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ఎమ్మెల్సీ తాత మధు అరెస్ట్.. MLA క్వార్టర్స్‌లో హై టెన్షన్..

MLC Tata Madhu Arrest: తెలంగాణ వర్షా కాల సమావేశాల తొలి రోజు తీవ్ర ఉద్రిక్త  పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ  తాతా మధు అసెంబ్లీ స్పీకర్ పై  చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. అయితే శాసన సభ తాత మధు వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించింది. అంతేకాదు అతనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం, సీపీఐ ఆమోదించాయి. దీంతో ఈ రోజు ఉదయం నాటకీయ పరిణామాల మధ్య ఈ రోజు తెల్లవారుఝామున ఎమ్మెల్యే క్వార్డర్స్‌లో ఉన్న తాత మధును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 08, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:22 AM IST
ఎమ్మెల్సీ తాత మధు అరెస్ట్.. MLA క్వార్టర్స్‌లో హై టెన్షన్..
Image Credit: Tata Madhu Arrest (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఎమ్మెల్సీ తాత మధు అరెస్ట్.. MLA క్వార్టర్స్‌లో హై టెన్షన్..
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