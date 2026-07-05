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kannepalli pump house: కన్నెపల్లి పర్యటనలో కేటీఆర్ కాన్వాయ్‌కి ప్రమాదం... బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ శంభిపూర్ రాజుకు బలమైన గాయం..

ktr kannepalli pump house visit: కేటీఆర్ కాన్వాయ్ ప్రమాదంకు గురైంది. ఈ ఘటనలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. వెంటనే శంభిపూర్ రాజును స్థానిక ఆస్పత్రిలో ప్రాథమికచికిత్స అనంతరం కొంపల్లిలోని కిమ్స్ కు తరలించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 05, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:53 PM IST
kannepalli pump house: కన్నెపల్లి పర్యటనలో కేటీఆర్ కాన్వాయ్‌కి ప్రమాదం... బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ శంభిపూర్ రాజుకు బలమైన గాయం..
Image Credit: ktr(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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kannepalli pump house: కన్నెపల్లి పర్యటనలో కేటీఆర్ కాన్వాయ్‌కి ప్రమాదం... బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ శంభిపూర్ రాజుకు బలమైన గాయం..
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