BRS MLC Arrest: తెలంగాణ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ నోటి దురుసుతనం అతని పుట్టిముంచింది. ముందు వెనక చూసుకోకుండా అసెంబ్లీ స్పీకర్ పై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. సభ్య సమాజం తలదించుకునేలా ఆయన వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని సభ తాతా మధు వ్యాఖ్యలను ఖండించింది. దీంతో ఆయన పై చర్యలు తీసుకోవాలని బీఆర్ఎస్ మినహా మిగిలిన పార్టీలు ప్రభుత్వానికి మద్దతు ప్రకటించాయి. దీంతో ఈ రోజు ఉదయం తాత మధును బాత్రూమ్ లోంచి ఈడ్చుకొచ్చి మరి అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసులు BRS MLC లు తాతామధుతో పాటు నవీన్ రెడ్డిని సైఫాబాద్ పోలీసులు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కింద కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశారు.
తాత మధు అరెస్ట్ వేళ పోలీసుల ప్రవర్తించిన తీరుపై తాత మధుతో పాటు ఆయన అనుచరులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. బాత్రూమ్లో ఉన్న తాత మధును బయటకు ఈడ్చుకు రావడం.. బట్టలు వేసుకోవడానికి టైమ్ ఇవ్వకుండా అరెస్ట్ చేయడంపై తాత మధుతో పాటు ఆయన అనుచరులతో పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. ఒక ఎమ్మెల్సీని అరెస్ట్ చేయాలంటే శాసన మండలి చైర్మన్ అనుమతి తప్పనిసరి. ఆయన అనుమతి తీసుకున్నారా అని పోలీసులను ప్రశ్నించారు. కానీ పోలీసులు అవేమి పట్టించుకోకుండా తాతా మధు అదుపులోకి తీసుకొని అరెస్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు.
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దీనిపై బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన ఆరు గ్యారెంటీలు, 420 హామీలు అమలు చేయలేకపోయిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, 1000 రోజుల్లో ఏమీ సాధించింది ఏమన్నా ఉందంటే.. అది అరెస్టులు, అక్రమ నిర్బంధాలు మాత్రమే అని ఎక్స్లో ట్వీట్ చేశారు.
ఆరు గ్యారెంటీలు, 420 హామీలు అమలు చేయలేకపోయిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, 1000 రోజుల్లో ఏమి సాధించింది అంటే, అరెస్టులు, అక్రమ నిర్బంధాలు.
హామీలు అమలు అవుతాయి అంటే - బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్యెల్సీ లు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ వచ్చి స్వచ్ఛందంగా అరెస్ట్ అవుతాము! మేము సిద్ధం, మీరు సిద్ధమా?
అలానే…
— KTR (@KTRBRS) September 8, 2026
What is right for @RahulGandhi in parliament, apparently is wrong for us in Telangana Assembly
Mr. Gandhi, you are just a hypocrite pic.twitter.com/dyNeMU1NzQ
— KTR (@KTRBRS) September 8, 2026
420 హామీలు అమలు అవుతాయి అంటే - బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్యెల్సీ లు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ వచ్చి స్వచ్ఛందంగా అరెస్ట్ అవుతాము. మేము సిద్ధం, మీరు సిద్ధమా అని రేవంత్ సర్కార్ను ప్రశ్నించారు. అలానే మీకు మహిళల పట్ల గౌరవం ఉంటే- నిన్న మా ఏమైల్యే లు సబితక్క, సునీతలకు చీరలు లాగి, మెడపట్టి గెంటి, కొట్టిన వారిపై ఏమీ చర్యలు తీసుకున్నారో చెప్పాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. నిన్న హై కోర్ట్ అంత స్పష్టంగా చెప్పాక కూడా ఈరోజు కావాలని తప్పుడు కేసులు పెట్టి తాతా మధుని, నవీన్ రెడ్డిని అరెస్టులు చేశారంటే మీకు కోర్టులు, చట్టాలు పట్ల ఉన్న గౌరవం ఏంటో అర్థం అవుతుందన్నారు. ప్రజలు మీరు చేస్తోన్న డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ను అంతా గమనిస్తున్నారన్నారు. మరోవైపు మీ కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్కు నల్ల టీ షర్టుతో హాజరతై తప్పులేదు కానీ.. మేము సభకు హాజరైతా తప్పా అని ప్రశ్నించారు.
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