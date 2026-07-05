kannepalli pump house visit row: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తోపాటు బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మంథని నియోజకవర్గంలోని కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ ను సందర్శించడానికి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు జనగామవద్ద బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్ని అడ్డుకున్నారు. ఎక్కడికక్కడ బారికెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. బీఆర్ఎస్ నేతల్ని ముందుకు వెళ్లనివ్వకుండా పోలీసులు బందో బస్తు నిర్వహించారు. కానీ కేటీఆర్, బీఆర్ నేతలు వాహనాల నుంచిదిగి కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ కు వెళ్తామని స్పష్టం చేశారు . దీంతో బీఆర్ఎస్, పోలీసులకు మధ్య తోపులాటతో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
మరోవైపు కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ నేతల కాన్వాయ్ లు పోలీసుల నుంచి తప్పించుకుని ప్రయాణిస్తున్న కాన్వాయ్ వాహనాల్లో ఒక కారు.. జనగామ జిల్లా స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ప్రాతంలో ఢీకొన్నాయి. దీంతో రెండుకార్లు స్వల్పంగా ధ్వంస మయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ శంభీరాజు గాయపడ్డారు. ఛాతి భాగంలో బలమైన గాయం కావడంతో ఆయనకు ప్రాథమికచికిత్స అందించిన మెరుగైన వైద్యం కోసం కొంపల్లి కిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
దీంతో బీఆర్ఎస్ నేతలు కాస్తంత టెన్షన్ కు గురయ్యారు. మరోవైపు కేటీఆర్ ఎమ్మెల్సీ శంభీరాజుఆరోగ్యం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. కేటీఆర్ కన్నెపల్లి పంపుహౌస్ లో లక్ష క్యూసెక్కుల నీరు వృథాగా సముద్రంలో కలుస్తుంటే సీఎం ఏం చేస్తున్నారని ఏకీపారేశారు.
మేడిగడ్డ బ్యారేజీతో సంబంధం లేకుండానే కన్నెపల్లి పంపుహౌస్ నుంచి నీరు ఎత్తిపోసే అవకాశం ఉన్నా సీఎం రేవంత్ కావాలని రైతులకు అన్యాయం చేస్తున్నాడని విమర్శించారు. రేవంత్రెడ్డి ప్రభుత్వం ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా కన్నెపల్లి చేరుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
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