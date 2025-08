Mlc Kavitha Video: వాడో లిల్లిపూట్ గాడు.!. బీఆర్ఎస్ పార్టీపై మరోసారి ఎమ్మెల్సీ కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు .. వీడియో వైరల్..

kavitha again fires on brs party: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం వానాకాలంలో అగ్గిని రాజేస్తున్నాయి. ఒకవైపు బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్ ల మధ్య బనక చర్ల ప్రాజెక్ట్ వివాదం రచ్చకు దారి తీసిన విషయం తెలిసిందే.దీనిపై ఇటీవల ఏపీ మంత్రి నారాలోకేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ తో పాటు కాంగ్రెస్ కూడా కౌంటర్ లు ఇచ్చాయి. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి చాలా రోజుల నుంచి అంటి ముట్టనట్లు ఉంటూ ఎమ్మెల్సీ కవిత హట్ కామెంట్స్ చేస్తు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

కవిత ఆదివారం మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ తనపై నల్గొండకు చెందిన నేత వ్యాఖ్యలు చేయడం వెనకాల బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన కీలక నేత ఉన్నారని బాంబు పేల్చారు. అంతే కాకుండా.. నల్గొండలో పార్టీ ఓడిపోవడానికి కారణమైన వ్యక్తి ఈ రోజు నా గురించి కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడితే.. బీఆర్ఎస్ సోదరులు స్పందించక పోవడం బాధకరమన్నారు. ఒక ఇంటి ఆడబిడ్డను పట్టుకుని మాట్లాడుతుంటే.. ప్రజలు అన్ని గమనిస్తున్నారని అన్నారు.

MLC Kavitha says BRS leader behind the use of derogatory words by Teenmaar Mallanna

She criticised Jagadish Reddy and called him Lilliput. Blamed him for destroying BRS in Nalgonda district. If KCR is not there, who are you

After this, one small leader who joined recently also… pic.twitter.com/bfV1Wacx0g

