడా రూ.1.60 లక్షల చివరి బిల్లు ప్రభుత్వం ఇంకా ఇవ్వలేదన్నారు.
హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో 1104 ఇళ్లు కంప్లీట్ అయ్యి గృహప్రవేశం ఇస్తే.. చివరి బిల్లు ఇంకా ఎందుకు ఇవ్వలేదన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కట్టించామని మంత్రి పొంగులేటి గొప్పలు చెప్తున్నారే.. మరి ఈ చివరి బిల్లు సంగ తేంటని విమర్శలు గుప్పించారు.
వారం రోజుల్లో ఇళ్లల్లోకి పోకపోతే.. మీకు రద్దు చేసి వేరే వాళ్లకు ఇళ్లు ఇస్తామని లబ్దిదారులకు మంత్రి బెదిరిస్తున్నారని చెప్పారు. రోడ్లు, డ్రైనేజీ, పవర్, నీళ్లు లేకుండా.. లబ్దిదారులు ఎలా ఇళ్లల్లో ఉండాలో చెప్పాలని కాంగ్రెస్ సర్కారుపై పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
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