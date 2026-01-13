Brs mlc Dasoju sravan fires on cm revanth reddy over traffic challan auto debit controversy: తెలంగాణలో ఇటీవల బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన కూడా నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల తూటాలు వేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై వివాదం పీక్స్ కు చేరిన విషయం తెలిసిందే. ఇది చాలదన్నట్లు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు, జిల్లాలను మలర కుదించడం వంటివి పెద్ద రచ్చగామారాయి. కొన్ని జిల్లాలను తిరిగి పాత జిల్లాల్లోనే కలిపేస్తారని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతుంది. మరోవైపు జిల్లాలో జోలికి వస్తే తెలంగాణ అగ్నిగుండం అవుతుందని కేటీఆర్ ఇప్పటికే హెచ్చరించిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల మాట్లాడుతూ ట్రాఫిక్ చలాన్లపై చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారంగా మారాయి. ట్రాఫిక్ నియమాలను ఉల్లంఘించిన వారికి చలాన్లు వేయగా డైరెక్ట్ గా వారి ఖాతాల్లో నుంచి ఆటో డెబిట్ అయ్యేలా బ్యాంకులతో అనుసంధానం చేసుకొవాలన్నారు.
అదే విధంగా ట్రాఫిక్ చలాన్లు చెల్లించడానికి రాయితీలు ఇవ్వల్సిన అవసరంలేదన్నారు. దీనితోనే నిబంధనలకు పాల్పడేవారుదారికి వస్తారని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దుమారం రాజేశాయి. ధీనిపై తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసలు రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడేముందు ఎవరితో అయిన అడిగి మాట్లాడాతారా..?.. నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడటం ఏంటని మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా చలాన్లు పడితే డైరెక్ట్ ఆటోడెబిట్ నిర్ణయం అనేది రాజ్యంగ విరుద్దమన్నారు.
Read more: Hyderabad: సంక్రాంతి పండగ వేళ హైదరాబాద్ లో షాకింగ్.. పోలీసు మెడను కోసేసిన చైనా మాంజా..
ఇదేమన్న బాలయ్య మూవీ డైలాగులు చెప్పడం అనుకుంటున్నారా అంటూ ఏకీపారేశారు. ఇది రాజ్యంగ విరుద్దమైన నిర్ణయమని మోటర్ వెహికిల్స్ యాక్ట్, రైట్ టు ప్రైవసీ యాక్ట్ చట్టాలకు పూర్తిగా వ్యతిరేకమని దాసోజు శ్రవణ్ తీవ్రస్థాయిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు. ఏది పడితే అలా మాట్లాడటం ఏంటని ప్రజల్ని మధ్యబెట్టడం, బెదిరింపులకుపాల్పడేలా మాటలు మాట్లాడటం ఏంటని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను దాసోజు శ్రవణ్ ఏకీపారేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి