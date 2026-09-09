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BRS Party: అసెంబ్లీ వద్ద దాడిలో ఫేస్‌ మార్ఫింగ్, ఏఐ ఫొటోలు.. డీజీపీకి ఎమ్మెల్యేల ఫిర్యాదు

BRS MLAs Complaints Against Face Morphing And AI Generate Images: అసెంబ్లీ వద్ద జరిగిన దాడికి సంబంధించిన ఫొటోలు ఫేక్‌, మార్ఫింగ్‌, ఏఐ జనరేటెడ్‌ ఫొటోలుగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ పేర్కొంది. అలా రూపొందించిన వాటిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు డీజీపీని కోరారు. ఈ సందర్భంగా ఆధారాలతో సహా డీజీపీకి ఫిర్యాదు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 09, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:46 PM IST
BRS Party: అసెంబ్లీ వద్ద దాడిలో ఫేస్‌ మార్ఫింగ్, ఏఐ ఫొటోలు.. డీజీపీకి ఎమ్మెల్యేల ఫిర్యాదు
Image Credit: BRS Party MLAs

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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